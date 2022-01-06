新华社北京1月6日电题：岌岌可危的美式民主“烂尾楼”

新华社记者叶书宏

2021年1月6日，美国国会山被数千对总统选举结果不满的民众占领并引发流血冲突。“颜色革命”特有之场景，出现在自诩“民主灯塔”的美国，成为去年全球最具冲击力的新闻画面之一。一年之后，这场政治风暴虽已平息，但“国会山沦陷”背后美国政治极化、阶层对立、社会撕裂的现实持续发酵，美式民主的深层病灶远未消除。

过去一年，政府更替并没有给美国带来实质性改变，民主、共和两党党争也未因“国会山陷落”而有所收敛。针对疫情纾困、基础设施建设、社会福利法案、政府债务上限等几乎涉及经济民生方方面面的立法，均成了党争博弈的“擂台”和筹码。为阻止、拖延民主党支出法案表决，共和党领袖甚至发表了长达8.5小时的创纪录演讲。两党如此痴迷于“否决”，陷入了难以自拔的恶性循环，致使政府效能被弱化、公正法治被践踏、发展进步被迟滞、社会分裂被放大。

过去一年，无休止的党争正在使美国成为“政治极化最严重的国家”。美国智库皮尤研究中心最新调查结果显示，90%的美国受访者认为不同党派的支持者之间存在严重分歧，近六成美国受访者认为民众不仅在政策领域意见相左，在基本事实方面也难以达成共识。今天的美国，“我是美国人”正渐渐被“我是共和党人”“我是民主党人”所替代，“身份政治”“部落政治”向美社会各层面恶性传导，加剧社会阶层对立，撕裂早已成“美国病”的突出“病症”。

过去一年，党争导致的低效民主让美国疫情防控一败再败。迄今，美国已有5000多万人感染新冠，死亡人数超80万，感染人数、死亡人数位列全球第一。实际上，自新冠疫情暴发以来，从核酸检测、戴口罩、保持社交距离、居家隔离、注射疫苗到医疗战略储备分配、紧急纾困法案等，联邦、州、地方各层级之间，行政、立法、司法各部门之间，以及保守派媒体和自由派媒体之间都充满了两党分歧和政治恶斗，“非我即错”的划线站队，让疫情防控陷入复杂的“政治旋涡”，民众生命健康沦为党争博弈的牺牲品。

过去一年，美国贫富分化、种族歧视、枪支暴力等痼疾依然难消，依靠民主民意驱动改变更是举步维艰。金钱政治贯穿美国选举、立法、施政的所有环节，民众参政议政的权利受到极大限制，经济地位不平等转变并固化为政治地位不平等，只有口袋里有足够多资本的人才能享受宪法规定的民主权利。建构于金钱之上的美式民主，早已为资本操控留下了精巧的暗门，异化为“百分之一拥有，百分之一治理，百分之一享有”的“钱主”政治。

幻象被击破，真相被还原，美式民主成了岌岌可危的“烂尾楼”。美国战略与国际问题研究中心1月3日发表题为《“耻辱日”一年后》的评论，指出“山巅之城”的根基已暴露裂缝。“一栋裂开的房子是站不住的”，诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨引用美国前总统林肯的话，勾勒出当下美国社会的撕裂现实。美国达特茅斯学院学者查尔斯·惠兰一语中的：美式民主不过是“海市蜃楼”，这样的制度中，“人民并不治理国家，政治人物基本只听从既得利益者和最富有的人的愿望。”

2021年，美式民主在“国会山沦陷”的火光中混乱开局，在所谓“民主峰会”应者寥寥的尴尬气氛中黯然收场。从金钱政治到党争弊习，从政治极化到制度失灵，身染沉疴的美式民主早已同民主理念的本义貌合神离，越来越多的美国人开始对自己的民主感到失望。回望2021，美国已成为“全球民主的洼地”，“当你自己的民主正在消亡时，如何举办民主峰会？”美国《国家利益》杂志的诘问发人深省。

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