人民网雅加达12月27日电 （记者徐伟）印度尼西亚总统佐科27日前往位于东南苏拉威西省肯达里的印尼德龙工业园视察并出席中印尼共建“一带一路”重点项目——印尼巨盾镍业项目镍铁厂投产庆典。

图为摄于12月26日的印尼德龙工业园巨盾镍业项目镍铁厂。印尼德龙工业园供图

佐科表示，感谢巨盾镍业为印尼带来冶炼技术，通过将镍矿加工成镍铁，其附加值可增加14倍，如果进一步加工成不锈钢，产品附加值就能增加19倍。相关产品生产与销售也能够为印尼的税收和外汇创收作出巨大贡献。“我们还要看到，德龙工业园为当地创造了2.7万个就业岗位，这是一个了不起的数字。中国企业为印尼带来原料加工和生产技术的同时，也为当地创造了更多就业机会，同时还将推动广大中小企业迎来更多商机，促进印尼相关行业和当地经济发展。”佐科说。

由中国江苏德龙镍业有限公司投建的印尼巨盾镍业项目，于本月13日正式投产。该项目投资18亿美元，镍铁年产能预计可达 180万吨，并配备自备发电厂、码头等辅助设施。

佐科此行体现了对中印尼共建“一带一路”的高度重视，也是对印尼德龙工业园建设发展的充分肯定。印尼德龙工业园总经理周渊表示，印尼德龙工业园从建设到投产的实践表明，“一带一路”建设赢得了沿线国家的支持，深化了中国和沿线国家人民的友谊，促进了沿线国家的经济发展。

12月26日，工人在印尼德龙工业园巨盾镍业项目镍铁厂车间进行生产作业。印尼德龙工业园供图

长期以来，印尼德龙工业园注重实施员工本土化发展战略。工业园在发展的同时积极履行社会责任。自新冠疫情在印尼暴发以来，工业园主动向当地捐赠抗疫药品、设备和生活物资。今年7月，新冠变异病毒德尔塔毒株造成印尼疫情严峻和各地医院氧气紧缺时，工业园安排紧急加班生产，向当地医院捐赠500吨氧气和1200台制氧机，助力印尼抗击疫情。

据介绍，印尼德龙工业园于2014年开始筹建，现已建设成拥有肯达里和莫罗瓦利两个基地的较大规模工业园。印尼德龙工业园现已投产42条镍铁生产线，3座发电厂，3条不锈钢坯生产线和自营码头。

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