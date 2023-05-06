肖君拥

近日，中国国家计算机病毒应急处理中心和360公司联合发布《“黑客帝国”调查报告——美国中央情报局（CIA）（之一）》，其中揭秘了美国中央情报局利用网络攻击他国惯用的五种手段，披露了部分发生在中国和其他国家的网络安全典型案事件的具体过程，全面深入分析美国中央情报局的网络攻击窃密和相关现实危害活动。

这份文件再次向世人展示：美国利用其技术优势，对包括其同盟国在内的世界各国进行全方位、无差别的监控和价值观输出，从而达到其不可告人的目的，给网络安全秩序乃至世界稳定都带来严重危害。美国前总统国家安全事务助理博尔顿曾公开表示他协助策划别国政变，并称“为了美国最大利益，这就是该做的”，该类言论招致广泛批评。美国干涉别国内政、煽动别国内乱的各类“脏”举，在国际社会早已是公开的秘密。

随着互联网时代的日新月异，美国开展“颜色革命”的技术不断更新，形式更加隐蔽，方式更加便捷。本次曝光的五种美国中央情报局采取“颜色革命”事件的主要技术手段中，包括基于互联网和无线通讯的集会游行活动现场指挥，用于帮助提升“打一枪换一个地方”流动性抗议活动的效率。通过虚假新闻、网络暴力和黑客攻击等手段，损害他国国家形象、动摇民众信心，危害社会稳定。仿佛唯有人人颠沛流离、朝不保夕方能满足其霸权之欲。

2013年“棱镜门”计划被曝光后，美国长期对外实施监听的恶劣行径非但没有收敛，反而愈发猖獗。动辄以人权为借口，对“竞争对手”国家的人权事业百般谣诼、千般刁难；打着“自由平等”的幌子，频繁怂恿培训他国民众抗议破坏政治法律秩序，甚至对阿富汗、叙利亚等国发起的军事打击；借口“国家安全”，滥用监听监控等非法手段对其他竞争对手进行围追堵截；打压别国高新技术企业，肆意发起对主权国家的单边制裁和长臂管辖；无视他国主权和国际和平，多次将国内法直接凌驾于国际法和人权法之上。

多行不义必自毙。随着各国网络技术的发展，美国的再三执迷，也只会暴露更多其破坏规则和秩序的证据，将舆论阵地拱手相让的同时加速其霸权实力的衰落。网络暗战风起云涌，血雨腥风从未停歇。我国本次曝光美国网络谍报战中使用的软件和技术，进一步揭开美国伪装，让世界看清美国暗地里所做的勾当，也展示了中国建立的防御机制。

美国滥用各种技术优势编织“颜色革命”的“新衣”，与和平、发展、稳定和繁荣的国际社会共同愿望完全背离，实质是扩张其经济掠夺范围、稳固其霸权地位。尽管美国多次声称其无意祸乱坑害他国，但其在全球长期发动网络攻击的恶行实例，却是永久记录于受害国民心坎的。“黑客帝国”持续策动“颜色革命”诸种手段，毫不顾忌其民主、法治、人权的虚伪脸面，毫无道德和法制底线。这无异于火中取栗，必会引火烧身，其如意算盘终将落空。国际社会对此应予高度警惕、揭露以及有力回击，合力防范惩治其流氓“黑”行径！

（作者系北京理工大学法学院教授）

(责编：于洋、常红)