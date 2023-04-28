本报记者 李欣怡 白紫微 崔 琦

参观者在第三届中国国际消费品博览会土耳其进口馆了解展出的商品。

张俊其摄（人民视觉）

在第三届消博会中国意大利商会企业馆里，意大利参展商正与参观者交流。

本报记者 蒋雨师摄

第三届消博会上，工作人员正在为参观者冲泡产自印尼的咖啡。

樊雨晴摄（新华社发）

参展人员在第三届消博会法国展区交流。

本报记者 蒋雨师摄

第三届消博会会场海南国际会展中心鸟瞰。

石中华摄（人民视觉）

国家统计局日前发布的数据显示，作为拉动中国经济增长的“三驾马车”之一，消费作用凸显，中国经济增长的内生动力进一步增强。不断涌现的消费需求和庞大的消费潜力将带动中国经济长期向好，进一步坚定了外国企业深耕中国市场的信心。

“展现出中国消费市场的巨大潜力”

来自65个国家和地区的3382个消费精品品牌参展，参展品牌数较上届增加19%；进场观众超过32万人次，其中各类采购商和专业观众数量超5万人；35个国家和地区的超过2000名境外采购商到会参与洽谈采购……不久前举办的第三届中国国际消费品博览会，展现出中国消费市场的旺盛活力和巨大吸引力。

今年是古巴首次以国家馆形式参加消博会，馆内人头攒动。用古巴咖啡豆制作的咖啡香气四溢，绿色天然的古巴蜂蜜广受赞誉。看到古巴特产大受欢迎，古巴各拉多尔有限公司代表安内尔·佩雷斯·莫拉莱斯兴奋地说：“消博会为我们打开了一扇重要的大门，展现出中国消费市场的巨大潜力。我们将抓住机遇，努力开拓中国市场。”

中国意大利商会企业馆汇集了数十家意大利中小企业，箱包、食品、服饰等展品琳琅满目。上海马窦安东国际贸易有限公司负责人马特正向前来参观的客户介绍产品。“我们的品牌刚刚进入中国，急需市场推广。消博会为我们提供了广阔的平台，让我们一次就可以对接上百名客户，为产品进入中国市场打下了良好基础。未来，公司将继续努力为中国客户提供更多、更优质的产品及服务。”

在越南国家馆一隅，试吃越南春卷的参观者排起长队。“这种瓷锅不同于金属锅，能保持油温在135摄氏度上下。对春卷进行低温油炸，既能保持食物本身的风味，还能防止高温油炸产生有害物质。”在人们品尝之际，越南明隆陶瓷有限公司副总经理李挥达开始推销公司生产的陶瓷锅。借助本届消博会，明隆陶瓷第一次走入中国市场，“我们特意挑选了很多特色产品，与很多采购商完成了洽谈，拓展了进入中国市场的渠道。”

本届消博会共举办新品发布及展示活动311场，发布新品1000余件。其中，在“消博时刻 首发首秀”新品发布会上，28家国际、国内知名企业携118件不同款式、不同系列的新品登场，涵盖时尚、珠宝首饰、生物科技、智能生活、绿色消费、潮流玩具等众多品类。新产品、新技术集中亮相，是中国消费结构持续优化升级的缩影。

只需使用者把双手放在金属探测器上，按摩椅在30秒内就可以了解其全身肌肉紧张程度，并依照数据采取相应的程序让使用者身体放松……这款按摩椅配备的“养身科技”，是新加坡知名保健产品制造商傲胜集团在本届消博会上首发的新技术。“中国持续优化消费供给、畅通消费渠道、提振消费信心，我们希望进一步了解中国消费者需求，让更多消费者选购我们的产品。”傲胜集团北亚区品牌管理营销副总经理林晓慧表示。

不少服务贸易类展商也抓住机会拓展在华业务。德国德铁信可集团今年首次参加消博会，针对海南自贸港客户及全球品牌客户的各类需求，提出了丰富的物流服务方案。德铁信可集团相关负责人夏梁华介绍，目前，集团通过中欧班列，每周提供约10个班次的出口服务和5个班次的进口服务，货运量约400个标准箱，“中国提出的共建‘一带一路’倡议为跨境物流业务的发展提供了更好的环境，带动了跨境贸易的稳步增长。我们希望继续拓展中欧班列业务，寻求更多互利共赢的新机遇。”

“努力在中国实现加速发展”

今年以来，消费对中国经济增长贡献明显回升。一季度经济数据显示，最终消费对经济增长的贡献率达到66.6%，是三大需求中拉动经济增长的最主要因素。不断涌现的消费需求和庞大的消费潜力将带动中国经济长期向好，进一步坚定了外国企业深耕中国市场的信心。

