旅美大熊猫“丫丫”启程回国

新华社美国孟菲斯4月26日电（记者孙丁 肖潇）雌性大熊猫“丫丫”当地时间26日上午启程离开美国田纳西州孟菲斯动物园，踏上回国旅程。

这是4月25日在美国田纳西州孟菲斯动物园拍摄的大熊猫“丫丫” 。新华社记者 刘杰 摄

当天上午，运载“丫丫”的专车驶离孟菲斯动物园前往机场，骑警在专车前开道。据悉，“丫丫”将由专机运送回国，落地上海。

近期，美国许多民众前往孟菲斯动物园向“丫丫”道别。来自俄亥俄州阿克伦市的瑞内·丹奇克接受新华社记者采访时说，她祝愿“丫丫”旅途平安顺利，希望未来有机会到中国看望“丫丫”以及其他大熊猫。

这是4月25日在美国田纳西州孟菲斯动物园拍摄的大熊猫“丫丫” 。新华社记者 刘杰 摄

孟菲斯动物园发言人丽贝卡·温切斯特表示，大熊猫给孟菲斯动物园以及孟菲斯市留下的印记将长期存在，人们会十分想念“丫丫”。

孟菲斯动物园于2003年4月迎来大熊猫。这家动物园同中国动物园协会之间的相关合作协议今年到期。（参与记者：杨恺）

这是4月25日在美国田纳西州孟菲斯动物园拍摄的大熊猫“丫丫” 。新华社记者 刘杰 摄

这是4月25日在美国田纳西州孟菲斯动物园拍摄的大熊猫“丫丫” 。新华社记者 刘杰 摄

这是4月25日在美国田纳西州孟菲斯动物园拍摄的大熊猫“丫丫” 。新华社记者 刘杰 摄

这是4月25日在美国田纳西州孟菲斯动物园拍摄的大熊猫“丫丫” 。新华社记者 刘杰 摄

4月26日，在美国田纳西州孟菲斯，运送大熊猫“丫丫”的车队驶离孟菲斯动物园，前往机场。新华社记者 刘杰 摄

4月26日，工作人员在美国田纳西州孟菲斯动物园搬运装载大熊猫“丫丫”的箱笼。新华社记者 刘杰 摄

(责编：徐祥丽、刘洁妍)