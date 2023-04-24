本报记者 王 远 谢亚宏 张远南

21世纪是海洋的世纪。海洋覆盖地球70%以上的面积，是孕育生命的摇篮、联通世界的纽带、促进发展的平台，对人类社会生存和发展具有重要意义。

“我们人类居住的这个蓝色星球，不是被海洋分割成了各个孤岛，而是被海洋连结成了命运共同体，各国人民安危与共。”2019年4月23日，习近平主席在集体会见应邀出席中国人民解放军海军成立70周年多国海军活动的外方代表团团长时，首次提出海洋命运共同体理念，从全新的维度阐述了海洋发展的本质和趋势，丰富了人类命运共同体理念的科学内涵，为各国共护海洋安全、共促海洋发展、共商海洋治理明确了方向，贡献了中国方案。

共护海洋安全——

走互利共赢的海上安全之路

海洋的和平安宁关乎世界各国安危和利益，需要共同维护，倍加珍惜。

中国人民热爱和平、渴望和平。作为海洋大国，中国坚定不移走和平发展道路，主张各国相互尊重、平等相待、增进互信，加强海上对话交流，深化海军务实合作，走互利共赢的海上安全之路，携手应对各类海上共同威胁和挑战，合力维护海洋和平安宁。

海军作为国家海上力量主体，对维护海洋和平安宁和良好秩序负有重要责任。中国军队始终高举合作共赢旗帜，致力于营造平等互信、公平正义、共建共享的安全格局，肩负起大国军队的责任——

今年年初，在海天一色的亚丁湾，中国海军第四十二批护航编队淮南舰护送中外船舶通过这一高风险海域，在深蓝航道上留下一道道壮美航迹。迄今，中国海军护航编队已安全护送1500多批7100余艘次船舶，其中外籍船舶超过50%，为维护国际重要水道安全作出积极贡献。

去年11月，中国海军“和平方舟”号医院船入列以来第十次赴海外执行任务，在印度尼西亚首都雅加达丹戎不碌港收获众多赞誉：“中国，真棒”“你们就是中国的一张闪光名片”……“和平方舟”号医院船入列14多年来，到访43个国家和地区，为超过24万人次提供优质高效的医疗服务，书写了一个个和平与希望的故事，展现了关爱生命的无疆大爱。

海洋与大陆是和合共生的关系，而非海权陆权竞争的零和博弈，不能把海洋作为在全球推行单边强权的工具。中国坚定奉行防御性国防政策，倡导树立共同、综合、合作、可持续的安全观，反对某些国家出于维护海洋霸权的目的，在海上耀武扬威、拉帮结派，侵犯其他国家的正当和合法权益。中国倡导各国团结起来，共同高举多边主义旗帜，捍卫以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的海洋秩序。

海纳百川、有容乃大。中国主张，国家间要有事多商量、有事好商量，不能动辄就诉诸武力或以武力相威胁。各国应坚持平等协商，完善危机沟通机制，加强区域安全合作，推动涉海分歧妥善解决。中国提出处理南海问题的“双轨思路”，积极推动“南海行为准则”磋商，与东盟国家就设立应对海上紧急事态外交高官热线平台、在南海适用《海上意外相遇规则》等方面达成共识，积极推动海上信任措施建设。

习近平主席提出全球安全倡议，为破解全球安全难题贡献新的中国智慧，推动国际社会树立休戚相关、安危与共的共同体意识。各方坚信，海洋命运共同体理念和倡议必将推动各国携手合作，为维护海洋和平与繁荣作出重要贡献。

“中国在维护世界和平安全方面发挥越来越重要的作用。”菲律宾前总统、众议院高级副众议长阿罗约认为，中国和平发展的示范效应将促使更多国家加强团结合作，共同推动构建人类命运共同体。

共促海洋发展——

充分激活蓝色经济新动能

湛蓝的希腊爱琴海边，比雷埃夫斯港欣欣向荣。这座拥有2000多年历史的古老海港，正因中希海洋合作焕发新的生机——货物吞吐量和货运量不断攀升，财务收入及盈利屡创新高。希腊航运银行和金融高管联盟主席谢拉达基斯深有感触地表示，希中海洋领域合作“牢固而持久”，将惠及全世界。

海洋蕴含无尽宝藏，蓝色经济将为推动全球经济复苏和发展作出重要贡献。习近平主席为此指明方向和路径：“当前，以海洋为载体和纽带的市场、技术、信息、文化等合作日益紧密，中国提出共建21世纪海上丝绸之路倡议，就是希望促进海上互联互通和各领域务实合作，推动蓝色经济发展，推动海洋文化交融，共同增进海洋福祉。”

