5月18日至19日，中国—中亚峰会在西安成功举行。这是中国同中亚国家建交31年来首次以实体形式举办峰会，也是中国—中亚机制建立3年来的首次峰会，在中国—中亚关系史上树立起一座新的历史丰碑。人民网邀请中国与中亚国家多位专家，回顾中国—中亚合作累累硕果，深入分析中国—中亚峰会的历史性意义。

刘华芹 商务部国际贸易经济合作研究院欧亚研究所所长

当今全球地缘政治冲突频发，世界经济发展面临越来越多的不确定性，在此背景下举办中国—中亚峰会，展示出各方谋求和平与发展、加强合作与交流、共促地区繁荣的决心与愿望，为破解世界发展难题注入正能量。

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丁晓星 中国现代国际关系研究院欧亚所所长

中国与中亚国家经济互补性强，“一带一路”倡议契合各方共同的发展需求。在共建“一带一路”倡议合作框架下，中国—中亚合作质量高、领域宽、发展速度快，切实推动各方经济多元化、基础设施便利化，助力中亚国家在现代化征程上不断迈进。

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许涛 中国国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所副所长

中国—中亚元首会晤机制的正式成立是中国—中亚关系的重大突破，为中国与中亚国家深化政治互信、开展睦邻友好合作提供了重要机制保障。各方商定加快成立产业与投资、交通、农业、应急管理、教育、政党等领域会晤和对话机制，并在中国设立常设秘书处，将为后续推动落实峰会成果发挥积极作用。

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徐秀军 中国社科院世界经济与政治研究所研究员、新兴经济体研究会秘书长

中国—中亚峰会是中国—中亚合作的重要里程碑。在中国与中亚五国元首的共同指引下，中国同中亚国家战略互信的基石更为坚固，共建“一带一路”的动力更加强劲，中国—中亚命运共同体建设的前景更加光明。

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许昌志 中国社会科学院中俄战略协作高端合作智库副秘书长，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员，国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所研究员

心合意同，谋无不成。回顾往昔，中华民族与中亚各民族曾携手创造古丝绸之路的盛世繁华，经历了由物质文明进步到精神相依、民心相通的文化共兴历程。展望未来，中国与中亚国家必将共同书写“一带一路”建设的历史新篇，进一步夯实人文合作基础，推动文化和合共生，最终建成文化共兴的命运共同体。

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康杰 中国国际问题研究院欧亚研究所副研究员

中国与中亚各国是现代化道路上的同路人、命运与共的好伙伴、世代友好的好兄弟。广袤的亚欧大陆上，从秦岭脚下到里海之滨，从哈萨克草原到阿姆河畔，一个个沐浴了历史荣光的古代文明正焕发新的勃勃生机。在习近平主席重要讲话的领航定向下，各国必将在命运共同体的人间正道上携手并肩，在百年变局的惊涛骇浪中同舟共济，共同迈向伟大复兴。

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李睿思 中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所助理研究员

现阶段，中国与中亚的各领域务实合作，成为加快疫后经济复苏步伐、稳定地区形势、维护地区稳定的重要力量来源，中国与中亚国家的合作已经走上快速发展轨道。面对复杂多变的国际和地区局势，中国和中亚国家将继续夯实政治互信、加快推进民心相通，在“一带一路”倡议、上海合作组织和中国+中亚五国合作机制等合作框架下推动各领域高质量务实合作，携手构建人类命运共同体。

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【哈萨克斯坦】科尔茹姆巴耶夫 哈萨克斯坦《实业报》总编辑

中亚各国同中国本着团结互利的原则，依托地缘优势，在务实合作中取得了一系列新突破，这不仅符合各国人民福祉，更满足了共同发展的迫切需求，展现出强大生命力。中国—中亚峰会通过建设性对话的方式重点关注了中国与各中亚国家间的双边关系，在多边关系的基础上强化战略伙伴关系，开启了各国关系发展史上的新时代。

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【土库曼斯坦】阿克穆哈梅特·朱马库利耶夫 土库曼斯坦外交部国际关系学院教师

土中关系在各个领域的良好合作，是两国人民在古丝绸之路时代形成的合作传统的延续和发扬，更因两国为谋求繁荣和提高人民福祉而焕发新生。在高科技和通信技术创新的当下，“一带一路”倡议促进了各国经济发展和文明互鉴，在各国人民之间架起友谊和理解的桥梁，为加强世界和平与安全作出重要贡献。

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【乌兹别克斯坦】鲁斯兰·肯扎耶夫 乌兹别克斯坦《人民言论报》副总编辑

西安是拥有超过3000多年历史的城市，被视为古丝绸之路的起点。如今，这座城市掀开了六国睦邻友好的新篇章，中国和中亚五国的领导人将在此面对面共商合作大计。六国不仅有着共同的发展目标，还面临着相似的挑战。相互毗邻的领土和深厚的历史渊源让此次盛会需要讨论的问题空前广泛，也使对话的形式独特且更具现实意义。

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【乌兹别克斯坦】沙夫卡特·阿林别科夫 乌兹别克斯坦中亚国际研究所专家

中国—中亚峰会开启了各国发展互利合作的新时代，峰会的举行将深化中国和中亚友邻间的战略互信。

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(责编：崔译戈、常红)