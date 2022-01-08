2021年12月30日，在位于埃及苏伊士省的中国巨石埃及玻璃纤维股份有限公司，学生参观玻璃纤维生产厂房。新华社记者 隋先凯 摄

新华社开罗1月7日电 通讯：“中国制造很有魅力”——埃及学生探访中企在埃大型玻璃纤维生产基地

新华社记者吴丹妮 张廷洪

“我从来没有想过玻璃纤维离我的生活这么近，它的生产过程这么奇妙！”埃及学生维罗妮卡·瓦埃勒在参观中国巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（巨石埃及）时兴奋地告诉记者。

日前，埃及苏伊士运河大学孔子学院和开罗英国大学中文系的60名师生一起探访了位于中埃·泰达苏伊士经贸合作区内的巨石埃及，并与中埃两国的企业员工一同进行了丰富多彩的文化交流活动。

2021年12月30日，在位于埃及苏伊士省的中国巨石埃及玻璃纤维股份有限公司，学生参观玻璃纤维生产厂房。新华社记者 隋先凯 摄

大到航空航天设备，小到家居物件，埃及学生们不仅惊叹于玻璃纤维广泛的应用场景，也对生产基地广阔的占地面积和机械自动化程度印象深刻。在恒温恒湿的生产车间里，学生们主动向正在进行操作的埃及员工询问各种设备的功能用途，生产流程参观让大家对玻璃纤维从原料到成品的生产过程有了直观认识。

在巨石埃及公司总经理吴平的带领和讲解下，学生们还对公司业务构成、生产基地未来规划以及玻璃纤维生产需要高技术和高投入的特点有了更深入了解。在得知巨石埃及完全拥有玻璃纤维生产自主核心技术并在埃及当地培养了大批高素质产业工人后，埃及学生桑德拉·加塔斯向记者感叹，科技有着强大力量，“中国制造很有魅力”。

2021年12月30日，在位于埃及苏伊士省的中国巨石埃及玻璃纤维股份有限公司，学生参观玻璃纤维生产厂房。新华社记者 隋先凯 摄

吴平介绍说，巨石埃及成立于2012年1月，由中国巨石股份有限公司设立。目前，这个世界级大型玻璃纤维生产基地总占地面积达36万平方米，年产量超20万吨。这是中国在海外建设的首条大型玻璃纤维生产线，不仅填补了中东、北非地区玻璃纤维制造业的空白，也对中国玻璃纤维工业的国际化具有重要意义。

参观结束后，学生们来到文化活动室，与企业员工一同在孔子学院教师讲解下体验中国书法和剪纸。一张张“元旦”和“春”字样的剪纸、一幅幅“大吉大利”和“迎接元旦”的书法作品让大家在领略中国文化乐趣的同时表达了对新年的美好祝福。随后，学生和员工们表演了武术、舞蹈、中文歌曲等节目。

2021年12月30日，在位于埃及苏伊士省的中国巨石埃及玻璃纤维股份有限公司，学生参观玻璃纤维生产厂房。新华社记者 王东震 摄

“希望通过这样的活动让更多埃及青年才俊了解中国先进的制造技术，这也是我们中国企业在海外的一份责任。”吴平说，欢迎优秀的埃及中文系学生加入在埃中资企业，为进一步提升中埃合作发展水平、增进中埃友谊尽一份力。

回程前，师生们和企业员工在基地门口合影留念，瓦埃勒也向记者表达了自己的心愿，她说：“我会努力学好中文，期待有一天加入中国企业，收获新的成长。”

2021年12月30日，在位于埃及苏伊士省的中国巨石埃及玻璃纤维股份有限公司，学生参观展厅。新华社记者 王东震 摄

2021年12月30日，在位于埃及苏伊士省的中国巨石埃及玻璃纤维股份有限公司，学生体验中国书法。新华社记者 王东震 摄

2021年12月30日，在位于埃及苏伊士省的中国巨石埃及玻璃纤维股份有限公司，学生体验中国剪纸。新华社记者 王东震 摄

2021年12月30日，在位于埃及苏伊士省的中国巨石埃及玻璃纤维股份有限公司，参观该公司的埃及学生和公司员工在文化交流活动期间展示自己的剪纸作品。新华社记者 隋先凯 摄

(责编：崔译戈、崔越)