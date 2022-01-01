新华社马那瓜12月31日电（记者吴昊 赵凯）当地时间12月31日中午，中国驻尼加拉瓜大使馆复馆仪式在尼首都马那瓜举行。

复馆仪式在使馆新址举行，现场先后奏响尼中两国国歌。在两国代表见证下，五星红旗伴随着《义勇军进行曲》冉冉升起，时隔31年后再次飘扬在中美洲国家尼加拉瓜。随后，中国政府代表于波与尼外长蒙卡达共同为使馆揭牌。

2021年12月31日，在尼加拉瓜马那瓜举行的中国驻尼加拉瓜大使馆复馆仪式上，五星红旗伴随着《义勇军进行曲》冉冉升起。当地时间2021年12月31日中午，中国驻尼加拉瓜大使馆复馆仪式在尼首都马那瓜举行。新华社记者 辛悦卫 摄

于波在现场致辞中表示，一个中国原则是国际社会普遍共识和公认的国际关系准则，是国际大义、大势所趋、人心所向。尼方抓住历史机遇作出尼中复交政治决断，既顺应历史大势和时代潮流，也完全符合两国根本和长远利益。中方欢迎尼方积极参与全球发展倡议，尽快加入共建“一带一路”大家庭，愿同尼方及拉美国家一道共同建设新时代平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系，推动构建携手共进的中拉命运共同体。

蒙卡达在致辞中向中国领导人、政府及人民的兄弟般情谊表示感谢。他说，尼中两国复交得到尼中两国最广大人民的支持。尼方将恪守一个中国原则，与中方携手向着多极化、和平、社会公正与公平、实现人类发展与进步的国际新秩序迈进。尼中两国复交后迈入外交、友谊与合作关系新阶段，两国将在贸易、科技、教育、卫生、文化艺术、体育、媒体、信息技术等各领域展开合作。

2021年12月31日，在尼加拉瓜马那瓜的中国驻尼加拉瓜大使馆，五星红旗在空中飘扬。 新华社记者 辛悦卫 摄

尼总统顾问劳雷亚诺·奥尔特加表示，尼方完全认同中方在全面建成小康社会、脱贫攻坚、抗疫合作等领域体现出的以人为本、团结友善等价值观。尼中将携手制定两国关系发展议程，加强双边交流、增进兄弟情谊、发展互利关系，走出一条共同进步与发展的道路。

尼议长、中央和地方政府官员、军队和警察部门官员、驻尼外国使团及国际组织代表、在尼中资机构和华侨华人代表200多人参加复馆仪式。

12月10日，中国同尼加拉瓜签署《中华人民共和国和尼加拉瓜共和国关于恢复外交关系的联合公报》。两国政府决定自公报签署之日起相互承认并恢复大使级外交关系。

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