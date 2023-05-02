人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

特写：为“一带一路”建设贡献力量——记中企承建埃及阿拉曼新城超高综合体项目建设者

2023年05月02日10:17 | 来源：新华网
小字号

　　新华社开罗4月30日电 特写：为“一带一路”建设贡献力量——记中企承建埃及阿拉曼新城超高综合体项目建设者

　　新华社记者姚兵 刘月

　　4月末的一天，在中企承建的埃及阿拉曼新城超高综合体项目工地上，35岁的钢筋工马哈茂德·伊扎特和他的中国师傅宋国帅穿过“钢筋丛林”，一大早就来到已修建到地上第四层的项目标志塔顶部，开始了一天的忙碌工作。

　　宋国帅在钢筋图纸上写写画画，计算好每根结构柱的钢筋间距和箍筋数量。伊扎特按照师傅提示，娴熟地用钢丝挽出一个个缠扣。宋国帅露出满意的笑容，随后也加入钢筋绑扎工作。

　　“我之前在多个项目做过钢筋工，但像标志塔这样高难度、大体量的工程，还是第一次接触。”伊扎特说，自己刚开始连现场的钢筋图都看不明白。

　　为了提高施工效率，项目部为每个埃及工人指派一名中国师傅，伊扎特和宋国帅因此结下师徒缘分。

　　宋国帅是位拥有20年施工经验的老技术工人，第一次来到海外建设项目。刚带徒弟时，他非常头疼，因为语言不通，沟通困难。

　　“后来我想，嘴巴不能交流，那就用手交流。”宋国帅亲自演示钢筋绑扎的过程，伊扎特在一旁边看边学。

　　宋国帅不厌其烦地教了一遍又一遍，把自己的超高层建筑钢筋绑扎工艺倾囊相授，经过一年的指导，伊扎特掌握了墙、柱、梁、板等结构的钢筋绑扎工艺，可以独自熟练按照图纸完成工作。

　　伊扎特很尊敬这个只比他大3岁的师傅，还学会了用汉语称呼“师傅”，宋国帅也会用简单的阿拉伯语跟他打招呼。现在，师徒两人借助翻译软件进行沟通，从谈工作到聊生活，两人发现彼此有着相似的生活轨迹和对美好未来的追求。

　　伊扎特来自埃及南部的基纳省，宋国帅来自中国中部的河南省。“我们分别饮着尼罗河水、黄河水长大，又都像候鸟一样迁徙在各个项目，靠着施工技能立足。”宋国帅说。

　　“标志塔的设计灵感来自埃及的方尖碑，优雅又充满力量，建成后将成为俯瞰阿拉曼新城的最高点。”伊扎特说，“未来，它的光芒会点亮地中海。这样的成就，有包括我和师傅在内的许多中埃两国工人的功劳。”

　　阿拉曼新城超高综合体项目地处地中海南岸的埃及滨海城市阿拉曼，由中国建筑股份有限公司埃及分公司承建，包括设计和建造一座高度约300米的标志塔、4栋超高层住宅楼及商业配套和市政景观工程，建筑总面积约109万平方米。

　　项目总工程师范鑫锋说，该项目是“一带一路”倡议下中埃合作的又一典范，项目建成后将在充分开发埃及北部地中海沿岸区域优质资源、缓解快速增长的人口压力和交通压力等方面发挥重要作用，并为实现“一带一路”倡议与埃及“2030愿景”的对接作出新贡献。

　　来自中国山西的范鑫锋今年37岁，在赤道几内亚、埃及等非洲国家从事海外建设工作已有10余年。“现在项目上约有2700名中埃工人和工程师争分夺秒地工作。”范鑫锋说，项目主体结构建设进度取得新进展，目前4栋住宅楼全部突破“百米天际线”，标志塔也完成了地下室浇筑，施工到地上第四层。

　　因为海外工程岗位担子重、工期紧，范鑫锋与家人聚少离多，日常联系主要通过视频连线。“2023年春节，妻儿一起来到阿拉曼项目参观，了解我的海外生活和工作，他们也对我有了更多理解。”范鑫锋说，“劳动虽苦，但有甘甜。我们在为埃及新城建设而劳动，为‘一带一路’建设而劳动，也是在为自己的美好生活而劳动。”

(责编：于洋、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部