“我们在中国国内市场和旅游零售市场的业务都出现了强劲增长势头。”法国科蒂集团高端美妆首席商务官狄珊珊表示，中国近期出台的一系列促消费政策，让消费需求得到了进一步释放，“我们有信心把握机会，将更优质的产品和体验带给广大中国消费者，努力在中国实现加速发展。”

德国采埃孚集团董事会主席、首席执行官柯皓哲表示，中国2023年经济增长预期目标为5%左右，这表明中国市场将为汽车行业带来新机遇。“作为世界上最大的汽车市场，中国引领着绿色和智能交通的发展。预计未来10年，中国汽车市场将继续壮大。采埃孚集团将继续拓展中国市场，期待不断取得新突破。”柯皓哲说。

巴西淡水河谷公司对外事务总监比斯卡西表示，公司对中国经济的发展前景始终保持乐观态度。中国是世界第二大经济体，拥有全球最具成长性的内需市场，它将随着中国加快构建新发展格局而释放出巨大的发展潜力。“期待中国企业在新政策的鼓励和支持下，在零碳排放设备制造领域加大研发力度，为我们的合作创造更广阔前景。”比斯卡西说。

中国经济的强大韧性与活力，吸引着外国企业进一步扩大在华投资，分享中国经济发展带来的市场机遇。“当前，中国经济发展势头良好，政策利好不断推出。中国市场持续释放吸引力，我们看好中国市场的未来发展。相信越来越多的外资企业将在此投资兴业，牢牢抓住中国机遇。”林晓慧说。

汇丰集团财富管理及个人银行业务全球行政总裁马托斯表示，中国经济展现出长期增长潜力，持续为海外企业和投资者提供富有吸引力的发展机遇。中国始终致力于推动金融业对外开放，积极推动创新驱动的可持续发展。“我们欢迎中国在推动金融开放方面出台政策措施，进一步促进境外投资者数量和投资规模的持续增长。”马托斯说。

“中国经济稳中求进有利于全球经济发展”

随着生产需求企稳回升，积极因素积累增多，多个国际组织近期上调对今年中国经济增速的预期。国际人士普遍认为，今年中国国民经济开局良好，为实现全年发展目标奠定了基础，也为全球经济复苏提供了保障。

世贸组织总干事伊维拉认为，作为世界第二大经济体，中国为加强多边贸易体制发挥重要作用。中国经济政策不仅可以拉动国内消费，也有助于促进全球贸易复苏。中国在全球贸易体系内举足轻重，在贸易方面的良好表现也将促进其他国家和地区，特别是发展中经济体经贸发展。

“去年中国国内生产总值达121万亿元人民币，稳居世界第二。中国市场已经深深嵌入全球供应链，中国经济稳中求进有利于全球经济发展。”毕马威会计师事务所相关负责人黄文楷表示，全球知名企业负责人近期纷纷访问中国，寻找发展机遇。由此可见，中国经济发展正为全球经济提供更多确定性和稳定性。

比利时中国经贸委员会主席德威特表示，中国是全球商品和服务的重要消费国，近年来中等收入群体不断扩大，消费能力不断增强，不仅将继续推动自身经济增长，也将提振全球经济的增长信心。同时，中国为全球产业链供应链的运行提供重要支撑，中国经济的良好开局，将进一步助力全球经济复苏。

“中国经济良好的增长态势有利于带动包括赞比亚在内的全球许多国家经济发展，中国的经济增长也将带动全球商品贸易量的增加。”赞比亚经济学家特雷弗·汉巴伊认为，伴随着中国经济稳步前行，中国对其他国家商品的需求也随之增加。

“中国市场对我们来说太重要了。”智利水果出口商协会主席马兰比奥表示，智利水果出口商期待进一步拓展中国市场。他表示，中国物流顺畅，智利出口的樱桃运抵中国后能迅速进入市场，销售渠道从一线城市拓展到二三线城市。马兰比奥预计，今年智利樱桃出口量或再次创下新高。

德国拜耳集团相关负责人乌尔里奇·史蒂夫表示，凭借庞大的市场规模、成熟的现代化工业体系、强大的供应链竞争力以及不断优化的营商环境，中国市场对包括拜耳在内的跨国企业极具吸引力。3年来，中国经济年均增速保持在4.5%左右，明显高于世界平均水平。中国在市场增长潜力和生产体系方面的强劲竞争力，必将对全球经济产生深远的积极影响。

《 人民日报 》（ 2023年04月28日 17 版）

(责编：牛镛、杨光宇)