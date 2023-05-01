本报记者 陈效卫

“中国打赢了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战，历史性地解决了绝对贫困问题，取得了举世瞩目的发展成就。”巴布亚新几内亚潘古党全国总书记多吉迈·托维贝在接受本报记者专访时表示，这一伟大成就的取得，根本原因在于中国共产党始终把人民放在第一位，把减贫摆在治国理政突出位置。

贫困是人类社会的顽疾，是全世界面临的共同挑战，消除贫困是人类梦寐以求的理想。巴新目前仍有约40%的人口生活在贫困线以下，作为巴新主要政党领袖，托维贝希望借鉴中国的减贫经验，找到适合本国摆脱贫困的方法。他反复研读《习近平谈治国理政》，深受启发，获益良多。他说，习近平总书记对扶贫工作作出一系列重要论述，创造性地提出精准扶贫精准脱贫基本方略，推动了扶贫减贫理论和实践创新，成为打赢脱贫攻坚战的制胜法宝。

托维贝曾多次访问中国，走访了北京及南方多座城市，真切感受到中国充满生机。“中国的发展日新月异，尤其是地铁、高铁等交通设施快速发展，为民众出行提供了极大便利！”

中国人民的安居乐业也让托维贝深有感触。“在中国，无论是城市还是乡村，人们生活有奔头，安全有保障。政府积极解决好民众关心的问题，真正为人民创造美好生活。”

1976年，巴新独立第二年就与中国签署了建交公报。多年来，潘古党与中国共产党也在诸多领域不断深化合作。

“中国共产党与世界各国政党的交往，从不以意识形态划线，也不输出中国模式，而是真心相待。”托维贝说，不论国家大小强弱，中国始终对他国平等相待。

托维贝说，去年中共二十大的胜利召开，不仅为中国发展提供重要政治指引，推动中国实现更大发展与繁荣，也为中国人民同各国人民携手开创更加美好的未来注入了新动力。

“我非常赞同中国‘授人以鱼不如授人以渔’的理念。”托维贝表示，中国向巴新提供不附加任何政治条件的经济技术援助和优惠贷款，帮助巴新建设了道路、机场、电网等重要基础设施。这些帮助直接惠及巴新民众。“我们希望加强‘一带一路’倡议和巴新发展战略的对接，并通过深化双方政党间交流合作，借鉴中国共产党治国理政经验，探索出一条适合巴新的发展道路。”

《 人民日报 》（ 2023年05月01日 03 版）

(责编：胡永秋、袁勃)