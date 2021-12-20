人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

王毅谈2021年中国外交：高举真正多边主义的火炬 剥去各种伪多边主义的画皮

2021年12月20日13:39 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网北京12月20日电 （记者胡泽曦）12月20日，国务委员兼外交部长王毅在北京出席2021年国际形势与中国外交研讨会开幕式并发表演讲。

王毅表示，今年我们隆重纪念新中国恢复在联合国合法席位50周年。中国重返联合国，是改变世界的大事件，也是多边主义的再出发。50年来，中国为实现联合国理想不懈努力，已经成为促进世界和平发展的中坚力量。

同时我们看到，个别国家打着多边主义旗号，搞拉帮结派的“小圈子”；标榜所谓“基于规则的秩序”，把自己的“家规”强加给国际社会；声称“不搞新冷战”，却处处以意识形态划线。对此，习近平主席旗帜鲜明地指出，世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序；只有一套规则，就是以联合国宪章为基础的国际关系基本准则。我们在国际、地区、双边各层面密集发声，剥去各种伪多边主义的画皮，反映各国人民的共同心声，推动全球治理秉持共商共建共享原则，朝着国际关系民主化的方向不断改革完善。

王毅指出，针对有的国家打着“民主人权”旗号干涉别国内政，炮制“民主对抗威权”的伪命题，我们坚持弘扬全人类共同价值，阐释中国全过程人民民主的成功实践，提出人民是否满意才是衡量民主的终极标准。我们在多边讲坛和双边对话中激浊扬清，守护真正的民主精神，树立正确的民主观，让一切唯我独尊的“民主”、高人一等的“民主”现出原形。在这场真假民主的大讨论中，反对垄断民主定义权、反对以意识形态分裂世界，正在成为各国人民的共同呼声。

(责编：王禹蘅、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部