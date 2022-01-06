本报记者 张 红

2021年7月6日，在中非共和国首都班吉，工作人员卸载中国援助的新冠疫苗。

中国驻中非共和国使馆供图（新华社发）

非洲是全球疫情影响最严重的地区之一。据非洲疾病预防控制中心网站2022年1月2日显示的疫苗接种数据，截至2021年12月29日，只有9.11%的非洲人口完成了新冠疫苗全程接种。近期，奥密克戎病毒的快速传播更加凸现了疫苗分配不平衡问题的严重性。关键时刻，为非洲带来“及时雨”的是中国。中国最早承诺将新冠疫苗作为全球公共产品，最早支持疫苗知识产权豁免，最早同发展中国家开展疫苗生产合作。在有的国家超量囤积疫苗、大搞“疫苗民族主义”背景下，中国疫苗成为“人民的疫苗”“世界的疫苗”“可及的疫苗”，给非洲带来了希望。

“及时雨”，回应非洲真正关切

据非洲疾控中心当地时间2021年12月30日发布的数据，该地区累计确诊9594088例，累计死亡228081例。新加坡《联合早报》网站援引莫·易卜拉欣基金会近日一份关于非洲新冠肺炎疫情的报告指出，除非非洲70%的人口能在2022年底前完成新冠疫苗接种，否则非洲战胜新冠病毒大流行的可能性将微乎其微。然而，该报告指出，在非洲50多个国家中，只有5个国家有望实现世卫组织定下的目标，那就是在2021年底前实现40%人口完成新冠疫苗接种。

中国是最早提出将新冠疫苗作为全球公共产品的国家。早在疫情暴发初期，中国就提出新冠疫苗应成为全球公共产品，尤其要惠及广大发展中国家。在全球疫苗供应最紧张的时期，中国克服自身困难率先向急需的发展中国家提供疫苗。截至目前，中国已向120多个国家和国际组织提供超过18亿剂疫苗。近日，随着援助非洲国家莫桑比克的100万剂新冠疫苗顺利运抵，中国已向非洲53国和非盟委员会提供超过1.8亿剂新冠疫苗。

在非洲，中国疫苗带来了希望。在纳米比亚，政府公布的数据显示，截至2021年11月28日，该国有约14.7万人接种了2剂中国国药新冠疫苗。在津巴布韦，卫生部公布的数据显示，截至2021年12月19日晚，在津全国约1400万人口中，已有405万人接种至少一剂新冠疫苗，其中306万人完成两剂接种。在该国接种的新冠疫苗中，95%以上为中国生产的新冠疫苗。

在奥密克戎病毒快速传播之际，中国再次挺身而出。近日，在中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上，中国响应非盟制定的非洲60%接种率目标，郑重承诺将再向非方提供10亿剂新冠疫苗。肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔说，当前非洲的新增新冠肺炎确诊病例数因受奥密克戎毒株影响有所上升，中国将再向非洲提供疫苗的举措如同“及时雨”，体现了自新冠肺炎疫情暴发以来，中国向非洲提供的坚定支持。尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱也说，中国将再向非洲提供10亿剂新冠疫苗，对于非洲国家而言是一场“及时雨”，中国的承诺回应了非洲国家的真正关切。

说到做到，弥合全球“疫苗鸿沟”

2021年12月20日，中国政府援助津巴布韦的新一批新冠疫苗运抵首都哈拉雷。这是中方落实中非合作论坛第八届部长级会议宣布的向非洲提供10亿剂疫苗的举措之一。津巴布韦2021年2月15日接收了中国援助的首批国药集团生产的新冠疫苗，此后又接收多批中国援助的国药集团新冠疫苗。津巴布韦副总统奇温加表示，中方此举鼓舞了津巴布韦战胜新冠肺炎疫情的信心和决心。

中国说到做到，尽显大国担当。在中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上，中方宣布再向非洲提供10亿剂疫苗。会议结束以来，莫桑比克、索马里等多国已陆续收到中国捐赠的新一批新冠疫苗，中国对其他非洲国家的疫苗援助也在有序展开。

