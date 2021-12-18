第六届“中央文献翻译与研究论坛”12月18日以在线形式召开。主办方供图

人民网北京12月18日电 （记者鲁扬）12月18日，第六届“中央文献翻译与研究论坛”以在线形式召开，来自中央宣传部、中央党史和文献研究院、外交部、教育部、外文局、以及天津外国语大学、西安外国语大学、中国政法大学、大连外国语大学、中国翻译协会等30余家机构的近百人参加了论坛。

本届论坛的主题是“建党百年与对外话语体系建设：成就、挑战与发展”，聚焦做好对外话语体系建设工作，开展多学科研讨，总结取得的经验，分析存在的问题，推动理论研究不断深化，进一步提升中央文献对外翻译服务党和国家中心工作的能力。

中央党史和文献研究院第六研究部主任张士义在讲话中表示，中央文献对外翻译和研究是构建对外话语体系，加强国际传播能力建设的关键一步，做好这项工作，需要不断总结对外翻译工作经验，不断进行新的理论探索，不断培养和壮大人才队伍，这是达成这些目标任务的重要渠道之一。他表示，举办本届论坛的目的是推进对外话语体系建设，开展多学科研讨，总结取得的经验，分析存在的问题，研究解决的办法，进一步提升中央文献对外翻译。

天津外国语大学校长陈法春认为，构建对外话语体系，译者在文明交流互鉴中的作用不可替代，在中国高水平对外开放布局中不可或缺，在讲好中国故事、传播好中国声音的迫切需要中不可小视，在推动构建人类命运共同体的伟业中不可移易。现阶段的对外话语体系建设离不开高水平的翻译人才队伍，而外语类院校和外语院系是翻译人才培养的摇篮和大本营。他期待天津外国语大学在有关单位和兄弟院校的指导和帮助下，充分发挥学校党和国家重要文献对外翻译研究特色优势，为进一步讲好中国故事、传播好中国声音，为中国走向世界、世界读懂中国做出更大的贡献。

西安外国语大学副校长王启龙在论坛上强调，在建党百年之际，我们面临新形势、新挑战，作为语言学习者和语言工作者，更应以对祖国的忠诚、对文化的自信，准确地沟通中外，融通中外。

本届论坛下设四个专题分论坛，与会者主要围绕“习近平新时代中国特色社会主义思想对外翻译与传播”“建党百年来中央文献翻译经验研究”“新时代中国特色政治术语翻译研究”“中央文献对外传播和对外话语体系建设”四个方面分组讨论，从跨文化传播技巧，文献翻译的规范性、时政话语的翻译特点等多个角度深入展开交流。经过热烈研讨，与会者达成了诸多建设性共识，进一步深化了习近平新时代中国特色社会主义思想、中央文献的对外翻译与传播相关研究。

受疫情影响，此次论坛改为线上进行，规模也有压缩，但与往届相比，此次论坛仍然体现了不同的特点：既有传播学视角，也有译者批评行为视角；既有认知翻译学视角，也有基于语料库的研究；既研讨了中央文献外译与传播、对外话语体系建设，还研讨了中国共产党百年翻译史研究、党史外译、及翻译课程建设相关重要课题。此次论坛研究内容也更加多元化，出现了“新冠疫情背景下中国国际话语权”研究、“小康社会英译”研究、“脱贫攻坚精准翻译传播”等课题研究。此外，此次论坛还设置了硕博专场，助力年轻人成长，培养年轻学者，为他们搭建学术交流的平台。

“中央文献翻译与研究论坛”创办于2015年，是国内关于政治文献对外翻译与研究的高端学术活动，旨在为中央文献翻译和传播中重要问题的深入研讨搭建对话平台，为从事和关注中央文献翻译和传播的同仁提供交流合作平台，并成为中央文献翻译和研究重要成果的发布平台。

此次论坛由中央党史和文献研究院第六研究部、天津外国语大学联合主办，由西安外国语大学承办。

(责编：王禹蘅、常红)