新华社北京12月29日电 综述：读懂中共百年成就 借鉴宝贵历史经验——多国人士谈中共十九届六中全会的重要深远意义

新华社记者王晓梅 何梦舒

中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议11月8日至11日在北京举行。中共中央对外联络部近日通过线上和线上线下相结合的方式举办多场十九届六中全会精神宣介活动。与会外国政党政要、专家学者高度评价中国共产党百年奋斗历程，他们认为，通过这些宣介活动，世界进一步读懂中国共产党，读懂中共百年奋斗重大成就和历史经验，中共的成就、经验也为其他国家及其政党带来重要借鉴、启发。

印度共产党国际部负责人森古普塔表示，中共十九届六中全会全面总结了百年来中国共产党取得的重大成就和历史经验，阐述了中共领导中国走过的发展道路，同时也为未来发展指明了方向。

在加蓬民主党副总书记阿耶努看来，从十九届六中全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》中，外界能够更好地了解中国，更好地理解中国经济发展取得成功的原因和中国特色社会主义的内涵。

北京大学非洲学生联谊会主席、在华非洲青年代表团团长门杜说，关于“中国共产党为什么能”“中国实现奇迹的秘诀是什么”“中华民族实现伟大复兴对人类发展意味着什么”这三个问题，他从十九届六中全会中找到了答案，同时也进一步读懂了中国共产党的初心使命及其政治品格与价值追求。

中共十九届六中全会提出，“坚持人民至上”是党百年奋斗积累的宝贵历史经验之一。多国人士认为，以人民为中心是中国共产党取得历史性成就的重要原因，这一历史经验有助于其他国家政党开拓治国理政实践的新思路。

巴基斯坦正义运动党顾问卡西表示，中国共产党坚守为人民谋幸福的初心，坚持以人民为中心的发展思想，取得了世人称赞的伟大成就。

埃及共产党总书记萨拉赫表示，中国共产党与中国人民保持了血肉联系，在实现中华民族伟大复兴的历史进程中坚持以人民为中心的发展思想，也因此得到了中国人民的拥护，中共团结带领人民实现发展、收获幸福。

阿根廷驻华大使牛望道说，他在中国多地访问时，不仅看到了经济发展，也看到民众生活开心、富足，中国共产党一直坚持以人民为中心，取得了巨大成就。中国历史性地解决了绝对贫困问题，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标，充分体现了中共坚持人民至上的理念。

历史和现实都证明，没有中国共产党，就没有新中国，就没有中华民族伟大复兴。中国之所以取得今天的伟大成就，根本在于中国共产党的坚强领导。

巴勒斯坦人民斗争阵线总书记马吉达拉尼说，中国从一个贫困落后的国家发展成为世界第二大经济体，这要归功于中共对国家和社会的正确领导、中共制定的各项政策，以及中共对自身的不断发展。

斯里兰卡共产党领导人维拉辛哈表示，中共团结带领中国人民打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，令人深受鼓舞。正是在中共的坚强领导下，中国才能取得如此辉煌的成就。相信中共能够领导中国实现一个个既定目标，取得更大胜利。

多国人士指出，中国共产党将马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，成功探索开辟了中国特色社会主义道路，领导国家取得了巨大成就，中国的经验值得其他国家学习借鉴。

黎巴嫩共产党总书记格里布说，中国共产党坚持与时俱进，结合中国国情创造性地发展了马克思主义，积累了丰富的发展经验。

萨拉赫指出，中国共产党开辟了中国特色社会主义道路，使人民生活显著改善，综合国力显著增强，国际地位显著提高。这些辉煌成就表明，中国特色社会主义道路是一条兴国利民的正确道路。

门杜表示，在中国多地深入基层考察的所见所闻让他深受启发。他说：“中国共产党的成功经验可以推动中国梦和非洲梦相融相通，实现共同发展。我希望将中国发展的经验带回非洲，为当地发展作出贡献。”

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