新华社沙特阿拉伯吉达4月27日电 特写：“强大的祖国是我们坚强的后盾！”——中国海军苏丹撤侨军舰抵达沙特吉达港

新华社记者胡冠 王海洲

当地时间27日上午10时许，两艘银灰色军舰缓缓驶入沙特阿拉伯西部吉达港，桅杆上的五星红旗迎风招展。码头上，欢迎人群打出一面巨大的五星红旗，并展开写有“欢迎祖国同胞回到温暖港湾”的红色横幅。

中国海军军舰载着678名从苏丹撤离人员穿越红海抵达沙特，其中668人为中国公民，10人为外籍。码头上，来自中国驻沙特使领馆、媒体和中资机构工作人员排成几列，欢迎同胞和外国友人到来。

在欢迎人群旁边，是准备运送撤离人员的大巴车队，沙特军警在附近巡逻警戒。

中国海军导弹驱逐舰南宁舰和综合补给舰微山湖舰缓缓停靠入泊位，两舰庞大舰体填满码头三分之二的泊位。舰上人员还没下舰，就和岸上人群热烈互动，大家用力挥舞手中的国旗，相互致意。

舷梯放下，舰上男女老幼提着行李，挥舞着国旗鱼贯而下，海军战士们帮大家提着行李，抱着孩子。尽管刚离开战乱地区，但大家此刻面容轻松。

陈立会是苏丹蓝天宾馆的员工，她在接受新华社记者采访时不断重复着一句话：“强大的祖国是我们坚强的后盾！”在苏丹做生意、来自湖北的肖永健说：“感谢国家！看到我们的军舰，我感到祖国的强大，我非常自豪。”

15岁的许伊曼在苏丹喀土穆上高一，她父亲是苏丹人，母亲是中国人。说到撤离过程的感受，小姑娘微笑着说：“我看到中国军舰时，觉得真酷！军舰上的哥哥姐姐们很照顾我。”

南宁舰工作人员唐思宁对记者说，撤离人员中有个11岁小男孩，当他踏上军舰并拿到一瓶国产矿泉水时激动地说：“我到祖国啦。”微山湖舰文书丁家兴提到一名三四十岁的女士在苏丹港撤离时，从过了安检门就一直激动得眼含泪水。丁家兴说：“那一刻我感觉一股热血涌了上来，深深感到作为一名人民海军的自豪和责任。”

作为此次海军苏丹撤侨行动在沙特主要协调人，中国驻沙特使馆临时代办殷立军说，这次党中央决定再次派遣护航编队接返我人员，充分体现了我们党以人民为中心的发展理念，始终把人民安危放在第一位。“中国公民的‘万里归途’就是中国外交人员的‘万里征途’。我们将在困难危险中当好‘留守者’和‘逆行者’，全力维护我海外公民和机构的安全和合法权益。”

撤离人员下舰过程中，现场播放起《歌唱祖国》《我和我的祖国》等歌曲，优美的旋律让码头气氛更加热烈。

一名撤离人员在即将登上大巴车前，转身紧紧握住一名海军战士的手，激动地说：“兄弟，谢谢你们！咱们后会有期。”

远处，两艘海军军舰上的五星红旗在强烈阳光下愈发鲜艳夺目。

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