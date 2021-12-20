人民网北京12月20日电 （记者胡泽曦）12月20日，国务委员兼外交部长王毅在北京出席2021年国际形势与中国外交研讨会开幕式并发表题为“2021年中国外交：秉持天下胸怀，践行为国为民”的演讲。

王毅表示，纵观2021年世界形势，全球疫情跌宕蔓延，百年变局加速演进，世界进入动荡变革期。面对前所未有的挑战，各国都在探索应对之道，人类需要作出正确抉择。中国始终站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，站在国际公平正义一边，站在广大发展中国家一边。我们在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，秉持天下胸怀，践行为国为民，在全球变局中开创新局，在世界乱局中化危为机，在斗争与合作中勇毅前行。一年来，最坚定的指引是元首外交，最鲜明的旗帜是构建人类命运共同体，最突出的题目是讲好中国人民和中国共产党的故事，最显著的风格是科学应变、积极进取。归结为一条主线：在复杂博弈中服务民族复兴，在风云激荡中推进和平发展。主要体现在九个方面：

第一，面对世纪疫情延宕反复，我们开展卓有成效的抗疫外交，彰显说到做到的大国担当。

第二，面对全球发展多重风险，我们为经济复苏注入新动力，为共同发展提供新机遇。

第三，面对真伪多边主义的较量，我们高举真正多边主义的火炬，坚决维护联合国权威和国际秩序稳定。

第四，面对世界格局深刻演变，我们推动大国关系总体稳定发展，努力构建新型国际关系。

第五，面对和平发展成为人心所向，我们推动周边国家共建美好家园，共护地区安宁。

第六，面对发展中国家实现振兴的迫切愿望，我们大力开拓南南合作的广阔空间。

第七，面对全人类共同挑战，我们高举人类命运共同体旗帜，积极推动全球治理体系变革。

第八，面对外部干涉挑衅，我们坚决捍卫国家主权、安全和民族尊严。

第九，面对严峻复杂的外部环境，我们全力服务国内发展，着力践行外交为民。

王毅指出，2022年是中国人民向着第二个百年奋斗目标进军的关键之年,我们将隆重召开党的二十大。外交战线将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，牢记“国之大者”，努力为党和国家的伟大事业营造更加稳定有利的外部环境。一是全力配合办好北京冬奥会。二是主动应对后疫情时期多重挑战。三是推动全球发展倡议落地生根。四是拓展深化全球伙伴关系。五是致力推动中美关系稳健前行。六是坚定捍卫国家核心利益。

王毅表示，人类文明进步潮流浩荡向前，中华民族复兴步伐不可阻挡。新的历史征程上，中国外交将在习近平外交思想指引下，继续朝着构建人类命运共同体的目标奋力前行，为中国、为世界做出更大贡献，为历史、为未来书写更新篇章。

2021年国际形势与中国外交研讨会由中国国际问题研究院与中国国际问题研究基金会联合举办。

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