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王毅：习近平外交思想为做好新时代中国特色大国外交提供了根本遵循

2021年12月20日10:45 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京12月20日电 （记者胡泽曦）12月20日，国务委员兼外交部长王毅在北京出席2021年国际形势与中国外交研讨会开幕式并发表演讲。

王毅表示，盘点2021年中国外交，我们在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，秉持天下胸怀，践行为国为民，在全球变局中开创新局，在世界乱局中化危为机，在斗争与合作中勇毅前行。

王毅指出，中国外交之所以能在国际风云激荡中砥砺前行，在大国世纪博弈中从容自信，取得一系列来之不易的成果，根本在于习近平总书记的领航定向，在于习近平外交思想的科学指引。一年来，外交战线认真开展党史学习教育，推进习近平外交思想研究中心建设，编写出版《习近平外交思想学习纲要》，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，为做好新时代中国特色大国外交提供了根本遵循。

王毅表示，人类文明进步潮流浩荡向前，中华民族复兴步伐不可阻挡。新的历史征程上，中国外交将在习近平外交思想指引下，继续朝着构建人类命运共同体的目标奋力前行，为中国、为世界做出更大贡献，为历史、为未来书写更新篇章。

(责编：王禹蘅、常红)

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