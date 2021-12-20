人民网北京12月20日电 （记者胡泽曦）12月20日，国务委员兼外交部长王毅在北京出席2021年国际形势与中国外交研讨会开幕式并发表演讲。

王毅表示，世纪疫情和百年变局交迭冲击，人们对全球治理体系变革的呼声越发强烈。面对时代之问，习近平主席给出了鲜明的中国方案。在《生物多样性公约》第15次缔约方大会、第二届联合国全球可持续交通大会、第76届联合国大会、二十国集团罗马峰会等一系列重大国际场合，习近平主席分别提出构建人类卫生健康共同体、人与自然生命共同体、全球发展共同体等重大倡议，不断拓展人类命运共同体的丰富内涵，为全球治理体系变革注入动力。

王毅指出，我们推动完善全球卫生治理体系，支持加强联合国和世界卫生组织作用，提升监测预警和应急反应、重大疫情救治、应急物资储备和保障、打击虚假信息、向发展中国家提供支持等“五大能力”建设，在全球卫生合作中发挥了重要作用。我们为全球气候治理展现责任担当，相继出台落实“双碳”目标政策体系，宣布不再新建境外煤电项目，推动达成“格拉斯哥气候协议”，发表中美强化气候行动联合宣言，出资成立昆明生物多样性基金，坚定做生态文明的践行者、全球治理的行动派。我们还积极参与全球数字治理，继续扩大《全球数据安全倡议》影响，同阿盟发表《中阿数据安全合作倡议》，提出加入《数字经济伙伴关系协定》，推动全球数字治理体系朝更加公正合理方向迈进。

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