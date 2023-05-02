新华社布鲁塞尔4月30日电 题：欧洲旅游业热盼中国出境游红利

新华社记者

中国出境团队游时隔三年正式重启后，海外旅游市场接连迎来重大利好消息。3月15日起，中国试点恢复第二批出境团队旅游业务，目的地涉及多个欧洲国家。同时随着来华签证及入境政策调整，中国国内正迎来更多外国游客身影。这个春天，注定将迎来一场久违的共赴山海之旅。

中国有序恢复出境游获认可

随着中国出境团队旅游按下“重启键”，欧洲多个国家摩拳擦掌，迎接旅游市场积极反弹。“线上咨询欧洲游的中国游客明显多了起来。”法国新程旅行社总经理房亭告诉记者，“自从法国列入第二批名单的消息发布后，关于旅游线路、产品、价格等的咨询电话和邮件信息源源不断，能明显感觉到旅游业回暖迹象。”

意大利参议院副议长吉安·马尔科·琴蒂纳约接受记者采访时表示，意方期待意中两国人员往来有序恢复，双方经贸合作再次显著提升。

希腊旅游部长瓦西利斯·基基利亚斯对记者表示，中国经历疫情挑战后重新开放出境游，将助力希中两国更好推进规划中的合作。

意大利国家旅游局驻华首席代表克里斯·瓦洛蒂也告诉记者，意大利等欧洲国家被列为中国出境团队游目的地，“是我们期待已久的重要消息……我们已准备好接待来自中国的朋友”。

3月26日，游客走过意大利罗马斗兽场的中文指示牌。新华社记者金马梦妮摄

拉横幅、举行欢迎仪式、承诺提供优质服务和安全保障……欧洲多国表示已经做好准备，让阔别已久的中国游客宾至如归。雅典国际机场传播和市场部负责人约安娜·帕帕佐普卢说，机场免税店推出了便于中国游客使用的支付方式，机场内也设有虚拟助手用中文提供相关信息，机场网站内容也有中文界面，“我们已准备好欢迎中国游客回归”。

旅游业复苏亟待中国游客回归

“塞尔维亚将张开双臂，敞开心扉热情欢迎中国游客。”塞尔维亚总统武契奇在第44届贝尔格莱德国际旅游博览会开幕式上说：“我们正在等待我们最亲密和最亲爱的朋友。”

跨境旅游是推动文明传播的重要方式，也是人文交流的重要途径。中国游客作为友好的“民间大使”，对于促进中欧交流有极其重要的作用。

意大利佛罗伦萨餐馆经营者韦罗妮卡·维基说，疫情期间，人员往来出现了一些困难。随着疫情形势好转、各地旅行限制措施逐步放开，现在正是两国人员增进交往的好时机。

基基利亚斯表示：“中希两国文明历史都极为悠久，中国人民也对希腊文化和文明很感兴趣，相信中国游客重返希腊将给当地旅游业带来积极影响。”

疫情前，中国连续多年是世界最大出境游市场，中国游客是全球最大的海外旅游消费群体。作为中国优化调整防疫政策的一部分，恢复出境游不仅有助于中欧人文交流进一步深化，也为旅游业乃至全球经济复苏增添更多信心与动能。

瓦洛蒂说，疫情前中国来意游客数量非常可观，且每年保持增长。从全球来看，中国旅游市场是潜力最大的市场。

经济合作与发展组织中国政策研究室主任玛吉特·莫尔纳表示，中国优化调整防疫政策后，消费反弹强劲，旅游服务需求也在增长。中国游客正在向国际旅游目的地回流，帮助受冲击的全球经济恢复活力。

总部位于西班牙马德里的联合国世界旅游组织近期发布公告说，中国出境游对全球旅游业产生积极影响，并将带动其他经济部门复苏。该组织秘书长祖拉布·波洛利卡什维利说，“中国出境团队旅游释放出积极信号，为全球旅游业复苏注入活力，这将有力促进全球经济发展”，世界旅游组织希望未来继续加强与中国的合作，共同促进全球旅游业复苏和发展。

这是4月9日在西班牙巴利阿里群岛伊维萨岛拍摄的日落。新华社记者孟鼎博摄

为旅游业重启注入新生机

温泉小镇索科矿泉村是塞尔维亚著名旅游胜地，当地旅游部门工作人员克尔斯蒂奇说：“近年来，中国游客数量有所增加。他们最感兴趣的是这里的自然资源，包括温泉和疗养。”

随着疫情后旅游业重启，节展游、赛事游、养生游、美食游……欧洲旅行社不断翻新游览路线和活动安排，以提供更高水准产品，满足中国游客日益精细多元的需求。

斯洛文尼亚旅游局媒体公关部负责人马莎·普克拉维茨表示，疫情导致旅游模式变化，不少游客正从大众目的地转向拥有原始自然风光和丰富文化遗产的小众旅游地，斯洛文尼亚恰好有这些旅游资源。期待越来越多中国游客来探索户外旅游，享受自然风光和丰富美食。

这是在斯洛文尼亚布莱德城堡拍摄的布莱德湖。新华社发（泽利科·斯特凡尼奇摄）

西班牙旅游媒体奥斯特尔图尔公司表示，以往中国游客在西班牙多选择以旅行团形式出行，预计疫情后会有更多中国游客选择更个性化的旅游方式。

瓦洛蒂说，中国游客对旅游体验的质量和个性化要求不断提高，将会“带火”新的旅游目的地，例如西西里岛、阿尔卑斯山度假区和乡村旅游等。

为方便中国游客了解欧洲旅游景点，不少欧洲旅游机构正积极拓展宣传渠道，比如在中国社交媒体、视频网站上组织直播，打造微信小程序和公众号，为游客提供当地实用旅游信息。

当前，受疫情影响的中国出境游业务也存在一些瓶颈，如中欧航线数量尚未恢复至疫情前水平、机票价格相对较高、能源价格抬高旅行成本等。“但我们相信，一旦航班完全恢复正常，旅游业就可以迅速有起色。”房亭说。（执笔记者：康逸；参与记者：周啸天、郭文迪、陈毓珊、于帅帅、石中玉、孟鼎博、周玥）

(责编：于洋、刘洁妍)