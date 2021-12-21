人民网北京12月21日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

外交部副部长乐玉成将于12月23日以视频方式同韩国外交部第一次官崔钟建举行第九次中韩外交部门高级别战略对话。双方将就各自对外政策、国际地区形势、双边关系发展等深入交换意见。

总台央视记者：据报道，美国务院近日任命了新的所谓“西藏事务特别协调员”。中方对此有何评论？

赵立坚：西藏事务纯属中国内政，不容任何外国势力干涉。美方设立所谓“西藏事务特别协调员”干涉中国内政，中方坚决反对，从来不予承认。我们敦促美方以实际行动恪守承认西藏是中国一部分、不支持“西藏独立”的承诺，停止利用涉藏问题干涉中国内政。中方将继续采取一切必要措施，坚决捍卫自身主权、安全、发展利益。

新华社记者：我们注意到有调查揭露，在立陶宛的少数族裔罗姆人反映其在生活和就业中遭到普遍歧视，很难找到工作。他们的简历在就业市场也常年无人问津。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。根据相关报道，立陶宛的劳动力市场存在严重的基于种族或宗教歧视，这种歧视往往导致少数族裔的系统性贫困。有统计显示，在立陶宛的罗姆人平均月收入比全国平均水平低了近4倍。罗姆人贫困率达75%，为全国平均水平的3.5倍。超过2/3的15岁及以上在立陶宛罗姆人无力更换破旧的衣服，一半以上无法拥有两双鞋。种族不平等导致的生活贫困直接影响罗姆人的健康保障，许多罗姆人患有慢性或长期疾病。

罗姆人等少数族裔的遭遇，只是立陶宛严重人权问题的冰山一角。立陶宛还存在严重的家庭暴力、侵犯儿童权益等问题。立陶宛的国家腐败程度也居高不下。立陶宛应该切实反省和改进，采取有效措施保障少数族裔和妇女儿童的合法权益，而不是像鸵鸟一样把头埋进沙子里装作无事发生。这不是一个负责任的国家应有的举动。

彭博社记者：《日本经济新闻》报道称，中方已邀请韩国总统文在寅参加北京冬奥会开幕式。外交部对此有何评论？

赵立坚：我们欢迎国际社会和各界人士以各种方式来华参加和支持2022年北京冬奥会，愿同各方一道践行“更团结”的奥林匹克精神，向世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会，同时也促进相互间的友好与合作。

深圳卫视记者：12月20日，美国国务院、财政部宣布，根据“香港自治法”将5名香港中联办副主任列入制裁名单。中方对此有何评论？

赵立坚：美国政府依据美国内所谓“香港自治法”，宣布对中国中央政府驻港机构有关负责人实施制裁。这严重违反国际法和国际关系基本准则，严重干涉中国内政，是非法无效的。中方对此坚决反对、强烈谴责。

需要指出的是，今年7月，美方借发布所谓“香港商业警告”，已经宣布对包括上述5名香港中联办副主任在内的7名中方官员进行制裁。中方根据《反外国制裁法》对美方有关人员进行了对等反制。美方现在变换名头，以所谓“香港自治法”为由对上述人员再宣布一遍制裁。这我就不明白了。这种行径实在荒唐，令人不齿。

总台国广记者：据报道，“五眼联盟”外长、七国集团外长及欧盟高级代表分别就香港特区第七届立法会选举发表联合声明。中方对此有何评论？

赵立坚：针对个别西方国家相互勾连，对香港特区第七届立法会选举说三道四，对香港民主法治指手画脚，粗暴干涉中国内政，中方表示坚决反对和强烈谴责。

完善香港特区选举制度是全面准确贯彻“一国两制”方针、全面落实“爱国者治港”原则、确保香港民主沿着正确轨道向前发展的必要之举。刚刚结束的香港特区第七届立法会选举是落实新选举制度的一次成功实践，是发展符合香港实际情况、具有香港特色民主制度的重要跨越。选举过程公平、公正、公开、安全、廉洁，选民各项民主权利得到了充分尊重和保障。

我想强调，在英国殖民统治下，香港没有任何民主可言，香港居民从未享有真正的民主、人权和自由，但从来没有哪个所谓“民主”国家就此表达过关切。在香港民主形式不断丰富发展、民主质量不断改善提升的时候，个别西方国家却跳出来，大言不惭地就中国一个地方行政区域的民主选举表达所谓关切，颐指气使地攻击指责香港的民主和法治。这充分暴露出他们的虚伪嘴脸和搞乱香港、遏制中国发展的险恶用心。

