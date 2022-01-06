本报记者 肖新新

阿塞拜疆副总理、阿执政党新阿塞拜疆党（新阿党）副主席阿里·阿赫梅多夫近日接受记者采访时指出，中国共产党在当代中国复兴进程中发挥决定性作用，“中国共产党的领导是中国成就的根本原因”。

阿赫梅多夫多次访华，对中国经济快速发展和社会和谐稳定印象深刻。在他看来，中国共产党具有强大的政治动员力，汇聚了服务人民、建设国家的强大力量，得到人民的坚定拥护和支持。在中国共产党领导下，中国充分发挥制度优势，制定长期发展规划，并持之以恒加以落实。“中国实现了对经济和社会发展的有效治理，稳居世界第二大经济体。”

2019年7月，新阿党和中国共产党在阿首都巴库共同举办习近平新时代中国特色社会主义思想研讨会。新阿党组织120多名政党和议会高层领导及智库媒体代表参会。阿赫梅多夫表示，习近平新时代中国特色社会主义思想和中共治国理政成功经验，为阿方推进国家治理提供深刻启示和宝贵借鉴，值得包括阿方在内的国际社会和各国政党深入研究。

2018年10月，以“文化对话：构建人类命运共同体”为主题的太湖世界文化论坛第五届年会在北京举行，阿赫梅多夫专程来华参会。他表示，构建人类命运共同体符合各国利益。“共享太平幸福的美好生活是世界人民的共同愿望。构建人类命运共同体理念是各国共同努力、创造美好未来的方向。”

阿塞拜疆地处欧亚大陆接合部，是古丝绸之路沿线重要国家。2015年12月，中阿双方签署《中阿关于共同推进丝绸之路经济带建设的谅解备忘录》。阿赫梅多夫表示，阿方积极支持共建“一带一路”，正全力推动本国发展战略与共建“一带一路”倡议对接，发挥区位、交通、物流等优势，实现合作共赢。他认为，共建“一带一路”得到国际社会广泛支持和参与，加快世界经济结构优化和各国文明交流，有力推动人类命运共同体建设，促进世界共同繁荣。

面对疫情挑战，阿中两国相互支持、共克时艰。中国向阿派出抗疫医疗专家组，提供防疫物资和疫苗援助等。“阿中双方都是国际抗疫合作的坚定支持者。感谢中国朋友向阿方提供急需的疫苗。许多阿塞拜疆民众，包括我本人都已接种了中国疫苗，这令我们感到更踏实、更有安全感。”阿赫梅多夫强调，没有务实、透明的全球合作，就无法彻底战胜疫情。“国际社会必须团结一致，共同努力为发展中国家人民提供疫苗支持。”

“新阿党和中国共产党的友谊与合作是阿中两国友好关系的重要组成部分。”阿赫梅多夫表示，自1999年建立党际关系以来，两党通过经验交流、政治磋商、代表团互访等开展了积极合作，为两国关系发展作出积极贡献。新阿党愿继续为促进两国各领域合作及两党关系持续发展贡献新的力量。

阿赫梅多夫表示：“中国共产党带领中国人民取得了显著成就，创造了令世人惊叹的中国奇迹。相信在中国共产党领导下，中国必将取得更辉煌的成就。”

《 人民日报 》（ 2022年01月06日 03 版）

(责编：白宇、胡永秋)