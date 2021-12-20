人民网北京12月20日电 （记者胡泽曦）12月20日，国务委员兼外交部长王毅在北京出席2021年国际形势与中国外交研讨会开幕式并发表演讲。

王毅表示，即将到来的2022年，是中国人民向着第二个百年奋斗目标进军的关键之年。我们将隆重召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的头等大事。外交战线将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢记“国之大者”，努力为党和国家的伟大事业营造更加稳定有利的外部环境。

一是全力配合办好北京冬奥会。冬奥会已经进入“北京时间”。我们愿同国际社会一道，弘扬“团结友爱、公平竞争、相互理解”的奥林匹克精神，恪守联大冬奥休战决议，反对奥运政治化，把冬奥会办成增进理解和友谊、“一起向未来”的交流盛会，为疫情下的世界带来更多信心与欢乐，注入更多勇气和力量。

二是主动应对后疫情时期多重挑战。我们将坚持团结抗疫主旋律，打造防疫有力度、合作有温度的人类卫生健康共同体。用好疫苗这个最有力武器，弥合“免疫鸿沟”这一当务之急。同时，积极开展药物研发合作，共筑多重抗疫防线，形成严防今后大流行的国际合力。

三是推动全球发展倡议落地生根。全球发展倡议是面向世界开放的公共产品。我们愿同联合国机构和各国密切合作，全面对接联合国2030年可持续发展议程，围绕八大重点领域推进合作落地，唱响发展优先理念，重振全球发展合作，不让任何一个国家、任何一个人掉队。

四是拓展深化全球伙伴关系。深化中俄肩并肩、背靠背战略合作，坚定做全球稳定的支柱、维护和平的基石、公平正义的担当。加强中欧高层战略沟通，坚持对话合作主导面，把准互利共赢主基调，继续做伙伴而不当对手。加强同周边国家融合发展，全面深化利益交融和民心相通，携手建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好的共同家园。坚定做发展中国家真诚可靠的伙伴，支持各国提升自主发展能力，捍卫发展中国家的正当发展权利。

五是致力推动中美关系稳健前行。2022年是尼克松总统访华50周年，中美双方应当重拾融冰初心，落实两国元首共识，遵循相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，恪守中美三个联合公报精神，推动美国对华政策回归理性，推动中美关系重回正轨，共同探寻不同制度、不同文化、不同发展阶段的两个大国在这个星球上和平共处之道，造福两国和世界人民。

六是坚定捍卫国家核心利益。对于任何危害中国主权、安全、发展利益的威胁挑战，我们都将坚决斗争；对于任何干涉我国内政、肆意造谣抹黑的恶劣行径，我们都将坚定反击。中国将继续奉行独立自主的和平外交政策，坚持走和平发展道路，与各国平等相待，实现合作共赢。我们历来不依附别人、也从不掠夺别人，同时我们也决不会接受对中国进行任何胁迫和讹诈。

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