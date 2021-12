2021年对中国来说是极不平凡的一年。

这一年,是中国共产党成立100周年,也是“十四五”开局之年,我们见证了中国脱贫攻坚战取得全面胜利,见证了在中华大地上全面建成小康社会,也见证了许多平凡人做出的不平凡的业绩。

这一年,人民网英文版以动态消息、图文报道、短视频、评论文章等多样的形式,在脸书、推特、优兔等海外社交媒体平台报道国内外重大新闻事件,记录令人动容的人物事迹,反击美西方对中国的造谣抹黑。每一篇报道都凝聚着感动与热情,力求为世界呈现一个真实、立体、全面的中国。

在2022年来临之际,让我们回顾一下2021年人民网英文版在海外社媒平台上最受关注的贴文。

最高阅读量 Most Read

中国脱贫攻坚战取得全面胜利

China's victory against poverty

https://www.facebook.com/WeAreChinaVideos/posts/727889987899009

2021年2月25日,全国脱贫攻坚总结表彰大会在京举行。习近平总书记庄严宣告:我国脱贫攻坚战取得了全面胜利,现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫。

人民网英文版制作《中国脱贫攻坚取得全面胜利》系列海报,发布在“看见中国”(@WeAreChinaVideos)脸书账号,向世界直观、清晰地展现了中国脱贫攻坚的伟大成就及重要意义。这条贴文在脸书平台获得了数百万阅读量。众多海外网友对此表示赞赏与祝福。网友@Benjamin Opare评论说:“太棒了!非洲各国政府必须向中国学习!”

评论最多 Most Commented

习近平主席为哪些农产品点了赞?

Which farm products get Xi's thumbs-up?

https://www.facebook.com/WeAreChinaVideos/videos/164352639186596/

9月23日秋分日,我国迎来了第四个中国农民丰收节。人民网英文版在“看见中国”脸书账号发布短视频,带领海外读者跟随习近平主席,了解推进乡村振兴战略和中国农村发展情况。海外网友纷纷留言,点赞中国的乡村发展成就。网友@Mingma Sherpa评论:“这对世界其他国家领导人是很好的示范,他们平时总是忙着开会,远离群众,只有在选举时才会贴近群众。”网友@William Chang评论:“一位杰出国家领导人的标志是关心人民的生活。中国人民很幸运能有这样一位领导人。”

点赞最多 Most Liked

组图:青海湖绝美风景

Enjoy stunning scenery along Qinghai Lake

https://www.facebook.com/WeAreChinaVideos/posts/816687165685957

今年7月,人民网城市人文影像短视频专题—中国“城·事”(Tales of Cities)栏目采访团队走进青海省西宁市,探索青藏高原第一大城市的幸福密码。

人民网英文版在“看见中国”脸书账号发布夏季时分的青海湖景色组图,向海外网友展现了中国的生态之美。该贴文获得了3.5万网友点赞,网友@Apró Zoltán Bill评论说:“去过青海湖很多次了,毫无疑问青海湖是必须打卡的旅游地点之一。”

分享最多 Most Shared

世界首台5G无人驾驶拖拉机,助力农业发展

The world’s first 5G driverless tractor redefines the industry

https://www.facebook.com/WeAreChinaVideos/posts/700783347276340

2020年6月,中国首台基于5G,以氢燃料电池为动力的无人驾驶拖拉机在河南洛阳发布,助力农业智能化与现代化。

人民网“城·事”(Tales of Cities)栏目采访团队走进河南省洛阳市,探索这座古今辉映的历史文化名城,感受千年古都在传统中汲取养分,在创新中焕发活力。

该短视频在人民网“看见中国”脸书账号发布,展现了乡村振兴背景下,科技为农业发展赋能,获得众多海外网友分享。

最受欢迎视频 Most Viewed Video

安娜在新疆:探索神秘的罗布人村寨

Anne in Xinjiang: exploring the mysteries of Lop Nur village

https://www.facebook.com/WeAreChinaVideos/videos/1444711765894873/

近年来,美西方不断炮制涉疆谎言。2021年夏天,人民网组织融媒体采访团队走进新疆,推出大型融媒体报道,积极构建新疆叙事。

人民网英文版在“看见中国”脸书账号发布的“安娜在新疆”系列VLOG,用镜头展现真实、立体的大美新疆。该集视频中,人民网外籍员工安娜带领大家深入神秘的罗布人村寨,网友@Sotiraq Xharo评论说:“安娜太幸运了,可以亲自到新疆,新疆是个非常棒的地方,可惜我还没去过。”

最受欢迎海报 Most Viewed Poster

没有健康谈何人权?

Infographics: Without health, there can be no human rights

https://www.facebook.com/WeAreChinaVideos/posts/742841219737219

2021年3月24日,美国约翰斯·霍普金斯大学相关机构的数据显示,美国新冠确诊病例超过3000万,死亡人数为全球最高。

人民网英文版制作发布《没有健康何谈人权?》海报,在“看见中国”脸书账号发布,用直观的数字揭示了美国“全球头号抗疫失败国”的事实真相,揭露其在人权问题上的虚伪和“双标”。

优兔最多播放 Most Viewed on YouTube

中国功夫:最小的少林功夫传承者

The youngest inheritor of Shaolin Kung Fu

https://www.youtube.com/watch?v=ab19fZ3Vu_s

人民网英文版在“看见中国”优兔频道(www.youtube.com/c/WEARECHINA)设置中国功夫栏目,以上这条短视频,向网友展示了少林寺练功画面,展现了中国功夫的独特魅力。视频发出后,收获超400万次播放量,海外网友对小小功夫少年表达了强烈的喜爱与钦佩。网友@ewuziem benjamin评论说:“我太震撼了,这个少林小武僧好可爱!多希望我在他这个年纪也可以学习到少林功夫。我也要让我的孩子练习武术。祝愿少林功夫越来越好!”

网友Roenco Sed留言:想象一下吧,这个小朋友长大后无论是内心还是外表将会是多么强健。

推特最多转推 Most Retweeted on Twitter

漫评美式病毒溯源之四:“溯源恐怖主义”施压 肆意践踏科学溯源

US terrorist-like pressure campaign to trace virus origin infringes on scientific principles

https://twitter.com/VoiceofPD/status/1427153147496046592

美国为抹黑“甩锅”中国不惜一切手段,大搞“溯源恐怖主义”,妄图以霸权、霸凌、威胁等手段,胁迫世卫组织和科学家们支持“实验室泄漏”的谬论 。

人民网英文版在“人民之声”推特(@VoiceofPD)发布系列漫评,揭批这一行径。该帖文发布后,收获近千次转发。网友@2012winter评论称:美国的这番操作,让我们看清美式“民主与自由”是有条件的——顺我者,才有“民主和自由”。网友@MonsterBaby发问:“科学家们,我们还能相信你们吗?”

回顾2021年,既有举世瞩目的大事件,也有无数平凡者“相与济时艰”的担。正是千千万万人的努力,在浩瀚无垠中叩击出微弱却伟大的回响。

2022年,人民网英文版将继续致力于讲好中国故事,让世界看见来自中国的每一份平凡与伟大,让世界听到并听清中国的声音。

