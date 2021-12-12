美国继续痴迷于“拳头的力量”、沉溺于“丛林法则”，只会让自己站到历史进步的对立面，让更多人看清其霸权主义的真面目

美国国防部日前公布“全球态势评估”报告，声称将加强在关岛和澳大利亚的军事基础设施。该报告充斥冷战思维，是美国由来已久的霸权思维的体现，也是美国以军事手段维护美式霸权的惯性使然。长期以来，美国在全球大肆炫耀武力，屡屡对其他国家搞军事施压，甚至不惜挑起战争冲突，根本目的就是维护美式霸权。

在美国的词典中，“战争”一直与“霸权”相伴相生。翻开美国不长的历史，从西进运动到美墨战争再到美西战争，一系列对外扩张伴随美国早期发展的历程。第二次世界大战结束后，美国成为世界上综合实力最强的国家，战争更是成为美国维护自身霸权的重要工具。朝鲜战争、越南战争、巴拿马战争、科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争、利比亚战争、叙利亚战争……美国维护霸权的野心，滋生出一场场对外战争。即使是战争失败的巨大代价，也没有抑制美国的战争冲动。美国《国家利益》杂志援引美国传统基金会防务项目高级研究员达科塔·伍德的话说，美国平均每15年就卷入一场战争。从亚洲到美洲，从欧洲到非洲，美国的战争黑手伸向哪里，哪里便不得安宁。

为维护自身霸权，美国维持着庞大的战争机器，甚至建立起遍布全球的军事基地网络。1945年以来，美国在70多个国家建立了近800个军事基地，并不断强化军事存在。仅在中东地区，就有超过7万美军长期驻扎，并部署有航母战斗群、隐形战机、战略核潜艇等先进军事装备，时刻保持所谓的“战略威慑”。美国专栏作家大卫·韦恩在其著作《美国海外军事基地：它们如何危害全世界》中指出，美国的海外军事基地加剧了地缘政治紧张，实际上让世界和美国变得更加不安全。

今年是冷战结束30周年，但美国对外政策从未摆脱冷战思维的影响，对军事手段的依赖也从未降低。30年来，美国始终维持全球军力部署，为谋求自身绝对安全，不惜损害他国正当安全利益；美国不断寻找“假想敌”，渲染外部威胁，不惜挑动大国对抗的风险；美国一再倚仗超强军事实力，或直接发动战争，或大打代理人战争，或寻找各种借口干涉他国内政，屡屡制造安全危机和人道主义灾难。美国反战组织“粉色代码”发布的报告显示，过去20年，美国及其盟国平均每天投下40多枚炸弹和导弹，造成难以计数的人员伤亡。美国《洛杉矶时报》评论指出，美国陶醉于自己在冷战之后的强权里，自私地专注于自己的政治和利益。

国际格局调整正处于十字路口，国际关系民主化是大势所趋，建设一个远离恐惧、普遍安全的世界是国际社会的广泛诉求。然而，美国所作所为与世界大势背道而驰。不断升级核武库，降低核武器使用门槛；组建外空军，成立外空司令部，加速开展外空武器试验；加强在亚太地区的军力部署，拉拢盟友搞军事施压……瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所发布的2020年全球军费开支趋势报告显示，美国军费开支常年高居世界第一，即使面临经济危机和财政困难，其2020年军费仍比上年增长4.4%，在全球军费总支出中的占比接近40%。

当前，各国人民对和平发展的期盼更加殷切，对公平正义的呼声更加强烈，对合作共赢的追求更加坚定。美国继续痴迷于“拳头的力量”、沉溺于“丛林法则”，只会让自己站到历史进步的对立面，让更多人看清其霸权主义的真面目。

《 人民日报 》（ 2021年12月12日 06 版）

(责编：赵欣悦、白宇)