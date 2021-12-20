人民网北京12月20日电 （记者胡泽曦）12月20日，国务委员兼外交部长王毅在北京出席2021年国际形势与中国外交研讨会开幕式并发表演讲。

王毅表示，发展是人类永恒的追求，复苏是各国共同的任务。一年来，我们抓住发展这个总钥匙，致力于更加强劲、绿色、健康的全球发展。习近平主席郑重提出全球发展倡议，以增进人民福祉、实现人的全面发展为出发点，对接联合国2030年可持续发展议程，把减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通作为重点合作领域，期待就此形成国际合力，为落实2030年可持续发展议程注入新的动力。这一重大倡议是中方为促进全球发展事业提供的中国方案，已得到联合国机构等国际组织以及近百个国家的响应和支持。

一年来，我们扩大高水平对外开放，有力带动世界经济复苏进程。2021年是中国加入世贸组织20周年。从博鳌到达沃斯，从服贸会到进博会，习近平主席宣布一系列扩大开放新举措，以更短的负面清单、更优的营商环境、更大力度的制度型开放，同世界各国分享中国发展机遇。第四届进博会参展国别、企业数量双提升，127个国家和地区、近3000家企业参展，彰显中国超大规模市场的吸引力。再过11天，《区域全面经济伙伴关系协定》即将生效，全球覆盖人口最多、发展潜力最大的自贸区正式启航。我们还申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》，在保护主义逆风中迈出开放合作新步伐，带来全球复苏新利好。

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