本报记者 严 瑜

图为2021年12月1日，社区工作人员在江苏省南通市崇川区幸福街道“弘扬宪法精神 珍惜选民权利”主题活动现场发放资料进行宣讲。

许丛军摄（人民视觉）

近日，国务院新闻办公室发布《中国的民主》白皮书，指出民主是全人类的共同价值，是中国共产党和中国人民始终不渝坚持的重要理念。民主是各国人民的权利，而不是少数国家的专利。一个国家是不是民主，应该由这个国家的人民来评判，而不应该由外部少数人指手画脚来评判。

中国民主制度，丰富了民主内涵

《中国的民主》白皮书指出，中国的民主是人民民主，人民当家作主是中国民主的本质和核心。党的十八大以来，党深化对中国民主政治发展规律的认识，提出全过程人民民主重大理念并大力推进，民主价值和理念进一步转化为科学有效的制度安排和具体现实的民主实践。

“中国的民主坚持以人民性为价值导向，实现了最广大人民的广泛持续参与。中国发展全过程人民民主，既有完整的制度程序，也有完整的参与实践。中国民主的高质量，促进了国家治理的高效能，提升了国家治理体系和治理能力现代化水平。”外交学院教授李海东在接受本报记者采访时分析称，中国的民主具有广泛充分、真实具体、有效管用等特点，民主发展取得了显著成就。

《中国的民主》白皮书发布之后，在国际社会引起热烈反响。美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩认为，中国共产党不断加强人权保障和法治建设，保障人民依法享有广泛权利和自由，人民实现了内容广泛、层次丰富的当家作主。“中国共产党领导人民实现全过程人民民主，有效地吸收民意、汇聚民智。”

“中国的民主实践向世界表明，民主的模式不是单一的。中国的民主制度充满了中国智慧，丰富了民主的内涵。”埃及贝尼苏韦夫大学政治学教授纳迪娅·希勒米认为，实现民主有多种方式和途径，每个国家都有权根据自身情况选择适合自己的民主发展道路。

然而，美国政府于12月9日至10日举办所谓“民主峰会”，邀请了110个国家和地区作为参会成员。对此，美国《国会山报》发表评论文章称，美国举办所谓“民主峰会”，目标是重振全球对民主的承诺。然而，该“民主峰会”本身其实并不民主。

颇具有讽刺意味的是，据法新社报道，总部设在斯德哥尔摩的国际民主与选举援助协会组织11月下旬发布一份年度报告，将美国首次列入“民主退步国家”名单。该组织秘书长凯文·卡萨斯—萨莫拉表示：“‘美国民主’状况明显恶化，体现为对可信的选举结果提出质疑的趋势越来越大、对参与选举的压制以及日益严重的极化。”

中国人民大学国家关系学院副教授刁大明在接受本报记者采访时分析称，美国举办所谓“民主峰会”，主要目的有二：一方面，过去一段时间，国会山暴乱事件、抗疫失败等种种乱象，让美国的国际形象一落千丈，其国家治理能力备受质疑。因此，美国希望借所谓“民主峰会”来造势，带偏全球舆论议程，试图让美国继续成为“山巅之国”；另一方面，美国希望打着“民主”的幌子，拉帮结伙，排斥异己。刁大明指出，无论是搞“价值观外交”，还是搞“小多边主义”，美国举办所谓“民主峰会”的动机与真正的民主无关。

“美国绑架‘民主’，以此诋毁他国，而事实上，美国自身民主的本质恰恰是撕裂和对抗。”李海东指出，目前美国政治极化严重，不同政党相互争斗，水火不相容，“这样的‘民主’才需要被重新定义”。

实现民主的道路并非只有一条

“一段时间以来，美国认为民主就是西方式的政党选举。但事实上，实现民主有多种方式，政党选举只是民主实现程序中的一种选择，并非放之四海而皆准。更何况，如今看来，美国的选举制度在设计上漏洞百出，本身就存在很多问题，并没什么可吹嘘的。”刁大明说。

中国外交部近日发布《美国民主情况》报告指出，美国的民主制度逐渐异化和蜕变，已经越来越背离民主制度的内核和制度设计的初衷。金钱政治、身份政治、政党对立、政治极化、社会撕裂、种族矛盾、贫富分化等问题愈演愈烈，民主制度的功能出现衰退。名为“一人一票”，实为“少数精英统治”；权力制衡变成“否决政治”；选举规则缺陷损害公平正义……美国民主制度痼疾积重难返。

“美国将在其国内都没有实践成功的民主制度，拿到全世界贩卖，还自诩为‘民主灯塔’、‘山巅之国’，这种行径十分虚伪。”李海东分析称，过去几十年间，美国在全世界推销“普世价值”，吹嘘“民主自由”，结果却是鸡飞蛋打，造成全球混乱。

