人民网北京12月20日电 （记者胡泽曦）12月20日，国务委员兼外交部长王毅在北京出席2021年国际形势与中国外交研讨会开幕式并发表演讲。

王毅表示，今年我们隆重纪念新中国恢复在联合国合法席位50周年。中国重返联合国，是改变世界的大事件，也是多边主义的再出发。50年来，中国为实现联合国理想不懈努力，已经成为促进世界和平发展的中坚力量。

同时我们看到，个别国家打着多边主义旗号，搞拉帮结派的“小圈子”；标榜所谓“基于规则的秩序”，把自己的“家规”强加给国际社会；声称“不搞新冷战”，却处处以意识形态划线。对此，习近平主席旗帜鲜明地指出，世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序；只有一套规则，就是以联合国宪章为基础的国际关系基本准则。我们在国际、地区、双边各层面密集发声，剥去各种伪多边主义的画皮，反映各国人民的共同心声，推动全球治理秉持共商共建共享原则，朝着国际关系民主化的方向不断改革完善。

王毅指出，针对有的国家打着“民主人权”旗号干涉别国内政，炮制“民主对抗威权”的伪命题，我们坚持弘扬全人类共同价值，阐释中国全过程人民民主的成功实践，提出人民是否满意才是衡量民主的终极标准。我们在多边讲坛和双边对话中激浊扬清，守护真正的民主精神，树立正确的民主观，让一切唯我独尊的“民主”、高人一等的“民主”现出原形。在这场真假民主的大讨论中，反对垄断民主定义权、反对以意识形态分裂世界，正在成为各国人民的共同呼声。

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