许昌志

中国—中亚峰会将于5月18日至19日在陕西省西安市举行。此次峰会擘画发展新蓝图、开启合作新时代，将成为中国同中亚国家关系发展史上的重要里程碑。中国提出与中亚国家合作的七大优先方向，致力于构建全方位、立体式、多维度的次区域合作格局。其中，交通、经贸、投资与产业、农业、能源、海关六个方向侧重经济领域，人文合作将担负起构建文化共兴的中国—中亚命运共同体的历史使命。

文化交流数千年绵亘不息

中国和中亚国家同为拥有灿烂文明的古老国度，地缘相近使双方的命运紧密相连。高耸入云的阿尔泰山、天山和帕米尔高原紧紧联接着中国与中亚大地，蜿蜒流淌的额尔齐斯河、喀纳斯河、托什干河共同滋养着中国与中亚人民。考古证据显示，中国与中亚的文化交流，最早可追溯至青铜时代早期。关于中亚的历史记载，中国的史料非常丰富，研究中亚历史特别是中亚古代史，离开汉文史料难以深入。中亚许多民族迁徙融合频繁，当下多个跨国民族毗邻而居，多元文化和谐共处。

文明因故步自封而丧失生机，因交流互鉴而充满活力。中国汉代张骞出使西域，开辟丝绸之路，不仅促进中国与中亚地区的经贸合作与政治往来，更以中亚为桥梁沟通东西方文明。丝路古道逶迤万里、穿越千年，商贾往来、贯通东西，中国古代的四大发明通过中亚传到欧洲，欧洲、西亚和中亚的很多产品、艺术也传入中国。由此，古代中国与中亚地区迎来物质文明、民族融合、人文艺术、思想信仰等领域的文化共兴。这种源远流长的情谊已经融入六国人民的血脉，成为今天中国与中亚国家世代友好的基础。

人文合作经历“黄金三十年”的快速发展

31年前，中国率先同中亚国家建交，开启双方友好交往与合作的新纪元。中国同中亚五国坚持相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢，走出一条睦邻友好、合作共赢的新路。特别是最近10年来，中亚五国积极参与“一带一路”建设，各国之间政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通显著加强。中国同中亚传承千年的丝路情谊在新形势下更加牢固，人文合作机制不断健全，地方、高校、智库、媒体、文艺团体等各界密切交流，科技、医疗、旅游等合作方兴未艾。截至2022年，中国—中亚友好省州市达到62对，未来5到10年有望增至100对。

中国与中亚考古人员精诚合作、连创佳绩。在乌兹别克斯坦的希瓦古城、萨扎干遗址、明铁佩古城遗址，哈萨克斯坦的伊赛克拉特古城拉哈特遗址，吉尔吉斯斯坦红河古城西侧佛寺遗址，双方专家为全球视野下深入研究中国与中亚地区的文化交往史提供了更加丰富的实物佐证，携手续写丝路文明交流互鉴新篇章。2014年6月，由中、哈、吉三国共同申报的“丝绸之路：长安—天山廊道的路网”入选联合国教科文组织世界遗产名录。这一路网线路跨度近5000公里、总长达8700多公里，沿线包括33处各类遗迹，成为世界首个被列入名录的丝路遗产，也是中国第一个跨国联合申遗项目。

“中国热”“汉语热”在中亚各国不断升温。自2004年以来，中国在中亚陆续开设13所孔子学院，下设24个孔子课堂，目前在院学员数量超过1.8万人。在中亚，有中国在海外开设的首批孔子学院之一的塔什干孔子学院，全球第一所颁发本科文凭的奥什国立大学孔子学院。中国民众对中亚的关注度也不断攀升，多所中国高校开设中亚各国国语课程，成立中亚区域和国别研究中心。

中国已成为中亚国家留学生求学的主要目的地之一。2010年至2018年，中亚来华留学生人数从11930人增长到29885人，年均增长率12.33%。虽然近年受疫情影响，中亚五国在华留学生数量略有下降，但随着疫情阴霾散去，这一数量正在快速恢复，有望迎来新高峰。

面对新冠肺炎疫情，中国与中亚国家和衷共济、共克时艰。2020年初中国暴发疫情，中亚各国第一时间积极支持中国抗疫工作。此后疫情席卷中亚，中国也在第一时间向中亚各国援助大量抗疫物资、派出联合工作组，提供疫苗援助超5000万剂。

全球文明倡议推动中国与中亚国家文明交流互鉴

今年3月15日，中国提出以“共同倡导尊重世界文明多样性”“共同倡导弘扬全人类共同价值”“共同倡导重视文明传承和创新”“共同倡导加强国际人文交流合作”为核心内容的全球文明倡议。这一倡议立足世界百年未有之大变局，在文明交流互鉴中寻求智慧、凝聚力量，推动破解人类共同面临的各种挑战。中国和中亚国家面对变乱交织的国际局势，有责任促进文化文明间的相互尊重与包容，消除隔阂偏见，在世界人民心中播撒和平的种子，推动开创世界各国人文交流、文化交融、民心相通的多元互动大格局。

中国与中亚国家将以此次峰会为契机，从六国人民共同福祉出发，不断提升人文合作的深度和广度。进一步拓展教育、科学、文化、媒体、智库、体育、保护纪念设施等领域的联合项目，深化在音乐、戏剧、电影、广播电视和图书馆等领域合作，促进双方青年沟通对话，让六国人民像走亲戚一样你来我往，让世代友好理念永续传承。

心合意同，谋无不成。回顾往昔，中华民族与中亚各民族曾携手创造古丝绸之路的盛世繁华，经历了由物质文明进步到精神相依、民心相通的文化共兴历程。展望未来，中国与中亚国家必将共同书写“一带一路”建设的历史新篇，进一步夯实人文合作基础，推动文化和合共生，最终建成文化共兴的命运共同体。

（作者是中国社会科学院中俄战略协作高端合作智库副秘书长、俄罗斯东欧中亚研究所研究员，国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所研究员）

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