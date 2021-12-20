人民网北京12月20日电 （记者胡泽曦）12月20日，国务委员兼外交部长王毅在北京出席2021年国际形势与中国外交研讨会开幕式并发表演讲。

王毅表示，年初以来，习近平主席应约同拜登总统两次通话，近期又举行首次视频会晤。习近平主席全面阐述中方对中美关系的原则立场，明确提出相互尊重、和平共处、合作共赢的战略框架，为两国关系的健康稳定发展把舵引航。双方外交代表在安克雷奇、天津、苏黎世、罗马等多个场合深入沟通，中方点出影响中美关系的症结和要害所在，亮明“三条底线”、打出“两份清单”。强调中国不承认这个世界上还有高人一等的国家，美国应当改掉动辄干涉中国内政的老毛病。要求美方不得挑战中国的道路和制度，不得阻挠中国的发展进程，不得侵犯中国的主权和领土完整。经过不懈努力，被非法拘押一千多天的孟晚舟女士平安回国，有力伸张了公道正义。美方亦表示，愿与中国相互尊重，和平共处，加强沟通，管控分歧，美国不寻求改变中国体制、不寻求通过强化同盟关系反对中国，无意同中国发生冲突。

王毅指出，一年来的折冲和交锋再次说明，中美关系之所以遭遇严重困难与多重挑战，根本原因在于美方对中国和中美关系作出了战略误判。美方一些人内心不愿承认别的国家也有发展的权利，不愿接受中国不断壮大进步的事实，不愿认同中美可以实现互利共赢的道理，试图拉帮结伙对中国进行围堵打压。美方的错误言行不仅严重损害两国人民利益，也严重冲击世界和平稳定。对此，中方的态度一贯而且明确：要对话可以，但应当平等；要合作欢迎，但应当互惠；要竞争无妨，但应当良性；要对抗不惧，将奉陪到底。合则两利，斗则俱伤。这是中美半个多世纪交往得出的最主要经验教训，今后的历史必将继续证明这一真理。希望美方切实把两国领导人达成的共识落到实处，践行承诺，取信于人，同中方一道探索两个大国的和平共处之道。

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