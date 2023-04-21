雅万高铁首个G网电话成功拨通。中国通号供图

人民网雅加达4月20日电（记者张杰）据中国铁路国际有限公司悉，当地时间4月17日17时，雅万高铁项目拨通了首个GSM-R网络电话：“你好，这里是调度指挥中心，通话语音清晰，效果良好！”调度指挥中心的这句通话，标志着雅万高铁项目无线通信系统调试工作取得关键突破，为项目后续各系统调试工作奠定坚实基础。

GSM-R系统是中国高铁列控系统的核心工程，主要承载了包括调度中心调度员、车站值班员、列车司机之间的通信业务，区间和车站维修作业人员语音通信业务，抢修、救援等多部门、多工种的应急通信业务，以及CTCS-3列车运行控制数据传输业务、列车无线车次号信息传输业务、调度命令信息传输业务、地震预警系统数据车地间业务传输等数据业务，是服务于行车控制和运营组织的核心系统。

雅万高铁项目的无线通信网络系统区别于国内高铁建设模式，这是印尼铁路系统首个GSM-R网络，项目新建核心网并与本地运营商共享频段。在万隆德卡鲁尔动车段，新建了MSC、MGW、HLR等核心网设备，用于雅万高铁用户的业务交换以及用户数据与移动性管理、安全性管理所需的数据库功能。同时，雅万高铁项目和印尼当地运营商Telkomsel共享频段，用于雅万高铁全线GSM-R信号覆盖。这也为项目实施提出了较大的挑战。

据悉，雅万高铁项目的通信、信号及信息（含防灾）专业系统集成、设备采购、工程实施任务由中国铁路国际有限公司牵头的中方施工联合体成员单位中国通号负责。中方施工联合体面对紧迫的工期节点，组织相关单位提前策划、精心部署，克服多专业、多工种、多工序交叉施工的困难和印尼本地雨季作业等诸多不利因素影响，超计划实施集成施工任务。为确保系统调试工作的顺利进行，联合体完成多次GSM-R频率联合静态测试，验证清频效果。同时，根据国内客专系统集成经验，短时间内解决了各类调试问题，在系统正式上电后仅用15天便完成了核心网设备的调试工作。

雅万高铁作为中印尼两国高质量共建“一带一路”的标志性项目，是中印尼务实合作的“首要旗舰项目”，也是中国高铁全系统、全要素、全产业链在海外落地的典型工程。随着无线通信系统的调试成功，为雅万高铁项目的下一步开通运营，为中国高铁的“走出去”取得关键突破。

(责编：刘叶婷、杨牧)