个别西方国家应该正视香港已经回归中国24年的现实，恪守国际法和国际关系基本准则，立即停止以任何形式插手干预香港事务、干涉中国内政。任何妄想破坏香港繁荣稳定的行径都将注定失败。

总台央视记者：12月10日，美国国务院和财政部宣布，根据美国内法对所谓在新疆“侵犯人权”的4名中方官员实施制裁。中方对此有何回应？

赵立坚：美方依据美国内法，借口所谓“新疆人权”问题，对中方官员进行非法制裁。有关行径严重干涉中国内政，严重违反国际关系基本准则，严重损害中美关系，中方对此坚决反对、强烈谴责。

针对美方上述错误行径，中方决定依据中国《反外国制裁法》进行对等反制，自即日起对美国国际宗教自由委员会主席马恩扎、副主席特克尔、委员巴尔加娃、委员卡尔实施相应反制。反制措施包括禁止上述人员入境中国，包括内地和香港、澳门，冻结其在华财产，禁止中国公民和机构同其交易。

必须指出，新疆事务纯属中国内政，美方没有权利、没有资格横加干涉。美方应撤销所谓制裁，停止干涉新疆事务和中国内政。中方将视形势发展作出进一步反应。

《环球时报》记者：据美国媒体报道，过去5年，美军在阿富汗、伊拉克、叙利亚发动超过5万次空袭。由于所谓“情报漏洞百出”，美军在中东地区的空袭已导致包括儿童在内的数千平民丧生。我们注意到，美中央司令部发言人就此表示，即使拥有全球最先进的技术，失误仍在所难免。美国将从中吸取教训，努力避免此类伤害，调查所有可信案例。中方对此有何评论？

赵立坚：美军在海外战争中滥杀平民的罪行令人发指。美方对自身战争罪行轻描淡写、敷衍塞责的行径，再次暴露了美式民主、人权观的虚伪面目。

我可以给大家几个更触目惊心的数字。过去20年，美军在其他国家发动了超过9万次空袭，导致大约4.8万名平民丧生。仅在美军对叙利亚拉卡市发动的所谓“史上最精确的空袭”就炸死了1600名平民。美军的子弹、炸药和导弹，夺走了数以万计的无辜生命，让数十万人流离失所。这些不是一个个冰冷的数字，而是一条条鲜活的生命！对这些残暴罪行，美国不忏悔、不道歉、不追责，却妄图以“在所难免的失误”一笔带过，难道这就是美方口口声声要捍卫的人权吗？

长期以来，美国抱持霸权思维，打着所谓“民主”“人权”的旗号践踏他国民主，侵犯他国人权。美国的罪行已经刻在历史的耻辱柱上，抹不去、也躲不过。美国应该做的，不是虚情假意地说什么“努力避免此类伤害”，而是认真调查追责，严惩加害者和包庇者，以实际行动悔过赎罪。

印度广播公司记者：在昨天举行的2021年国际形势与中国外交研讨会上，王毅国务委员兼外交部长表示中印保持外交、军事途径对话，有效管控边境地区局部摩擦，共同致力于两国关系的改善和发展。你可否介绍一下中印边境的最新情况，以及两国在此问题上对话的进展？

赵立坚：我能告诉你的是，目前中印边境局势总体平稳。中印双方正通过外交和军事渠道，就推动边境局势缓和保持对话沟通。

湖北广播电视台记者：近日老挝总理潘坎接受媒体采访，批驳了外界针对中老铁路的污蔑，强调所谓“中老铁路让老挝陷入债务陷阱”的言论完全是诽谤，表示中老铁路符合老挝人民的发展需要，将极大促进人员和贸易往来，为人民带来更多福祉。中方对此有何评价？

赵立坚：正如潘坎总理所说，中老铁路符合老挝发展需要。老挝自然禀赋优越，发展潜力巨大，此前面临的主要阻碍之一就是作为内陆国，同外界的交通十分不便。中国有句俗话叫“酒香不怕巷子深”。 中老铁路就是要打通这条深巷，助力老挝“陆锁国变陆联国”战略，激活老挝的发展活力，拉近老挝同世界的距离，让大家不仅能闻到，还能喝到老挝的各种“佳酿”。

