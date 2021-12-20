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王毅谈2021年国际形势：中国始终站在历史正确的一边

2021年12月20日10:50 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京12月20日电 （记者胡泽曦）12月20日，国务委员兼外交部长王毅在北京出席 2021年国际形势与中国外交研讨会开幕式并发表演讲。

王毅表示，纵观2021年世界形势，全球疫情跌宕蔓延，百年变局加速演进，世界进入动荡变革期。面对前所未有的挑战，各国都在探索应对之道，人类需要作出正确抉择。

王毅说，站在时代的十字路口，我们看到了两种截然不同的取向。一种是重拾冷战思维，挑动分裂对立，制造集团对抗。而另一种则是从人类共同福祉出发，致力团结合作，倡导开放共赢，践行平等尊重。两种取向、两大趋势的博弈和较量，必将深刻影响人类和地球的未来。

王毅强调，中国始终站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，站在国际公平正义一边，站在广大发展中国家一边。我们从党的百年奋斗历程中汲取经验智慧，在大潮流大格局大历史中把握前进方向。坚持合作、不搞对抗；坚持开放、不搞封闭；坚持互利共赢、反对零和博弈；坚持平等相待、反对强权霸凌，同所有爱好和平的国家和人民一道，推动人类发展的车轮向着光明的前途迈进。

(责编：王禹蘅、常红)

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