共同享有海洋资源、共同发展海洋经济、共同增进海洋福祉，是国际社会的共同期待。以海洋命运共同体理念为引领，中国积极促进海上互联互通和各领域务实合作，让发展成果更多更好惠及各国人民。

中国已同葡萄牙、欧盟、塞舌尔、莫桑比克等建立蓝色伙伴关系，与印度尼西亚、马来西亚、泰国、柬埔寨等签署海洋领域合作协议，围绕蓝色经济、海洋科技和海洋生态保护修复等开展务实合作；中欧蓝色伙伴关系论坛、中国—东南亚国家海洋合作论坛、中国—小岛屿国家海洋部长圆桌会议、中非海洋科技论坛等平台取得一系列成果；连续多年举办中国海洋经济博览会，为国内外涉海企业搭建经贸交流合作平台……葡萄牙议会前副议长、葡萄牙共产党中央委员会委员安东尼奥·费利佩表示，与中国在海洋保护和资源合理开发利用等方面开展务实合作，不仅为两国人民带来更多福祉，也将为构建人类命运共同体作出更大贡献。

树立合作共赢理念，广袤海洋必将为人类带来更丰厚的馈赠。中国注重授人以渔，从多个方面切实推进小岛屿发展中国家的海上能力建设。在首届中国—太平洋岛国渔业合作发展论坛上发布《广州共识》，为双方渔业合作开创新局面；中国援助的菌草、旱稻技术，帮助巴布亚新几内亚农民走上致富路；中国改扩建或参与运营的汉班托塔港等项目，已成为所在国家和地区重要交通枢纽……阿曼苏丹卡布斯大学海洋生物技术卓越中心主任谢尔盖·多布列佐夫表示，中国提出共建“一带一路”倡议和构建海洋命运共同体等理念，为全球海洋事业发展提供了新机遇。

去年6月，全球发展高层对话会发布包含32项举措的成果清单，包括“推动建立蓝色伙伴关系，举办系列活动，支持发展中国家海洋资源可持续利用和能力建设”等。希腊欧洲与外交政策基金会中国问题研究员乔治·佐戈普鲁斯表示，海洋命运共同体理念符合国际社会发展海洋经济、开展海洋科技创新等目标，受到各国广泛关注和欢迎。期待中国与各国就构建蓝色伙伴关系开展务实合作，实现蓝色经济高质量发展。

共商海洋治理——

携手推动海洋事业可持续发展

海洋是地球上最大的生态系统，是人类生命之源和共同家园。面对日益严峻的海洋生态环境和海洋全球治理的重重挑战，中国作出了目光长远的选择：“要高度重视海洋生态文明建设，加强海洋环境污染防治，保护海洋生物多样性，实现海洋资源有序开发利用，为子孙后代留下一片碧海蓝天。”

“一个健康和多产的海洋对我们共同的未来至关重要。”联合国秘书长古特雷斯表示。中国积极推进海洋环境保护、海洋生态系统与生物多样性、海洋政策与管理等多方面国际合作，全面参与联合国框架内海洋治理机制和相关规则制定与实施，积极参与联合国“海洋科学促进可持续发展十年（2021—2030）”计划，在气候变化、海洋碳汇、国际渔业履约、保护海洋生态系统、极地和深海探索等方面发挥重要作用。

从推动成立多个区域性海洋合作平台，到推动设立“联合国海洋十年规划”金砖国家协调中心、协调金砖五国共同参与“联合国海洋十年规划”，中国高举多边主义旗帜，汇聚起全球海洋可持续发展合力。联合国秘书长海洋事务特使彼得·汤姆森认为，中国提出的倡议是一种有效的合作模式，能够为更好实现联合国可持续发展目标提供更多理念、资源和行动。

在世界范围内，中国不断推进海洋生态环境治理国际合作，分享在海洋生物多样性保护等领域的经验：同泰国科研人员就布氏鲸调查技术、调查方法以及其他海洋哺乳动物的研究和数据处理方法进行交流与合作，与阿曼联合开展贻贝幼虫附着机理和新型海洋防污技术研发，为牙买加等国实施水文气象观测技术项目，帮助佛得角编制海洋经济特区规划，为意大利首个海上风电项目提供关键设备、满足当地近两万个家庭用电需求……

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席、印尼东盟南洋基金会主席班邦·苏尔约诺认为，海洋命运共同体理念有助于破除当前全球在开发海洋资源上各自为政的困境，为可持续利用海洋资源指明方向，对人类实现长远发展具有重要意义。

众力并，则万钧不足举也。秉持人与海洋和谐共生的理念，以海洋命运共同体理念为指引，各国采取更加协调、有力的行动，必能更好呵护海洋的安宁与可持续发展，推动全球海洋事业发展不断开启新篇章。

《 人民日报 》（ 2023年04月24日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)