中国还积极推动同非洲国家联合生产疫苗。中国最早支持疫苗知识产权豁免，最早同发展中国家开展疫苗生产合作。在中国政府指导下，中国企业已经和19个国家合作生产疫苗，包括埃及、阿尔及利亚、摩洛哥等非洲国家。中国疫苗不仅在中国制造，也可以在非洲制造，还可以由中非联合制造，以增强非洲本土生产疫苗的能力。

2021年7月，中埃新冠疫苗合作生产项目实现100万剂量产仪式。2020年12月，中埃签署《关于新冠病毒疫苗合作意向书》。中国企业随后与埃及企业签署合作协议，并派技术团队赴埃落实本地化生产合作。签署协议仅半年后，中国疫苗在埃本地化生产项目正式灌装投产，短时间内即实现100万剂产量。埃及卫生与人口部部长哈莱此前曾表示，在埃及生产的疫苗将首先用来保证本土需求，剩余部分将出口到非洲其他国家。

除埃及之外，中国正在帮助更多国家实现疫苗的本地生产。2021年7月12日，中国国药集团、塞尔维亚政府、阿联酋G42集团关于《新冠疫苗合作生产备忘录》签约仪式在线上举行，塞尔维亚和阿联酋将在中方授权下在当地生产国药疫苗。据阿联酋媒体报道，阿联酋与国药合资建设的疫苗工厂将达到年产2亿剂的能力，将为阿联酋和其他中东国家提供大量疫苗供应。而早在2020年12月，中国科兴公司在巴西的合作伙伴布坦坦研究所就开始在巴西生产中国疫苗，到2021年7月已交付了超过5000万剂疫苗，占巴西疫苗接种总量的43.4%，有力支持了巴西的疫苗接种工作。

并肩抗疫，为全球合作树立典范

近日，担任莫·易卜拉欣基金会主席的苏丹企业家莫·易卜拉欣发表声明说：“我们的基金会和其他非洲团体在这场危机暴发之初就发出警告——一个没有接种疫苗的非洲有可能成为变异毒株的理想温床。”他进一步说：“奥密克戎的出现提醒了我们，新冠肺炎疫情仍然是一个全球性威胁，为全世界的人接种疫苗是我们唯一的出路。”

但是，出口禁令和疫苗囤积阻碍了对非洲的疫苗供应。世卫组织非洲区域主任莫提女士近期表示，如果富裕国家继续把“新冠疫苗实施计划”排除在外，那么非洲就将无法实现疫苗接种目标，各国疫苗分配上的巨大差距也不会快速减小。此外，疫苗产量不足及疫苗获取审批流程的迟缓也限制了疫苗在非洲的交付。

中国拥有向非洲援助疫苗的善意，也具备对外援助的能力。中国国务院联防联控机制科研攻关组公布数据显示，目前中国新冠疫苗全年产能接近50亿剂，预计今年产量超过30亿剂。而且，中国疫苗在可及性与可负担性方面表现优异。据英国广播公司分析，中国疫苗储存条件为2℃至8℃，现有冷链系统乃至家用冰箱即可满足要求。此外，灭活疫苗的成熟技术适合量产，成本相对较低。这使得中国疫苗非常适合中低收入国家使用。英国《自然》杂志曾刊文表示，“对许多国家来说，中国疫苗是唯一可及的疫苗”。

中国国务委员兼外长王毅近日表示，中国的疫苗生产能力不断提升，对非洲疫苗的供应是有保障的。目前，全球除中国外，共接种约56亿剂疫苗，中国提供了其中的1/3。这些疫苗在100多个国家产生了良好疗效和经济社会效益。中国的态度是坚定和明确的，只要非洲人民有需要，中方就会持续不断地向非洲国家提供疫苗，直至非洲彻底战胜疫情。中国作为非洲国家的好朋友，愿为非洲获取更多疫苗作出新贡献，为实现非盟确定的2022年60%非洲人口接种疫苗的目标提供强大助力，以实际行动体现中非守望相助，患难与共的优良传统，诠释新时代中非命运共同体的应有之义。

正如刚果（金）国家生物医学研究院院长、刚果（金）新冠肺炎疫情防控跨部门委员会协调人让-雅克·穆荫贝所说，疫情发生后，非洲与中国守望相助、并肩抗疫。中国向非洲多国提供疫苗，派遣医疗专家组和医疗队，非中抗疫合作为全球合作树立了典范。

(责编：白宇、胡永秋)