本报记者 刘仲华 李 强

国外客商参观中国企业展出的智能配电柜。

本报记者 刘仲华摄

4月21日，为期5天的2023年德国汉诺威工业博览会落下帷幕。今年展会主题是“工业转型—创造不同”，聚焦人工智能与机器学习、氢和燃料电池、碳中和生产等话题。展会吸引了来自世界各地的4000多家企业参展，比去年增加约六成。其中，中国参展企业约800家，数量仅次于主办方德国，显示出中国企业积极开拓海外市场、深化国际创新合作的决心。

“与中国工业互联网企业的合作愈发重要”

拿起操控手柄，戴上虚拟现实眼镜，就可以“进入”8000多公里外的卡萨帝上海洗衣机工厂，实时查看流水线上的作业……在海尔卡奥斯展区，观众们排队体验这座通过数字孪生等技术打造的“元宇宙未来工厂”。400余台设备、12条生产线的生产数据实时呈现，参观者可以体验虚实融合的设备巡检、生产监测、远程培训等工作流程，感受智能化技术给制造业带来的变革。

海尔卡奥斯相关业务负责人官祥臻告诉记者，中国拥有世界上规模最大的市场和最全的工业应用场景。此次公司展示了未来工厂、工业大脑等数字技术创新及行业、区域赋能成果，向全球用户展示了中国企业的创新能力。

展会上，多家中国企业展示了机器人产品和智能制造的创新成果。在节卡机器人展区，很多参观者正在围观一台有“手”有“眼”的机器人。在“眼睛”的辅助下，“手臂”灵活精准地抓取工具箱里的物品，并放到旁边的操作台上。据节卡机器人公司副总裁常莉介绍，该产品可应用于码垛、焊接、分拣、上下料等环节。“协作机器人为智能制造提供了创新解决方案，吸引了众多客户的目光。”

在新松机器人展区，新松工业机器人磨抛系统演示了“一站多能”的创新技术；高精度移动机器人、工业清洁机器人等也大展身手，演示了独门技艺。新松自动化德国公司总经理杨斐介绍，公司的高精度移动机器人拥有完全自主的核心技术及软硬核心器件，可实现±1毫米全自动对接工艺。此外，在智能化工厂、装备车间、新能源电池生产车间等也拥有广泛使用场景。

德国弗劳恩霍夫协会软件与系统工程研究所所长鲍里斯·奥托表示：“中国工业互联网发展取得巨大进步。在工业互联网生态系统日益全球化的当下，与中国工业互联网企业的合作愈发重要。”德国凯姆尼茨大学教授埃贡·穆勒表示，中国企业展现出开放互联的生态，可以让制造业企业在大规模生产的同时满足不同客户的个性化需求。

“中国自主研发的高科技产品越来越多”

展会上，绿色节能、可持续发展也是中国参展企业的一大亮点。

在中国企业盛隆电气展示的iPanel智能配电柜前，来自巴林的工业供应商哈桑·贾纳希认真倾听工作人员的讲解，不时询问产品的技术指标。盛隆电气副总裁谢正新介绍，这款产品利用物联网、云平台、人工智能等技术，可为客户降低投资成本15%，降低故障率70%，有效节能15%。目前，该公司的产品已应用于多个共建“一带一路”合作项目中。哈桑表示，希望成为该产品在巴林的代理商，“把中国的智能低碳产品带到巴林”。西门子电气产品相关负责人马库斯·加布梅尔在现场表示：“很高兴看到中国企业与国际合作伙伴不断深化创新合作，加强技术融合、产业融合，共同促进高质量发展。”

奥扬科技展区摆放的系列制氢装备和氢能储运装备，吸引了众多国际客商前来参观、洽谈。奥扬科技副总经理王松介绍，公司此次发布了PEM纯水制氢设备、70兆帕的高压储运氢气瓶、车载液氢瓶等明星产品，努力为全球客户提供绿氢整体解决方案。

专注生产工业连接器的高松电子重点围绕自动化、可持续解决方案主题来设计展台。针对储能系统在制造、组装、运维过程的实际需求，公司专门设计开发了高防护等级储能连接器，以更好保障储能设备的功能性、环境的安全性，为新型电力系统的连接提供光储一体化解决方案。“中欧经济互补性强，合作潜力大，公司2022年在欧洲区域销售额增长30%以上。”高松电子执行总裁牛鹏程说。

“近年来，中国自主研发的高科技产品越来越多，显示了强大实力和巨大潜力。”汉诺威工业博览会展览及产品管理全球总监胡贝图斯·蒙绍表示。

“我们需要中国市场，这是大家的共识”

汉诺威工业博览会是世界规模最大的工业展会之一，也是全球工业技术发展的风向标之一。中企集中展示了智能制造、节能环保、自动化装备等领域的最新产品和解决方案，备受瞩目。展会主办方德意志会展集团董事会主席约亨·科克勒表示，汉诺威工博会“十分欢迎中国企业”。

展会期间，“投资中国年—德国站”启动仪式、“中国机会”2023中德智能制造论坛先后举行。德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼认为，德国与中国是紧密的经济合作伙伴，去年两国贸易额达到历史新高，希望德中智能制造论坛持续为两国提供产业沟通的桥梁，促进两国企业共同创新、互利共赢。

德意志会展集团高级项目经理西蒙娜·罗博瑞表示，中国经济加速复苏，对产品与服务的需求快速增长。很多德国企业不断扩大对华投资，扩建生产设施，希望能抓住中国机遇。“今年我们还将在中国举办展会，德国企业看好中国的市场潜力，报名踊跃。德中两国经贸合作密切，扩大互利合作对两国经济发展都有利。”罗博瑞说。

德国工业界也表达了对进一步扩大与中方合作的期待。德国工业联合会主席鲁斯武尔姆表示：“中国现在是、未来仍将是德国企业的关键市场。我们需要中国市场，这是大家的共识。”

法国施耐德电气全球执行副总裁芭芭拉·弗赖过去半年内两次访华。她在展会现场对记者表示：“中国制造业正迈向智能化、高端化和绿色化，各行业都在加快数字化、低碳化转型，中国充满活力的市场对我们非常重要。”

（本报德国汉诺威4月22日电）

《 人民日报 》（ 2023年04月24日 16 版）

(责编：杨光宇、牛镛)