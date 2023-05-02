新华社开罗4月30日电 特写：为“一带一路”建设贡献力量——记中企承建埃及阿拉曼新城超高综合体项目建设者

新华社记者姚兵 刘月

4月末的一天，在中企承建的埃及阿拉曼新城超高综合体项目工地上，35岁的钢筋工马哈茂德·伊扎特和他的中国师傅宋国帅穿过“钢筋丛林”，一大早就来到已修建到地上第四层的项目标志塔顶部，开始了一天的忙碌工作。

宋国帅在钢筋图纸上写写画画，计算好每根结构柱的钢筋间距和箍筋数量。伊扎特按照师傅提示，娴熟地用钢丝挽出一个个缠扣。宋国帅露出满意的笑容，随后也加入钢筋绑扎工作。

“我之前在多个项目做过钢筋工，但像标志塔这样高难度、大体量的工程，还是第一次接触。”伊扎特说，自己刚开始连现场的钢筋图都看不明白。

为了提高施工效率，项目部为每个埃及工人指派一名中国师傅，伊扎特和宋国帅因此结下师徒缘分。

宋国帅是位拥有20年施工经验的老技术工人，第一次来到海外建设项目。刚带徒弟时，他非常头疼，因为语言不通，沟通困难。

“后来我想，嘴巴不能交流，那就用手交流。”宋国帅亲自演示钢筋绑扎的过程，伊扎特在一旁边看边学。

宋国帅不厌其烦地教了一遍又一遍，把自己的超高层建筑钢筋绑扎工艺倾囊相授，经过一年的指导，伊扎特掌握了墙、柱、梁、板等结构的钢筋绑扎工艺，可以独自熟练按照图纸完成工作。

伊扎特很尊敬这个只比他大3岁的师傅，还学会了用汉语称呼“师傅”，宋国帅也会用简单的阿拉伯语跟他打招呼。现在，师徒两人借助翻译软件进行沟通，从谈工作到聊生活，两人发现彼此有着相似的生活轨迹和对美好未来的追求。

伊扎特来自埃及南部的基纳省，宋国帅来自中国中部的河南省。“我们分别饮着尼罗河水、黄河水长大，又都像候鸟一样迁徙在各个项目，靠着施工技能立足。”宋国帅说。

“标志塔的设计灵感来自埃及的方尖碑，优雅又充满力量，建成后将成为俯瞰阿拉曼新城的最高点。”伊扎特说，“未来，它的光芒会点亮地中海。这样的成就，有包括我和师傅在内的许多中埃两国工人的功劳。”

阿拉曼新城超高综合体项目地处地中海南岸的埃及滨海城市阿拉曼，由中国建筑股份有限公司埃及分公司承建，包括设计和建造一座高度约300米的标志塔、4栋超高层住宅楼及商业配套和市政景观工程，建筑总面积约109万平方米。

项目总工程师范鑫锋说，该项目是“一带一路”倡议下中埃合作的又一典范，项目建成后将在充分开发埃及北部地中海沿岸区域优质资源、缓解快速增长的人口压力和交通压力等方面发挥重要作用，并为实现“一带一路”倡议与埃及“2030愿景”的对接作出新贡献。

来自中国山西的范鑫锋今年37岁，在赤道几内亚、埃及等非洲国家从事海外建设工作已有10余年。“现在项目上约有2700名中埃工人和工程师争分夺秒地工作。”范鑫锋说，项目主体结构建设进度取得新进展，目前4栋住宅楼全部突破“百米天际线”，标志塔也完成了地下室浇筑，施工到地上第四层。

因为海外工程岗位担子重、工期紧，范鑫锋与家人聚少离多，日常联系主要通过视频连线。“2023年春节，妻儿一起来到阿拉曼项目参观，了解我的海外生活和工作，他们也对我有了更多理解。”范鑫锋说，“劳动虽苦，但有甘甜。我们在为埃及新城建设而劳动，为‘一带一路’建设而劳动，也是在为自己的美好生活而劳动。”

(责编：于洋、刘洁妍)