还有不到1个月，第 24 届冬季奥林匹克运动会将在中国举办。冬奥会的举办令近年来国内冰雪运动大热，很多热爱冰雪运动的人甚至会走出国门，其中就包括日本。其实，除了滑雪等冬季运动，在日本想要体验运动的魅力，还有很多选项。

“2021 VISIT JAPAN‘镜头中的日本’摄影大赛”正在进行，本届大赛特别设立了“运动题材作品奖”，欢迎大家投稿分享日本旅途中的运动体验，有机会获得高端单反套机、智能家电等豪华大奖！

【滑雪】

汤泽滑雪场位于日本新潟县南鱼沼郡汤泽町这块多雪的地带，川端康成的代表作小说《雪国》中描绘的正是这里。同时因为这里的雪质优良又量多，因此打造成为了日本非常著名的滑雪度假村，深受雪上运动爱好者喜爱。在汤泽町众多的的滑雪场中最出名的就是“GALA 汤泽”，从 JR“东京站”搭乘上越新干线最快仅需 75 分钟，在“GALA汤泽站”下车，出站便可抵达。

除了汤泽滑雪场，位于北海道的富良野滑雪场、位于长野县的“HAKUBA VALLEY”同样是日本知名的滑雪胜地。

“2021 VISIT JAPAN‘镜头中的日本’摄影大赛”投稿作品《来滑雪吧！我在雪国等你！》

作者：月光猫猫

拍摄地点：新潟县汤泽

“川端康成笔下的雪国，让人日思夜想的粉雪天堂。期待疫情早日过去，我想再去畅滑！！”

【攀登富士山】

海拔 3776 米高的富士山是日本第一高峰，每年的 7 月上旬到 9 月上旬是富士山夏季登山开山季，这个时期很多人会来挑战登顶富士山。

超过半数以上的登山者会选择的吉田路线自“富士 SUBARU Line 五合目”为起点，在六合目与吉田口登山道合流。游客可乘坐富士急行线到“富士山站”或“富士河口湖站”下车，再转乘富士急行巴士至“富士 SUBARU Line 五合目”即可到达。从东京新宿高速巴士总站也有高速巴士可直达“富士 SUBARU Line 五合目”。

除吉田路线外，攀登富士山的路线还有须走路线、御殿场路线、富士宫路线，大家可以根据自己的需求选择。

“2021 VISIT JAPAN‘镜头中的日本’摄影大赛”投稿作品《人生啊！攀登啊！》

作者：JeanM

拍摄地点：富士山

“2018 年夏，攀登富士山过程中偶摄。登山一如人生，是不断努力与向上的过程。”

【岛波海道骑行】

岛波海道连接广岛县尾道市与爱媛县今治市，道路用 7 座桥连接濑户内海上的 6 座岛。各岛都有独特的景观、历史、文化，受到世界各地自行车爱好者的关注，近年来人气直线上升。迎着海风骑行，可以尽情享受濑户内海的大自然。

“2021 VISIT JAPAN‘镜头中的日本’摄影大赛”投稿作品《岛波海道骑行》

作者：bigbull217

拍摄地点：濑户内海

“从广岛县的尾道出发，经过濑户内海的一座座岛屿，几座跨海大桥连接到爱媛县的今治，全长近 70 公里的岛波海道是骑行爱好者的天堂，就连尾道这个名不见经传的小城也充满了运动活力。这是在骑行途中一个绿地休息时拍的，背景就是广阔的濑户内海。”

【镰仓冲浪】

由比滨是日本国家指定的海水浴场 88 选之一，面向镰仓市南部的相模湾，从明治时代开始就非常热闹，是历史悠久的海水浴场，近年受到冲浪者们的欢迎。海边可以租借冲浪板与潜水服，所以即使没有装备也可以轻松愉快地体验一把。海岸边还会举办花火大会，是不容错过的视觉盛宴。

“2021 VISIT JAPAN‘镜头中的日本’摄影大赛”投稿作品《冲浪者》

作者：goseii

拍摄地点：镰仓

“镰仓不仅有灌篮高手的回忆，也经常能看见很多冲浪高手。”

【甲子园棒球观赛】

甲子园是位于日本兵库县西宫市甲子园町的著名棒球场。日本全国高等学校野球选手权大会每年8 月在甲子园举行，受欢迎程度不亚于职业棒球比赛。

“2021 VISIT JAPAN‘镜头中的日本’摄影大赛”投稿作品《一球》

作者：mauiandsongs

拍摄地点：甲子园球场

第 100 届高中棒球选手权大会，最终夺冠的大阪桐荫，首战遭遇强敌作新学院。图为大阪桐荫投手柿木莲的奋力一球。

【冲绳潜水】

如宝石般色彩缤纷的鱼类在美丽的珊瑚礁四周畅游，冲绳的海洋是日本潜水的绝佳选择。冲绳附近全部海域皆有潜水点，运气好的话，有可能在石垣岛上看到魔鬼鱼，在那霸岛上看到锤头鲨，这是很多潜水爱好者梦寐以求的际遇。

“2021 VISIT JAPAN‘镜头中的日本’摄影大赛”投稿作品《二》

作者：张良

拍摄地点：冲绳

※关于大赛

“2021 VISIT JAPAN‘镜头中的日本’摄影大赛”是日本国家旅游局“VISIT JAPAN”项目的重要组成部分，举办多年来，累计收到网友投稿作品数万张。本次大赛征稿为期3个月，主题为“深度日本”。

美食美景、传统文化、城市活力……日本旅途中的精彩体验，值得用镜头去记录。今年日本成功举办了第32届夏季奥林匹克运动会，2022年，中国将举办第24届冬季奥林匹克运动会。为此，本届大赛还特别设立了“运动题材作品奖”，欢迎大家踊跃投稿。我们将结合网络票选及专业评审，从投稿作品中评选出11个优秀获奖作品，预计于2022年2月左右揭晓。无论是手机随拍还是专业相机拍摄作品，都有机会获得高端单反套机、智能家电等豪华大奖。

大赛官网：http://visitjapan-photocontest.people.cn/2021/GB/index.html

※参赛方式

1、微信公众号留言

关注【人民网日文版】微信公众号，并留言投稿。收到系统自动回复后，点击投稿链接进行投稿。

2、发送电子邮件（摄影、摄像作品）

邮箱地址：photo_rmw@163.com

3、上传投稿系统（仅限摄影作品）

请填写作品相关信息，上传作品，图片大小限10M以内。请在页面上选择【单图作品投稿】或【组图作品投稿】。

(责编：刘叶婷、燕勐)