中国人民大学重阳金融研究院日前发布《十问美国民主》研究报告，提出对美国民主的10个问题之一便是，美国民主是给他国带去发展繁荣还是灾难动荡？报告指出，美国向世界其他国家输出“美式民主”，企图将他国改造成民主国家，结果却是搅乱了他国。美国对外输出民主制度的行为，直接导致世界范围内的不少国家陷入连年的战乱状态。据估算，自2001年以来，约有24.1万人在阿富汗和巴基斯坦的战区被杀；大概18.3万至20.6万名伊拉克平民死于2003年战争后的暴力；也门现有约2070万人（占其总人口的71%）需要人道主义援助。

如《中国的民主》白皮书所言，民主是多样的，实现民主的道路并非只有一条。各国的历史文化不同、现实国情不同，民主的形式选择必然不同。只有扎根本国土壤、汲取充沛养分的民主，才能不断发展完善，才最可靠也最管用。外部干涉和所谓的“民主改造”贻害无穷。作为民主的忠实追求者、积极推动者和模范实践者，中国不但在本国积极发展人民民主，而且在国际上大力推动国际关系民主化。中国坚定支持各国自主选择本国的民主发展道路，反对外部势力以“民主”为借口干涉他国内政。

李海东指出，与美国截然不同的是，中国秉承构建人类命运共同体理念，大力弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，赢得国际社会的广泛认同。“之所以结果不同，是因为中国尽最大努力地团结全球最大多数国家，而美国却以‘民主’为名对各国进行‘三六九等’划分。”

“美国对外输出‘民主’，反复遭遇失败，却并未对此进行反思，反而还要举办所谓‘民主峰会’，这也恰恰反映出美国民主的一个严重问题，即从不反思自身在国家治理中的短板及在国际舞台上的霸权行径，长久以来囿于所谓‘美国例外’，抱守唯我独尊的优越感，认为他国都应向其学习。这对美国完善自身民主制度以及在国际舞台上扮演一个负责任的角色，都极其不利。”刁大明说。

一个国家是否民主，应由人民评判

一个国家是不是民主，应该由这个国家的人民来评判。

2020年，美国哈佛大学肯尼迪政府学院发布一份有关中国民意的长期调查报告指出，中国共产党领导的中国政府在中国人民中享有的支持率和满意度超过93%。与此同时，有调查报告显示，45%的美国人认为本国民主运作失灵，52%的美国年轻人认为“美国民主”早已失败，81%的美国民众认为“美国民主”面临来自国内的严重威胁。

这组差距明显的数据背后，是中美两国高下立判的民主实践景象。

看中国，经济保持长期稳定快速发展，人民生活显著改善；中国建成世界上规模最大的社会保障体系，基本医疗保险覆盖超过13亿人、基本养老保险覆盖超过10亿人；中国全面建成小康社会，14亿多人民彻底摆脱了绝对贫困，正迈向共同富裕；中国取得抗击新冠肺炎疫情重大战略成果，是2020年全球唯一实现经济正增长的主要经济体……

再看美国，国会山的枪声与闹剧彻底揭开“美式民主”的华丽外衣；弗洛伊德之死揭露了美国社会长期存在的系统性种族歧视；新冠肺炎疫情持续失控，是否戴口罩、打疫苗成为社会分裂和对立的新导火索；经济发展红利分配不均，普通民众收入长期停滞……

“美国标榜自己是民主制度的典范，但反观其国内，早已乱成一锅粥，这样如何让其他国家信服美国民主的魅力？”李海东指出，美国此次举办所谓“民主峰会”，其险恶用心是要在全球制造新的混乱，趁机分裂世界。美国将民主当作一种武器，向他国“扫射”。跟随美国的就是“民主国家”，反之就是“不民主国家”。这种操作极其危险，可能将把世界重新拉回相互对抗之中。

澳大利亚东亚论坛网站刊文称，在迫切需要国际团结来应对气候变化和其他共同挑战之际，美国举办所谓“民主峰会”将加剧全球两极分化和地缘政治竞争。

而就在所谓“民主峰会”开幕前夕，巴基斯坦政府决定，拒绝美国邀请，不参加这场“民主峰会”。俄罗斯卫星通讯社报道称，巴基斯坦总理伊姆兰·汗近日表示，巴基斯坦不能成为任何集团的一部分。

中国外交部发言人近日表示，各国民主制度的建立和民主进程的发展都有其历史性和民族性，都有自身独特价值。国际社会应在相互尊重、平等相待的基础上就民主问题进行交流对话，共同为全人类进步作出更大贡献。

“美国一直将‘价值观外交’作为对外政策的一个重要抓手，用其标榜的所谓“自由民主”价值观来划分势力范围，维护自身霸权。然而，没有任何一个国家有资格垄断对民主的定义权和裁判权，也没有任何一个国家有资格将民主工具化、武器化。”刁大明指出，尊重各国根据自身特点选择符合自身发展的民主形态，这本身就是国际关系民主化的一种体现。美国某些政客想通过操弄所谓“民主”议题、渲染外部威胁来转移国内矛盾，是不可能解决美国自身问题的。美国应当反躬自省，改弦易辙，有效完善本国的民主制度，这才是对美国、对世界负责任的态度。

(责编：白宇、赵欣悦)