新华社北京5月1日电 美国加利福尼亚州金融保护和创新局5月1日宣布关闭第一共和银行，由银行业监管机构联邦储蓄保险公司接管。后者为寻找买家接手这家濒临破产的银行资产，上周末紧急组织竞拍，并赶在美国股市周一开盘前宣布决定：由注册地在俄亥俄州哥伦布市的摩根大通银行收购第一共和银行全部储蓄存款和剩余资产。

虽然找到了“接盘者”，美国银行业是否还会出现更多“烂摊子”，是否需要美国政府再掏钱“填坑”，欧美金融业的这一波震荡是否就此止住，仍未可知。

这是4月24日在美国加利福尼亚州米尔布雷市拍摄的第一共和银行营业部外景。新华社发（李建国摄）

谁来接盘

第一共和银行是继硅谷银行、签名银行之后，两个月来因资金链断裂而被关闭、接管的第三家美国区域性银行。

按照联邦储蓄保险公司声明，自5月1日起，第一共和银行原先分布在8个州的84家分行将作为摩根大通银行分行重新开门营业。原第一共和银行储户转为摩根大通银行储户，可正常提取存款。联邦储蓄保险公司继续为这些储户提供保险，并与摩根大通银行分摊第一共和银行贷款的损失及潜在回收款项。

据消息人士向路透社记者透露，在联邦储蓄保险公司牵线下，几家大型美国银行赶在截止日期4月30日结束前递交最终报价，包括摩根大通、PNC金融服务集团、公民金融集团公司等，竞标程序拖到当天深夜。摩根大通银行是摩根大通公司旗下的全国性商业银行。

2009年7月17日，行人从位于纽约曼哈顿的摩根大通公司外经过。（新华社记者申宏摄）

第一共和银行创办于1985年，总部设在加利福尼亚州旧金山。2008年金融危机前后经历被收购和转手后，这家银行2010年底重新成为上市企业，近年主打“高净值人士”理财服务，为富人提供低息贷款。它在加州的竞争对手硅谷银行今年3月初因资金链断裂而被联邦储蓄保险公司关闭和接管，总部位于纽约的签名银行紧接着倒下。

根据美国联邦储备委员会资料，截至去年底，第一共和银行资产规模在美国商业银行中排名第14位，硅谷银行和签名银行则分别排在第16位、第29位。

随着对美国银行业稳定性的忧虑蔓延，大量储户恐慌性提款，第一共和银行也受这波挤兑潮影响。上周发布的一季度财报显示，第一共和银行储户该季度提走逾1000亿美元存款，其股价随之暴跌。3月中旬，标普全球评级公司将第一共和银行的信用评级进一步下调至“垃圾级”。

这是3月13日在美国纽约拍摄的第一共和银行营业部外景。（新华社记者张墨成摄）

尽管摩根大通、美国银行、花旗银行等11家美国金融机构紧急注资共计300亿美元填补其存款缺口，也未能阻止第一共和银行资金状况继续恶化，最终促使联邦储蓄保险公司于4月28日宣布将很快接管该银行，随后开始联系各大银行，为第一共和银行找“下家”。

截至4月28日，第一共和银行市值跌至5.57亿美元的历史新低，仅为2021年11月峰值400亿美元的七十分之一不到。

隐患重重

按照美国有线电视新闻网等媒体解读，过去一年，多国中央银行纷纷大幅提高利率以控制通货膨胀，这导致不少银行在低利率时期购买的大笔债券投资组合贬值，外界担心硅谷银行、签名银行的遭遇会重演。

这是2022年1月18日在美国纽约证券交易所外拍摄的华尔街路牌。新华社发（郭克摄）

这波美国银行危机同时加剧了欧洲金融业“爆雷”风险。瑞士第二大银行瑞士信贷银行在近年屡陷丑闻及投资失败后终于走到破产边缘，不得不接受瑞士政府借款救助，并在政府安排下由其竞争对手瑞银集团收购。瑞士这两家最大银行如此匆忙合并，令投资者担心埋下隐患。

在美国，不少储户仍担心这波震荡会影响到个人存款的安全。先前为了稳住市场，防止出现更大的挤兑潮，联邦储蓄保险公司额外承诺为硅谷银行和签名银行所有储户存款提供担保，超出正常情况下每家银行每个同类别账户存款保险金不超过25万美元的官方标准。

这是2020年3月23日在美国华盛顿拍摄的美元纸币。（新华社记者刘杰摄）

联邦储蓄保险公司为美国银行提供保险金，负责提高和保持公众对美国财政机构的信心，主要职责包括定期核查美国数千家不属于联邦储备系统的商业储蓄银行以确认其运营合乎法规，清算破产银行资产等。

作为美国两大商业银行监管机构，联邦储蓄保险公司与联邦储备委员会4月28日分别发布调查报告，揭示区域性银行危机早有祸根：除了银行自身管理不善，还有几个深层次原因，包括美国近年在立法上放松对中小银行监管、宽松货币政策导致银行资产规模膨胀过快而积累风险、监管机构核查人手不足。（沈敏）

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