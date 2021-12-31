【美国】乔尔·温德兰-刘

12 月的美国充斥着各种矛盾事件。

不久前，美国总统拜登张罗了一场虚假的“民主峰会”。参加会议的国家中，大多数都驻有美军。其中，很多国家与美国政府有着军火交易，用美国的 “援助 ”资金来购买武器。各国都从美国约8000亿美元的军费开支中分一小杯羹。

美国军费开支的大幅增长源于美国政府无休止地炒作“中国威胁论”，荒谬地声称中国对邻国构成军事威胁。美国的这些说辞都没有经过证实，也不可能被证实。

像波音公司、雷神公司、洛克希德-马丁公司、诺斯罗普·格鲁曼公司和通用动力公司等军火巨头已经不知道如何处理巨额现金。

一些非武器供应商也在军事承包商名单上名列前茅，如医疗健康服务提供者哈门那公司（Humana）和数据分析巨头Analytics Services公司。

将信息技术巨头和医疗服务公司等纳入美国军工复合体，折射出军工复合体越来越深刻地影响着美国经济社会。即使是主营消费品销售和网络服务的亚马逊公司，也与五角大楼关系密切。

事实上，亚马逊、谷歌、微软和甲骨文等公司都在竞争有利可图的五角大楼订单，如“联合企业国防基础设施”的项目。

在2021年的最后几周，美国政府宣布了中央情报局强化针对中国的间谍活动。到目前为止，这些行动只不过是向西方媒体提供了有关中国的大量虚假信息，以加剧公众对中国的误解。

将情报间谍工作的重心转向中国之前，美国中央情报局曾取得重大情报“成功”。其声称伊拉克拥有大规模杀伤性武器，导致美国发动了为期10 年的失败的军事行动。为此，美国付出了一万亿美元，100万伊拉克人丧生。

在过去六年里，右翼极端主义者与温和派新自由主义者之间存在着深刻的政治分歧。政治生态的深层分裂导致美国民主陷于瘫痪。二者仅有的两点共识，似乎是不断地支持军费增长和为富人减税。每当教育支出、基础设施重建、扶贫计划、公共卫生资源、环境保护、人民权益保障等社会政策被提上议程时，与军工复合体利益捆绑在一起的政治阶层就开始叫嚷财政赤字或担忧通货膨胀。

12 月 15 日，美国国会休会前夕，在未能通过拜登总统的重大社会政策“重建美好未来”（Build Back Better）的情况下，美国众议院议长南希·佩洛西被记者问及是否应该限制国会议员在任职期间买卖股票。佩洛西明确反对国会议员持股禁令，“我们是自由市场经济，(国会议员)应该能够参与其中”。

批评者指出，允许政客从企业界收集政治献金，企业界从竞选或政客制定的政策中获利，这是美国政治存在的制度性腐败。

这是一个标准的恶性循环：宣称中国是我们的威胁，向军工集团收取政治献金，投票支持增加五角大楼的预算，设立新的机构以制造形形色色的“中国威胁论”谣言并提供给媒体，美国大公司从千疮百孔的公共财政攫取利益。

这就是美式民主所抵达的巅峰。

作者是美国宏谷州立大学通识教育系的副教授。

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(责编：杨牧、常红)