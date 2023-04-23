2023年4月20日，外交部副部长孙卫东奉命就韩国领导人涉台湾问题错误言论向韩国驻华大使郑在浩提出严正交涉。

孙卫东说，尹锡悦总统日前接受采访时称台海局势紧张系试图以实力单方面改变现状导致。韩方立场是同国际社会一道，坚决反对以实力改变现状。台湾问题不是单纯的中国和台湾之间的问题，而是像朝鲜问题一样超越地区层面的世界性问题。上述言论完全不可接受，中方表示严重关切和强烈不满。

孙卫东指出，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题纯属中国内政，是中国核心利益中的核心，解决台湾问题是中国人自己的事，绝不允许任何势力插手干涉。台海局势紧张的根本原因是岛内“台独”分子在境外势力支持和纵容下搞分裂活动。韩国领导人对一个中国原则只字不提，却将台湾问题同朝鲜半岛问题相提并论。朝鲜和韩国都是已加入联合国的主权国家。朝鲜半岛问题与台湾问题性质和经纬完全不同，根本不具可比性，这是众所周知的事实。我们敦促韩方切实遵守中韩建交联合公报精神，恪守一个中国原则，在台湾问题上谨言慎行。

郑在浩表示，韩方一贯尊重一个中国原则，这一立场没有变化。

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