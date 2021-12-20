人民网北京12月20日电 （记者胡泽曦）12月20日，国务委员兼外交部长王毅在北京出席2021年国际形势与中国外交研讨会开幕式并发表演讲。

王毅表示，广大发展中国家是中国的天然伙伴和可靠同盟军。过去一年，我们秉持正确义利观和真实亲诚理念，统筹抗击疫情和复苏发展，兼顾雪中送炭和授人以渔，全心全意促进发展中国家可持续发展，理直气壮支持发展中国家维护正当权益。

中非合作掀起新高潮。我们与非洲各国一道，克服疫情影响，成功举办中非合作论坛第八届部长级会议。习近平主席视频出席论坛并提出“中非友好合作精神”，阐述构建新时代中非命运共同体“四点主张”，宣布对非合作“九项工程”，在中非关系史上树起新的里程碑，充分显示中方支持非洲发展振兴的真诚愿望。一年来，中非贸易、投资逆势上扬，全球发展倡议同非盟《2063年议程》和非洲各国发展战略开展对接，设立“中非民间投资促进平台”、非洲农产品输华“绿色通道”，助力非洲加快疫后复苏。我们还与非方共同发起“支持非洲发展伙伴倡议”，共同制定“中非数字创新伙伴计划”，拓展了中非合作的内涵。

中拉关系继续稳中有进。习近平主席同拉美多国元首或政府首脑电话沟通，向中拉论坛第三届部长会议发表视频致辞，为中拉关系发展明确方向。本届中拉论坛制定出未来三年合作路线图，高质量共建“一带一路”在拉美更加走实，能源电力、交通运输、通信等合作续有进展，中拉贸易连续四年突破3000亿美元大关。双方正加快构建平等、互利、创新、开放、惠民的新时代中拉关系。

中阿战略伙伴关系迈上更高水平。中国同阿拉伯国家保持领导人密切沟通，实现外长交往全覆盖，提出“实现中东安全稳定五点倡议”、政治解决叙利亚问题四点主张、落实巴以“两国方案”三点思路，为中东贡献维稳促和的正能量。今年，我们还举行首次中国—太平洋岛国外长会，达成共建应急物资储备库、减贫与发展合作中心、应对气候变化合作中心等重要成果，应急物资储备库已在本月初正式启用。

王毅强调，事实证明，中国永远是发展中国家阵营的坚定一员，永远和广大发展中国家同呼吸、共命运，心手相连，团结奋进。

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