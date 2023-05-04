本报记者 管克江

图①：位于利雅得的转运中心内，工作人员开始分拣包裹。

图②：包裹运至位于布赖代的包裹集散地。

图③：快递员在投送包裹的路上。

图④：快递员将包裹送到客户手中。

以上图片均为本报记者管克江摄

沙特阿拉伯是中国在中东地区第一大贸易伙伴。近年来，随着共建“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”深度对接，中沙经贸往来日益紧密，越来越多的沙特民众通过电商等平台购买中国商品。本报记者日前跟随当地物流公司的送货车，记录了来自中国的快递从转运中心出发，最后送到沙特民众手中的历程。

17时30分，快递转运中心——

“为当地客户提供稳定和高质量的服务”

沙特首都利雅得南部的一家快递转运中心门口，卡车川流不息。转运中心内，12台自动分拣机一字排开。传输带上的包裹依次通过扫描仪，相关信息被录入系统。途经“岔路”时，智能摆轮根据识别结果，将其分拣到不同流水线。流水线末端，工作人员手持扫描仪扫发快件，等候装车出港。工作人员身后，包裹已经堆成小山。

极兔速递沙特公司揽收的包裹在完成海关清关后，首先运到这里，经分拣后再送到各分拨中心或集散地，最后由快递员进行配送。转运中心负责人孙建凯向记者介绍，该中心占地1万平方米，最大日处理能力20万件包裹，是当前中东地区最大、自动化程度最高的物流中心之一。

正值购物旺季，这里每天处理的货物在6万件左右，其中一半来自中国，另一半是沙特本地销售的商品。17时30分，记者和转运中心工作人员在运往沙特盖西姆省的包裹中，随机挑选几件，并征得收货方的同意，作为此次跟踪采访的目标。其中一件快递包裹信息显示运送的是电子产品，目的地距离盖西姆省首府布赖代40公里；另一件是衣物，目的地距离布赖代60公里，距利雅得约500公里。

23时30分，转运中心门口的卡车更多了。当天送达转运中心的货品均已分拣完毕，由卡车陆续运往各地。

据了解，极兔速递沙特公司2022年1月成立以来，目前已建成覆盖沙特全国的配送网络。极兔速递中东公司首席执行官肖忠秋向记者介绍，快递是一个重资产行业。要保证并提高服务质量，企业必须构建完善的运营网络，拥有自营的人员、车辆、场地。他表示：“畅通中沙贸易需要突破物流业瓶颈，公司决定长期扎根中东，为当地客户提供稳定和高质量的服务。未来10年，中国企业还将同当地合作伙伴共同在中东北非地区投资20亿美元，建立中东北非地区最先进、最大的智能物流产业园。”

次日8时，包裹集散地——

“中国物流企业的工作效率值得称赞”

次日0时30分，卡车出发了。从利雅得到布赖代的高速公路平坦开阔，一辆辆卡车疾驰而过。货车司机穆罕默德告诉记者，来自中国的商品很受欢迎。这几天天气多变，他会小心驾驶，把商品安全送到目的地。

5时30分，一轮明月还挂在天边，东方的天际线上，霞光已经喷薄而出。司机经过在休息站的休憩调整后，精神饱满地驾车出发。休息站距离最终目的地约200公里。在车上眺望道路两旁，沙丘起起伏伏，骆驼悠闲地踱步其间。

采访中记者了解到，在沙特开展快递业务有两个比较突出的挑战。一是沙漠广布，客户地址信息不全。目前，沙特还没有建成邮编地址系统，有的客户往往把某个城市某条街道的标志性建筑作为自己地址的参照，这给精确的物流配送造成很大困难。为解决这一难题，中国快递企业设计了三段码系统，对应从大到小3个配送范围。最后由快递员联系客户，明确具体地址。二是电子支付普及程度不高。据统计，中东地区平均60%的网购是货到付款。货到付款意味着更高的被拒收和退货风险，让配送成本显著增加。

为加快数字经济转型，近年来中东国家政府纷纷出台政策鼓励数字支付，不少电商平台也向使用数字支付的用户提供多种奖励措施。“在中国快递、电商平台等带动下，身边越来越多的朋友开始尝试电子支付，消费和支付习惯正在发生改变。”穆罕默德告诉记者。

8时许，货车抵达公司在布赖代的包裹集散地，工作人员立即卸货、扫码，忙碌而有序。工作人员检查后告诉记者，除有一件包裹未找到，其他都顺利送达集散地。极兔速递沙特公司项目部负责人梁治平分析，遗漏的那件应该是三段码信息不全，没有被自动分拣系统识别，将在人工确认后再配送。

集散地的厂房面积不大，但干净整洁。“我在这里工作8个月了，中国物流企业的工作效率值得称赞。”负责客户服务的阿卜杜拉齐兹·穆罕纳是本地人，他向记者介绍，布赖代是沙特著名的椰枣产地，目前工厂企业还不多。“沙特希望加快经济多元化发展，共建‘一带一路’给我们带来更多机遇。”

次日18时，当地客户家里——

“中国经济快速发展，让两国民众都得到了更多实惠”

12时30分，快递员开始配送。记者跟着送货车来到位于布赖代南部的城市欧奈宰。前来取快递的是年轻小伙阿里·塞凯希。他在快递员手机上的APP签字，完成签收手续。阿里笑呵呵地告诉记者：“我特别喜欢中国商品。你看，这就是我从深圳订购的笔记本散热扇，可以说是市场上最好用的散热扇了。”他一边说着，一边拆掉包装，向记者展示他的新收获。

阿里还热情地邀请记者到他家参观。记者看到，屋子里冰箱、彩电、洗衣机等电器一应俱全，很多都是中国品牌。阿里平时关注中国新闻，喜欢了解中国文化知识。他说：“古丝绸之路将沙特与中国连接，两国交往历史悠久。如今，沙中经贸合作密切，中国经济快速发展，让两国民众都得到了更多实惠。”

和阿里道别时已过18时，随后记者跟随快递员来到阿拉斯，这是我们跟踪配送的最后一件商品。下单的客户是一位女性，她的丈夫马尔祖克出门签收了包裹。

马尔祖克说，妻子喜欢网购，刚刚收到的这件衣服就是她看直播时下的单。在征得马尔祖克同意后，中国卖家打来了售后电话，和他进行了一场云端交流。卖家认真询问他对中国商品和配送的意见，并表示将继续努力为沙特消费者提供更优质的服务。马尔祖克希望在电商平台上能买到更加丰富多元的中国商品，“中国商品的性价比很高”。

送完这个包裹，快递员接着去下一站，当天他还有30个包裹待送达。记者当晚返回利雅得转运中心时，已是午夜时分，雨后的柏油路面映衬着路灯的光晕。梁治平低头看了看手表说：“新一班开往布赖代的货车，应该已经出发了。”

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《 人民日报 》（ 2023年05月04日 17 版）

(责编：胡永秋、袁勃)