四月的无锡，惠风和畅、樱花满城。湖光山色秀美迷人、工商之邑久负盛名，这里是自古以来诗情画意、文化历史气息浓厚的江南小镇，更是今天外向型经济发达、数万家工业企业聚集、人均GDP领先中国的现代化宜居之城。

一条大运河，穿城而过，其沿岸曾见证无锡的民族工商业在中国率先崛起。今天，这座因水运而兴的城市正以更加开放的姿态拥抱世界、拥抱未来：中欧班列“钢铁驼队”从这里出发驰骋“一带一路”；多家领军企业打造“中国智造”亮眼名片；“车联网小镇”“物联网之都”以领先科技赋能产业集群……“敢为、敢闯、敢干、敢首创”的无锡正在中国式现代化的新航程上务实奋进、一往无前。

近日，人民网“看见中国”多语种融媒体团队走进无锡，感受这座运河水乡、工商名城的独特魅力。

“钢铁驼队” 驰骋亚欧

京杭大运河无锡段北接长江，南达太湖，全长41公里。其北端入境无锡的地点是今天的洛社镇。曾几何时，运河上往来的商船在中国南北方之间运送着稻米、丝绸、砖瓦；今天，也是从位于洛社镇的无锡西站出发，中欧班列“钢铁驼队”驰骋亚欧大陆，向俄罗斯、哈萨克斯坦等“一带一路”沿线国家送去中国的洗衣机、电动汽车、聚酯切片等产品。

无锡西站物流园区。无锡西站物流园区供图

去年3月起，无锡中欧班列开通，为无锡对外贸易提供了“稳定器”和“加速阀”。无锡本地企业在家门口就可以享受到高效便捷的国际物流供应链服务，提高产品在国际市场上的竞争力，“小天鹅”股份有限公司就是其中一家。

中欧班列提供的稳定、安全、高效的交付，为“小天鹅”插上了翅膀，飞入“一带一路”沿线百姓家。2022年，小天鹅向俄罗斯和中亚方向的出口收入增长了75%，订单数量大幅增加至7万台。小天鹅物流管理高级经理张琰表示，此前，小天鹅靠海运出口，一舱难求，且运输时间长达60多天；而中欧班列的运输时间比海运缩短了一半。“依靠中欧班列，我们降低了20%的成本，提升了30%的时效。2023年，我们计划把运上班列的集装箱数目再提升35%。”

在不断变化的国际形势下，中欧班列有力保障了无锡外贸出口通道的畅通，成为国际外贸物流通道的新的生命线。无锡市国际货运班列有限公司总经理夏林飞告诉人民网记者，无锡中欧班列迄今已累计发送货物超过2000标箱，运送价值将近5亿元。夏林飞认为，未来，中欧班列在整个外贸物流通道的占比份额会大大提高，同时成为世界经济体系里重要的生产要素。

无锡“智”造 服务全球

“产业强”是无锡的鲜明标识。在无锡这座工商名城中，企业永远是其中最靓丽的风景。红豆集团、海澜集团、三房巷集团等数以万计的民营企业在这里经营创新、繁荣兴盛。位于锡山区的雅迪电动车，是其中具有代表性的一家。

“从零件到整车，一辆雅迪电动车的组装只需要1200秒。”在雅迪公司外，雅迪电动车生产管理部生产二组组长陈纹自豪地告诉人民网记者。后刹线、动力线、平叉、减震、电机、前轮、方向把、龙头……在雅迪厂区，工人在流水线上不同岗位分工操作，一台整车下线只要20分钟。“11个流水线，每条流水线每天生产1000-1200辆电动车，”陈纹说。

雅迪生产车间。人民网 彭昱凯 摄

拥有7大全球生产基地、100条生产线，诞生于无锡的雅迪不仅是中国两轮电动车的头部企业，更已远销全球100个国家和地区。雅迪集团海外运营中心总监罗明增告诉人民网记者：“一带一路”倡议提出后的十年间，雅迪先后进军欧洲、南北美洲、东南亚、中亚、大洋洲等市场，布局德国、美国、越南、印度尼西亚、菲律宾、匈牙利、罗马尼亚等多个国家，雅迪品牌的身影，出现在“一带一路”众多沿线国家中。目前，雅迪的40000多家全球终端门店正在为超7000万用户提供服务。

“完整的电动两轮车产业链，新能源技术，科技、服务创新，”罗明增认为，这几大优势为雅迪畅销海外提供了机会和便利。近年来，雅迪深耕海外市场，打造企业出海本土化模式，建立一套覆盖研发、生产、营销、品牌、服务的本土化网络。雅迪，这张来自无锡的“中国智造”亮眼名片，正在让全球亿万人享受美好出行。

“我生产的电动车能够出口海外，我觉得很自豪。交通工具在路上，安全最重要。小到一个螺丝钉，大到整车的下线，需要我们每个人把质量放在第一位。”陈纹说。

“车联网小镇” 拥抱未来

无人驾驶小巴在地铁站和小区间穿梭、依靠传感器令停车入位解放双手、无人驾驶清洁车在路面精准识别垃圾……在无锡南山车联网小镇，“聪明的车”行驶在“智慧的路”，网联智驾、万物互联正在由图纸变成现实。

2022年8月，无锡车联网小镇正式开园，一期产业载体建筑面积共约8万平方米，百余家行业龙头企业集于一镇，为当地车联网产业推进注入了强劲动能。目前，锡山区已完成双向295.4公里智能网联道路和255个点位改造，形成15类功能性场景。根据无锡市十四五车联网产业规划，到2025年末，无锡将实现车联网应用场景200个，车联网用户渗透率达80%，引领中国车联网驶入下一个发展快车道。

行驶在无锡车联网小镇的无人驾驶小巴车。人民网记者 刘宁 摄

当前，智能传感应用、车联网及工业互联网领域成为无锡物联网产业焦点。在现代产业体系中，无锡物联网产业在全球处于领先梯队。2021年，无锡已有物联网产业“国字号”创新载体近200家，牵头或参与制定国际标准10余项，代表中国牢牢抓住国际标准话语权。2022年，无锡物联网产业规模实现16.2%增长，产业营收规模达4011亿元。

从大运河的水网到数字化的浪潮，水边的无锡向来敢做、善做弄潮儿。当前，无锡正在聚力打造“465”现代产业体系，融入新型工业化的全国版图。在传承与创新之间，无锡正在在打造新时代的工商之城、中国式现代化的示范之城的道路上探索更多经验。

(责编：徐祥丽、杨牧)