新华社北京1月7日电 2021年的1月6日，美国时任总统特朗普的支持者暴力冲击国会，试图阻止国会联席会议确认美国新当选总统。

事件导致包括一名国会警察在内的5人死亡、约140名执法人员受伤，这就是震惊世界的1月6日国会山骚乱。

这场闹剧将美国的党派斗争和由此引发的民众对立推向高潮，如同一记铁拳，无情粉碎了美国精心营造的“民主”人设。

在国会山骚乱一周年之际，新华社在海外社交媒体上发布了一组5张漫画海报，反思这次事件对美国意味着什么，为美国带来了什么。

（图解：美国民主崩塌日）

漫画海报中，国会山已被“牛头萨满”“附体”，国会大厦“头戴牛角帽，脸绘星条旗”。1月6日这一天，美国的“Democracy（民主）”变成了“Democrazy（民疯）”，民主的人设“崩了”。

“牛头萨满”雅各布·钱斯利是一位在此次事件中出尽风头的参与者，在国会山骚乱中，他手持绑着美国国旗的长矛闯入参议院，还留下一张威胁前副总统迈克·彭斯的纸条。

去年11月，雅各布·钱斯利被宣布判处41个月监禁。

其他海报还从抗疫失败、难民危机、党派斗争、种族歧视等角度选取媒体、网民对美国表现的评价，给美国政客“提提醒”。

（图解：疫情肆虐人命苦）

美国至今仍是新冠病例和死亡病例数最高的国家。疫情中，美国政客追逐党派利益、个人政治私利，致使反智、反科学的论调盛行，也加深了社会在抗疫议题上的裂痕。1月3日，美国新增新冠确诊病例突破100万例，再次创下了单日新增确诊病例数的世界纪录。

如果民主仅为疫情中幸存的人所享用，还有什么意义？

无法保证民众生命健康权的“民主”，还算民主吗？

（图解：鞭打难民如牲畜）

前不久，美国边境执法人员被曝骑马挥鞭驱逐海地移民，这令人想起数百年前美国奴隶主驱赶黑人奴隶的场面，这样的移民惨剧数不胜数。美国总统拜登上台后，大量中美洲移民看到了美国移民政策改变的希望，千里迢迢来到美墨边境。但拜登政府未能兑现上台时提出的移民承诺，大批难民等来的是暴力、关押和驱逐。

（图解：党争无度民无主）

国会山骚乱、抗疫不力、难民危机......这些美式乱象中或多或少都有党派斗争的影子。美国政客凡事以党派利益、个人私利为先，甚至不惜牺牲民众福祉，他们组成的政府保证的是“民”主，还是“利”主？

（图解：种族歧视恨难除）

“白人至上”是一座高大丑陋的雕像，在美国社会投下了黑暗的种族主义阴影。种族主义是美国民主最难以启齿的阴暗面。美国不仅有屠杀原住民、奴役非裔美国人的“黑历史”，更有使“我无法呼吸”（I can't breathe）的时代之痛。过去这一年，针对少数族裔的暴力事件仍然层出不穷。这样的国家，何谈“民主”？

海报发布后，在海外网友间引发强烈共鸣。群众的眼睛还是雪亮的：

回到我们最初的问题。去年1月6日的国会山骚乱对美国意味着什么？答案显而易见，美国民主的人设彻底“崩了”。

这次事件为美国带来了什么？似乎带来了许多，又似乎什么都没带来。

过去这一年，国际舆论对国会山骚乱的讨论有很多，但美国政客并没有从此次事件中得到教训、平息党派纷争、修补社会撕裂，而是放任新冠病例一日日走高、边境难民危机持续、种族主义阴魂不散......

1月6日，可谓美国的“民主崩塌日”。而冰冻三尺非一日之寒，正如外交部发言人赵立坚在一次新闻发布会上所言：事实一再证明，美国自封的所谓‘民主灯塔’早已崩塌。

监制：倪四义、班玮

策划：李志昂、颜亮

统筹：徐海静、闫珺岩

记者：于艾岑、梁君茜

漫画海报：赵丹阳

编辑：蒋寒露、黎藜、金悦磊

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(责编：牛镛、刘军涛)