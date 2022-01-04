圣诞假期过后，美国新增确诊连日刷新纪录：最新数据显示，过去25小时内美国新增确诊达102万例，新增死亡1695例。现在，全美恐重现医疗挤兑“噩梦”。

根据美国卫生与公共服务部数据，2021年12月30日此前一周内，全美医院重症监护室（ICU）的占用率已高达77%。美国《纽约时报》1月3日报道称，假期加大了数据的滞后性，过几天情况可能还会更糟。

全美ICU人满为患，平均占用率达77%。《纽约时报》制图

随着“奥密克戎”在全美肆虐，美国近期单日新增确诊激增。根据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据，截至2022年1月4日6时21分，美国新冠肺炎累计确诊病例达到55968902例，累计死亡病例达到827312例。在过去约24小时里，美国新增确诊病例899555例，新增死亡病例1306例。

北京时间7时22分，美国累计确诊病例数字上涨至56091119例，累计死亡病例上涨至827701例，这意味着美国在25小时内新增了102万例新冠确诊病例、新增1695例死亡。

《纽约时报》称，“传染性更强但明显较为温和”的“奥密克戎”变异株会使病例激增，但不会直接导致医疗挤兑。但如果病例数在短时间内急剧上升，且有相当数量的人属于高危群体或未接种疫苗，那么医院和ICU就会人满为患。

美国有线电视新闻网（CNN）1月4日援引数据称，目前美国共有超过103000人因患新冠肺炎而住院治疗，这是近四个月以来首次有超过10万人住院。此前，美国新冠患者住院数的高峰出现在2021年1月14日，当时有超过142000人住院。此后，美国曾又在9月11日有超过10万人住院。

在如今的美国，总计713家设有ICU的医院中，有四分之一ICU占用率达到95%以上。根据美国卫生与公共服务部数据，2021年12月30日此前一周内，全美医院重症监护室（ICU）的占用率已高达77%。

《纽约时报》制作的图表显示，ICU超负荷运转的医院在全美超过40家，位于华盛顿特区的一家医院的ICU占用率高达166%。其中，纽约医院的ICU占用率达到72%，最高达102%。

数据显示，美国超40家医院ICU超负荷运转

美国公共卫生官员长期以来一直表示，ICU占用率的统计对应对疫情和理解疫情影响至关重要。美国重症监护医学协会的数据显示，2010年，全美ICU的平均占用率为67%，并补充说，占用率基线会因地点、时间、医院规模，以及护理人员数量的不同而有所变化。

但最糟的时刻还未到来。《纽约时报》称，一个人从感染到住院治疗之间要经过数天的时间，加之假期可能加剧了报告的滞后性，即此次公布的数据可能还未捕捉到假期聚会和旅行对于美国重症病例数量的影响。因此，美国卫生与公共服务部预计1月10日公布的数据，真实情况可能会变得更加清晰。

此外，美国卫生与公共服务部还提醒道，ICU占用率的公布，不应成为阻止病人寻求治疗的障碍。该部门在一份报告中写道：“医院有确保患者免受暴露、所有患者都得到优先治疗的义务。”

美国圣诞假期后新增病例直线上升

除ICU人满为患，美国还陷入医护短缺危机。前几日，《华盛顿邮报》指出，在这场长达两年的新冠抗疫战当中，“我们是从头到尾都在缺”，如今在新毒株奥密克戎的冲击下，广大医护人员正变得精疲力竭，美国医疗系统面临着严重的劳动力不足。

美国疫情急速反弹，严重打击了此前对于抗疫“信心满满”的美国总统拜登。对此，美国前总统特朗普在2021年的最后一天发表声明，对拜登的“防疫不力”大加指责，批评其近期所谓“联邦政府没辙，各州自己抗疫”的言论，与竞选时期所承诺的截然相反。

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