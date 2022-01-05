人民网北京1月5日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持1月5日记者会。实录如下：

总台央视记者：近日，日本新冠肺炎感染病例再次激增。日本冲绳县知事玉城丹尼指出，驻日美军已经把新冠病毒奥密克戎毒株传播至冲绳县，驻日美军军营内的疫情外溢让他感到非常愤怒，呼吁取消美军可以不配合日方防疫措施等“特权”。发言人对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道。美军海外军事基地暴发聚集性疫情，给驻在地人民生命健康造成严重威胁，这不是个案。韩国、德国等多地都发生过美军人员导致疫情扩散事件。

驻外美军凌驾于驻在国法律之上，不尊重、不遵守当地防疫规定，漠视驻在地人民生命健康和公共卫生权利，一而再、再而三成为病毒“超级传播者”，这是对美方声称的要在全球抗疫中发挥“领导力”的莫大讽刺。

防疫不应有“法外之地”，更不应有“法外之人”。美方应当深刻检讨自身行为对国际抗疫合作造成的负面影响，严格约束驻外美军行为，对世界各国人民生命健康采取尊重和负责任态度，不要做全球抗疫的反面典型。

韩联社记者：据报道，朝鲜今天早上向东部海域发射了不明飞行器。这是朝鲜时隔78天再次试射弹道飞行器。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。朝鲜半岛和平稳定来之不易，值得倍加珍惜。当前形势下，有关各方都应着眼大局，谨言慎行，坚持对话协商的正确方向，共同致力于推进半岛问题政治解决进程。

共同社记者：据报道，4日，立陶宛总统表示，立陶宛政府决定让台湾当局以“台湾”名义开设“驻立陶宛代表处”是一个错误。另外，台湾当局表示立陶宛遭受中国全面性的打压，台湾予以严正谴责并决定力挺立陶宛，请问外交部有何回应？

汪文斌：认识到错误是正确的一步，但更重要的是采取行动纠正制造“一中一台”的错误行径，回到一个中国原则的轨道上来。

我还要指出的是，中立关系受挫的是非曲直十分清楚。为自己的错误行为开脱，无助于问题的解决，也无助于中立关系的改善。

我们也正告台湾当局，谋求“台独”分裂必将以失败告终。

《南华早报》记者：据报道，中国驻欧盟使团团长张明大使将出任上海合作组织新任秘书长。中方能否证实？

汪文斌：根据上合组织相关规定并经组织元首理事会批准，张明先生于2022年1月1日出任上合组织秘书长，任期3年。张明秘书长是资深外交官，拥有丰富的多边外交工作经验。相信张明秘书长将同上合组织历任秘书长一样，推动上合组织不断迈上新台阶。

中方作为上合组织秘书处东道国，将一如既往支持上合组织秘书处和秘书长工作，愿同各方一道，继续弘扬“上海精神”，深化政治、安全、经贸、互联互通、人文等各领域合作，构建更加紧密的上合组织命运共同体，为促进地区乃至世界和平与发展贡献“上合力量”。

彭博社记者：澳大利亚和日本将在本周四举行的领导人峰会上签署一项进一步加强防务和安全合作的协议。这是日本与除美国之外的国家签署的第一个此类协议，标志着双方关系更近一步，而双方关系已被称为“准联盟”。外交部对此有何评论？

汪文斌：我们始终认为，国与国之间开展交流合作，应当有助于增进地区国家间的相互理解与信任，有助于维护地区的和平稳定，而不应针对第三方或损害第三方利益。太平洋之大，容得下地区国家共同发展。太平洋的和平与安宁也有赖于地区国家共同维护。我们希望太平洋成为太平之地，而不是人为兴风作浪之洋。

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