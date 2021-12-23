新华社北京12月23日电 综述：海外多国疫情阴霾下走近圣诞节

新华社记者

圣诞节即将到来，但今年不少国家民众又不得不在新冠疫情阴霾笼罩下，度过这个一年一度的重要节日。

为防疫情迅速蔓延，一些国家近日采取了更严格的防疫措施，但也有部分国家选择节后再加强防控。多国专家提醒民众切莫放松防疫，过节固然重要，但生命更为宝贵。

圣诞临近 防疫压力巨大

近期，变异新冠病毒奥密克戎毒株在美国加速传播，美国多项疫情指标严重反弹。同时，随着圣诞假期临近，公众出行、聚集活动增多，疫情防控难度进一步增大。美国运输安全管理局预计，12月23日至1月3日期间，美国将有约2100万人乘飞机出行。公共卫生专家表示，公众在外出旅行或参加集会活动前应进行病毒核酸检测，但这对检测能力和检测资源都构成巨大挑战。

英国22日报告单日新增新冠确诊病例超过10万例，创疫情以来新高。英国多处旅游景点、酒吧和餐馆暂时关闭，不少人取消了圣诞庆祝活动或出行计划。受疫情或隔离规定影响，英国长途铁路服务领域员工严重短缺，当地媒体认为，圣诞节期间可能出现混乱局面。此外，垃圾收集、社会关怀、儿童服务等不少领域也出现人员短缺现象，伦敦希思罗机场航站楼行李处近期一度因人员短缺发生混乱。

法国政府发言人阿塔尔22日说，法国正遭受奥密克戎毒株的凶猛袭击，预计到12月底，单日新增确诊病例数将超过10万例。法国卫生部长韦朗同一天表示，奥密克戎毒株“在圣诞节和新年之间”将成为在法国流行的主要毒株。

在巴西主要大城市，许多市民正在筹办圣诞活动，也有不少人携家带口回故乡过节。尽管巴西已出现奥密克戎毒株社区传播，但该国一家知名调查机构21日公布的一项全国民调结果显示，52%的受访者反对露天场所强制戴口罩。

近期，日本疫情相对平稳，但冲绳美军基地一个兵营出现集体感染，超过200人确诊。与驻日美军有关的当地人也已有数人被确诊感染奥密克戎毒株。日本媒体援引外务大臣林芳正的话报道，驻日美军进出日本并未接受病毒检测，感染者隔离也不彻底，他对此表示遗憾，并要求驻日美军司令加以改善。

防控收紧 时间略有差异

为应对已经出现的购物潮，斯洛文尼亚政府22日出台防疫新规，要求自23日起，商店须限制顾客数量，每10平方米只允许一名顾客进入。此外，该国62所疫苗接种中心19日至23日延长工作时间，部分接种中心24小时开放。

澳大利亚政府22日决定，将加快推进新冠疫苗加强针接种。澳大利亚疫情“震中”新南威尔士州政府23日宣布，该州所有室内公共场所恢复强制戴口罩措施。

也有一些国家选择在圣诞节后再采取更严格的防疫限制措施。德国联邦和各州政府21日在圣诞假期来临前达成协议，将从圣诞假期结束后的28日起，进一步限制社交规模。届时，即使社交成员均为疫苗接种者或新冠康复者，社交人数仍不得多于10人，14岁以下者不计入限额。同样从28日起，足球联赛等跨区域大型活动将只能在无现场观众情况下举行。德国总理朔尔茨表示，先前经验表明，圣诞假期并不是疫情恶化的主要驱动因素，因此政府有意在圣诞节后实施上述政策。

英国多地政府近日表示将在圣诞节后收紧防疫措施。北爱尔兰政府同一天宣布，自27日起，工作场所需采取“合理措施”保持两米社交距离。

专家发声 呼吁科学应对

美国疾病控制和预防中心、巴西布坦坦研究所等机构专家提醒民众，假期务必采取有效的防疫措施来确保自己和家人健康，包括接种疫苗、正确戴口罩、保持社交距离、勤洗手、改善室内通风等。

澳大利亚悉尼大学流行病学专家亚历山德拉·马丁纽克近日接受新华社记者采访时表示，在公共场所戴口罩和实行二维码签到等措施，并不会影响经济活动，政府应继续采取相关防控措施。放松防疫会让住院和死亡人数不断增加。

对于英国首相宣布不会在圣诞节前进一步加强防疫，英国科学界一些专家认为这是“冒险”行为，如果奥密克戎毒株继续在英国快速传播，延迟收紧防控或将导致未来需要更严格的限制措施。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所21日发表声明说，初步研究表明，奥密克戎毒株可能在2022年1月初成为德国流行的主要毒株，如不减缓这一趋势，医疗系统将面临超负荷压力。为此研究所建议立即强化防控措施，包括最大限度限制社交接触，最大限度预防感染，以最快速度扩大疫苗接种，仅在绝对必要时方能旅行等。

世界卫生组织总干事谭德塞近日表示，节假日期间社交活动增加将导致新冠病例增多，卫生系统不堪重负，死亡病例也会更多。新冠病毒每周仍在夺走约5万人的生命，希望人们为了公共健康，作出一些“艰难决定”，比如取消或推迟一些庆祝活动。他说，取消活动总比生命消逝要好，与其现在庆祝将来伤心，不如现在取消活动，留待将来再庆祝。（参与记者：谭晶晶、郭爽、陈晨、卞卓丹、华义、彭立军、郝亚琳、刘诗月、张毅荣、刘曲）

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