中老铁路是两国互利合作和共建“一带一路”的旗舰项目。开通半个多月来，中老铁路已经取得了实实在在的成绩。据统计，中国云南、山东、江苏、浙江、重庆、四川、广东等多地已开通中老铁路国际货运列车，至12月15日进出口货物总值已突破一亿元人民币。截至12月20日，中老铁路老挝段客运已累计发送旅客2.2万人次。我在万象的同事告诉我，每天都有不少老挝民众踊跃购票，体验中老铁路对他们的工作生活带来的积极变化，用实际行动表达对铁路的喜爱和支持。未来中老铁路还将北上、南下联通更多国家，相信将继续发挥更大的带动作用和综合效益，为中老以及区域国家人民创造更多福祉。

总台央广记者：近日，由吉林大学人权研究中心“国际人权与政治问题工作组”撰写的《美国干涉阴云下的世界人权困局》研究报告发布。这份全文1.8万字的研究报告，用大量事实揭露了美国干涉他国内政、破坏他国稳定发展的一系列行径，揭示了美式霸权对世界人权事业造成的深重灾难。发言人对此有何评论？

赵立坚：你所提到的这份报告点明了美式霸权的实质。我可以给大家多做一些介绍，美国干涉他国内政主要有四种手法：

第一是大搞渗透颠覆。美国长期通过国际开发署（USAID）等政府机构和“国家民主基金会”（NED）等所谓“非政府组织”，在亚洲、拉美、东欧、中东等地区国家培植代理人并向其提供资金支持和行动指导，让那些爆发“颜色革命”和“阿拉伯之春”的国家沦为“美式民主”的试验品、牺牲品。

第二是煽动动荡混乱。美国惯于利用舆论霸权歪曲事实、编造谎言、散布虚假信息，将自身及其扶持的代理人刻画为“人权斗士”，为他国扣上“威权”的帽子。美国将反中乱港分子暴行称为“美丽的风景线”，但对美国国会骚乱事件严辞谴责，双重标准和政治操弄显现无疑。

第三是滥施经济胁迫。美国屡次在未经安理会授权情况下滥施单边制裁，严重影响有关国家的国计民生，破坏全球产业链供应链的安全稳定，这是典型的经济胁迫行为。新冠肺炎疫情发生以来，美国使用单边强制措施不减反增，导致被制裁国家防疫物资短缺，粮食供应不足，人道主义援助受阻。有学者指出，美国动辄将制裁作为解决外交问题的首选方案，“美利坚合众国”已经成为“制裁合众国”。

第四是发动侵略战争。美国对伊拉克、叙利亚、利比亚、阿富汗等主权国家悍然发动武装干涉，强推不符合当地国情的“美式民主”，致使受害国生灵涂炭、民生凋敝。过去20年，美国海外军事行动造成超过80万人死亡。

铁证如山，不容狡辩。美国打着“民主”和“人权”的幌子，向世界输出动荡和灾难，给有关国家人民的生活带来了深重苦难。国际社会应该认清美国的真面目，共同反对美国干涉他国内政、损害他国人权、维护自身霸权的行径。

香港电台记者：美国政府向国会提交涉及香港的报告称，在立法会选举中，北京着力剥夺香港人有意义的发声，对此表示关注。美国国务院发言人普莱斯就此发表了声明。发言人对于美方报告有何回应？另外，香港立法会选举投票率创下新低。发言人对此有何评论？

赵立坚：昨天和今天我已经就香港立法会选举有关问题表明了中国中央政府的立场。我想再补充两点。

第一，选举投票率的高低从来就不是选举制度民主性的指标。衡量选举制度优劣的标准，是能否选贤任能。就这次选举来说，最重要是看能否落实“爱国者治港”原则，能否选出有能力的爱国者进入特区管治架构。香港第七届立法会选举公开、公平、公正、有序进行，依法选出90名立法会议员，当选的议员背景多元，构成均衡，充分彰显了新选举制度的广泛代表性、政治包容性、均衡参与性和公平竞争性，能切实推动香港社会整体利益和各界别、各阶层利益。事实说明，这是一次非常成功的民主实践。

第二，如果投票率能决定选举合法、民主与否的话，那么请问，如何解释纽约市长选举投票率只有23%，法国地方选举投票率为32%？难道这些地方选举都不合法吗？个别人之所以炒作本次香港立法会选举投票率，是因为他们要质疑新选举制度的民主性、合法性、干预破坏香港宪制秩序。他们的伎俩十分可笑，完全是颠倒是非。

