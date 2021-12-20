人民网北京12月20日电 （记者胡泽曦）12月20日，国务委员兼外交部长王毅在北京出席2021年国际形势与中国外交研讨会开幕式并发表演讲。

王毅说，面对世纪疫情延宕反复，我们开展卓有成效的抗疫外交，彰显说到做到的大国担当。中国不仅以国内动态清零打造了防控疫情的样板，而且以加强国际合作树立了团结抗疫的标杆。我们以实际行动，开辟冲破疫情至暗时刻的前行之路。

王毅表示，我们明确全球抗疫的正确方向。从世界卫生大会到全球健康峰会，从联合国讲坛到双边通话会晤，习近平主席在关键时刻倡导全球疫苗合作行动，发起“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议，带领中国始终站在国际抗疫合作“第一方阵”，秉持疫苗公共产品“第一属性”，担当疫苗公平分配“第一梯队”。这同个别国家热衷政治操弄、破坏团结抗疫形成了鲜明对照。

我们为战胜病毒提供有力武器。中国最早承诺将新冠疫苗作为全球公共产品，最早支持疫苗知识产权豁免，最早同发展中国家开展疫苗生产合作，迄今已向120多个国家和国际组织提供近20亿剂疫苗，占中国以外全球疫苗使用总量的三分之一，成为对外提供疫苗最多的国家。在有的国家超量囤积疫苗、大搞“疫苗民族主义”背景下，中国疫苗成为“人民的疫苗”、“世界的疫苗”、“可及的疫苗”，给世界带来了希望。

我们为发展中国家雪中送炭。“疫苗鸿沟”成为当前战胜疫情最大阻碍，低收入国家只有5%的人口完全接种疫苗。习近平主席心系发展中国家，响应非盟制定的非洲60%接种率目标，宣布中国再向非洲提供10亿剂疫苗，包括无偿援助6亿剂；启动“中国东盟健康之盾”，再向东盟国家援助1.5亿剂疫苗；明确未来3年内提供30亿美元，用于发展中国家抗疫和恢复发展。我们还支持中国企业向发展中国家转让技术，同19国合作生产疫苗，让疫苗跨越山海，跑赢病毒。

我们为病毒溯源合作正本清源。新冠病毒是人类共同的敌人，政治病毒是疫情肆虐的帮凶。中国积极参与全球科学溯源，同世卫组织发布联合专家组溯源报告，体现了公开、透明的合作态度。个别国家借病毒溯源之名，行政治攻击之实，不仅破坏了国际抗疫努力，也放纵了病毒的滋生蔓延。全球80多个国家致函世卫组织反对溯源政治化，中国2500多万网民联署呼吁世卫组织调查美国德特里克堡生物实验室。反对疫情政治化、病毒污名化、溯源工具化已成为国际共识。无论是新冠病毒还是政治病毒，最终都将被人类所战胜。

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