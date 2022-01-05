人民网记者 孙广勇

位于泰国大城府洛加纳工业园的洽洽泰国工厂。人民网记者 孙广勇摄

在距离曼谷70公里的大城洛加纳工业园中，灿烂的阳光洒在淡黄色厂房上，泛出金色的光芒。阳光下，一个类似手指捏着坚果的标志十分醒目，更似一张笑脸，与工厂飘扬的中泰两国国旗相得益彰。这里就是洽洽在海外的第一家工厂。

“洽洽首座海外工厂2017年落户泰国大城，并于2018年12月竣工。目前泰国工厂生产线共四条，年产能3万吨，全部供给东南亚及欧美市场，”洽洽海外副总经理夏明坤对记者说。

进入工厂，记者看到这里拥有从瑞士定制的自动化坚果生产线，以及洽洽自主研发的第八代微压煮锅等全球专业领先装备。“布勒烘烤工艺，生产全程采用低温精准烘烤，全部自动化。包装上，通过吸氧剂+干燥剂+充氮包装三重保障，使产品中的含氧量不超过1%，用堪比‘奶粉级’保鲜技术，确保每一颗坚果都新鲜、营养、健康、美味。”夏明坤说。

打开一包“葵珍”原味瓜子，记者闻到一股新鲜纯正的瓜子味道。洽洽以新鲜为着眼点，将高标准贯穿到育种、加工生产、仓储物流、流通之中，最后送至消费者手里。为了让原材料更新鲜，在全球建立了100多万亩种植基地，优选当季新鲜原料，全方位质保产品安全。

记者又品尝了“洽洽小黄袋每日坚果”，不同果仁清脆美味。“2018年，洽洽提出‘从全球领先的瓜子企业迈向全球领先坚果企业的战略愿景’，采用全产业链的生产模式，覆盖了从原料采摘到冷链运输、从低温烘焙的加工工艺到保鲜包装的每一个环节，并凭借严格的生产流程和检测标准，严把质量关。”夏明坤说。

泰国地处东南亚的中心，与老挝、缅甸、柬埔寨、马来西亚交界，航运发达，是“海上丝绸之路”的重要一环。随着泰国工厂投产，洽洽将更便捷地满足海外市场需求，缩短国际物流周期，提高产品新鲜度。除泰国本土销售外，主要出口东盟和欧美等地。“泰国工厂将帮助洽洽开展多元化策略，直接接触当地原料资源，就地生产和制造，降低成本。同时也将瓜子等中国传统美食传递至更多国家，让世界共享中国味，以食为媒了解中国文化。”夏明坤说。

2022年1月1日RCEP生效后，中泰之间将进一步开放市场，90%以上的货物贸易将最终实现零关税，将吸引更多中国企业在泰投资建厂，进一步优化双方经贸投资合作布局，为两国经济发展创造更大机遇，中国驻泰国大使韩志强表示。

作为畅销海外的食品企业之一，洽洽的国际化之路始于21世纪初。经过十几年的发展，已将国际市场拓展至欧美、东南亚等50多个国家和地区。在泰国的7-11便利店，记者经常看到顾客购买洽洽瓜子，其中绿色包装的椰香口味尤其受欢迎。

为了贴近本地，洽洽充分考虑海外产品的本土化改良。在海外产品的包装上，采用当地语言展示嗑瓜子的方法。而在口味上，东南亚地区推出的椰香、咖啡、红枣等口味，都得到当地消费者的喜爱。“在走出去的过程中，不断改良食品配方和包装，逐渐摸索出符合当地居民口味的产品，通过创新开发了一系列符合国外消费者习惯的产品。”洽洽海外总经理陈琦说。

“中国已连续9年成为泰国第一大贸易伙伴，两国在农产品领域有着广阔的合作前景。希望把更多泰国农产品推向中国市场，也让泰国民众吃上优质的中国食品，优势互补，共同开拓互利共赢的经贸合作之路。”泰国副总理朱林表示。

洽洽通过产品创新、技术创新将民族传统食品发展成集规模化、产业化、机械化、信息化为一体的现代化食品工业。“扬帆出海的洽洽将让中国味道香飘全世界。”陈琦说。

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