《中国日报》记者：发言人能否介绍一下2021年度“一带一路”国际合作高峰论坛咨询委员会会议情况和主要成果？

赵立坚：12月17日，2021年度“一带一路”国际合作高峰论坛咨询委员会会议以视频形式举行。国务委员兼外交部长王毅在开幕式上致辞，并见证了咨委会报告对外发布。咨委会召集人、外交部副部长马朝旭主持会议。

本次会议上，委员们围绕“一带一路”总体进展及下一步工作进行了深入交流。委员们一致认为习近平主席提出共建“一带一路”要坚持以高标准可持续惠民生为目标，努力实现更高合作水平、更高投入效益、更高供给质量、更高发展韧性，这展现了中方推进共建“一带一路”的信心和决心，是下阶段高质量共建“一带一路”的指导原则。

习近平主席提出的全球发展倡议和“一带一路”倡议都有利于落实2030年可持续发展议程，两者可以互促互进、相得益彰，为全球共同发展作出贡献。

大家都认为，共建“一带一路”有利于促进全球互联互通、加强国际合作。“一带一路”倡议提出8年来取得了实实在在的成果，促进了全球减贫、贸易和经济增长，已经成为有理念引领、有合作机制、有务实项目的重要国际公共产品和全球经济合作平台，发展前景更为广阔。各方要继续推进基础设施互联互通及健康、绿色、数字、创新等领域务实合作，为世界经济复苏挖掘更多增长点，为全球抗击疫情贡献更多力量。

委员们还高度赞赏中国同“一带一路”合作伙伴开展新冠病毒疫苗合作并会同30多个国家发起“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议，认为中国已对外提供近20亿剂疫苗，占中国以外全球疫苗使用量近三分之一，120多个国家和国际组织从中受益，这为全球抗击疫情作出了重大贡献。

澎湃新闻记者：据报道，美国国务卿布林肯20日发表声明称，新任命的美“西藏事务特别协调员”泽雅将促进保护藏人人权、历史、语言、文化和宗教传统。发言人对此有何评论？

赵立坚：我刚才已经表明了中方在涉藏相关问题上的立场。

我还想强调，西藏和平解放70年来，社会和谐、经济繁荣、宗教文化事业蓬勃发展，人民生活幸福美好，根本用不着美方一些人“操心”，更轮不到美方指手画脚。美方政客若是有劲没处使，还是好好关注一下美国严重的种族主义和人权问题吧。美国历史上对印第安人实施的政策早已构成事实上的种族灭绝，美方何时才能认真反省，好好保护印第安人的人权？美国少数族裔长期遭受不公平待遇，饱受种族歧视和暴力犯罪之苦，美方政客何时才能好好保护本国少数族裔的人权？美国新冠肺炎疫情感染和死亡人数全球最高，美方政客连本国人民的生命健康都保护不好，有何颜面大谈保护西藏人权？美方最应该设立的不是所谓“西藏事务特别协调员”，他们应该设立“印第安人种族灭绝特别调查员”“少数族裔人权事务特别协调员”“美国抗疫不力真相调查特别协调员”。

事实充分证明，美国根本没有资格打着人权的幌子干涉他国内政。美国应该立即停止政治操弄，认真反躬自省，切实解决自身存在的严重种族和人权问题。

彭博社记者：立陶宛外交部称，中国外交部要求立陶宛驻华外交人员归还外交人员证件后离开中国，时限是12月14日。一天后，即12月15日，立方仍然在华的4名外交官、1名使馆技术人员及家人离开了中国。中国外交部对此有何评论？

赵立坚：在中立关系已经降为代办级的情况下，中方要求立陶宛驻华外交机构重新申办外交人员和行政技术人员身份证件，这是中方做好驻华使团服务与管理的正常程序，符合相关国际法和国际惯例，并不影响立陶宛外交人员在华正常履职和生活。同时，中方根据《维也纳外交关系公约》保障所有在华外交机构的安全及合法权利，保障包括立陶宛在内的各国驻华外交机构正常开展工作。

立陶宛在事先没有通知中方的情况下，突然安排所有驻华外交人员不辞而别，随后却四处散布不实言论，自编自导了一出闹剧，中方对此表示遗憾并坚决反对。我们正告立陶宛，试图耍花招，推卸责任、混淆视听，甚至对中方进行政治讹诈，这完全打错了算盘。立陶宛唯一的出路只能是老老实实纠正错误，停止损害中方国家主权和领土完整，回到奉行一个中国原则的正确道路上来。

(责编：崔越、刘慧)