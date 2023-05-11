本报记者 李 强

“中国与中亚国家始终相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢，即将举行的中国—中亚峰会将对中亚地区长期发展产生深远影响，推动构建更加紧密的中国—中亚命运共同体。”塔吉克斯坦总统国家行政学院教授拉希德·阿利莫夫在接受本报记者专访时表示。

阿利莫夫表示，中国同中亚国家是友好邻邦和全面战略伙伴，双方关系不断实现跨越式发展，携手开启了合作新时代。中国与中亚五国的经贸往来符合各方根本利益。建立中国—中亚五国电子商务合作对话机制、举办“中国+中亚五国”产业与投资合作论坛等，都有利于促进各方经贸合作。

阿利莫夫曾任塔吉克斯坦外长、驻华大使等职。“中国是塔吉克斯坦全面战略伙伴和亲密近邻，发展对华关系是塔外交优先方向。”阿利莫夫表示，塔中两国建立外交关系以来，始终相互信任、彼此尊重，在各领域开展互利合作，打造发展共同体和安全共同体，共同致力于构建人类命运共同体。在两国元首的战略引领和直接推动下，塔中政治互信不断巩固，各领域合作持续深化，共建“一带一路”成果丰硕。

阿利莫夫表示，塔吉克斯坦是第一个同中国签署共建丝绸之路经济带谅解备忘录的国家。“10年来，共建‘一带一路’倡议带来互利共赢的成果。”阿利莫夫评价称，对于塔吉克斯坦等中亚内陆国家来说，现代基础设施建设是国民经济发展的重要支撑。“共建‘一带一路’为中亚地区商品进入国际市场打开了大门，并创造了大量长期就业机会，促进了经济结构的改善，助力中亚国家与中国互利合作迈上新台阶。”

去年底，中亚首家鲁班工坊——塔吉克斯坦鲁班工坊启运。阿利莫夫认为，塔吉克斯坦对这一项目期待已久，培养技术技能人才关系着中亚地区的未来发展。“塔吉克斯坦正推动国家工业化转型，需要大量高素质人才，鲁班工坊为塔人才培养发挥了重要作用。”

阿利莫夫说，作为世界经济发展的重要引擎，中国积极向发展中国家提供发展援助。从共建“一带一路”到减贫合作，再到应对气候变化，中国提出的倡议总是伴随着实际行动，展现了作为世界大国、联合国安理会常任理事国，积极维护世界和平、安全与发展的大国担当。

“维护和平、安全与稳定是实现全球发展的前提。”阿利莫夫表示，世界正经历百年未有之大变局，中方提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等，顺应各国人民追求更美好生活的愿望，为应对当前诸多挑战贡献了中国方案。阿利莫夫表示，今年2月，中方发布《全球安全倡议概念文件》，列出了20项重点合作方向。“在这些领域加强合作，将助力各方一道创造和平稳定的外部环境，实现世界持久和平。”

《 人民日报 》（ 2023年05月11日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)