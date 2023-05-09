中国—中亚峰会是今年中国首场重大主场外交活动，也是中国同中亚五国建交31年来，六国元首首次以实体形式举办峰会，在中国同中亚国家关系发展史上具有里程碑意义

5月18日至19日，习近平主席将在陕西省西安市主持召开中国—中亚峰会，中亚五国元首将来华参会。这是今年中国首场重大主场外交活动，也是中国同中亚五国建交31年来，六国元首首次以实体形式举办峰会，在中国同中亚国家关系发展史上具有里程碑意义。中国—中亚峰会将擘画中国中亚关系新蓝图，开启双方合作新时代，为携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体注入新动力，为地区和世界和平稳定、发展繁荣注入正能量。

“无论国际风云如何变幻，无论未来中国发展到什么程度，中国都始终是中亚国家值得信任和倚重的好邻居、好伙伴、好朋友、好兄弟。”习近平主席去年1月在中国同中亚五国建交30周年视频峰会上指出。过去10年，在元首外交的战略引领下，中国同中亚合作取得一系列历史性、突破性成就。去年，六国元首共同宣布打造中国—中亚命运共同体，中国同中亚合作机制应运而生。如今，中国同中亚五国实现了全面战略伙伴关系全覆盖、签署共建“一带一路”合作文件全覆盖。双方战略互信迈上新台阶，互利合作增添新动力，友好往来进入新阶段，中国中亚关系和地区发展呈现出前所未有的勃勃生机。

相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢是中国同中亚五国合作的成功密码，也是中国同中亚国家关系行稳致远的政治保障和中国同中亚国家友好交往继往开来的力量源泉。中国和中亚五国尊重彼此根据本国国情选择的发展道路，在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，积极践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，联手打击“三股势力”和跨国有组织犯罪、贩毒，坚决反对外部干涉和策动“颜色革命”。中国和中亚五国在重大国际和地区问题上立场相同或相近，在联合国、上海合作组织等多边机制框架下保持密切协作，践行真正的多边主义，为推动全球治理体系改革、构建人类命运共同体作出贡献。对于中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等重大倡议，中亚国家是积极的响应者、坚定的支持者。面对复杂多变的国际风云，中国和中亚五国始终深耕睦邻友好的示范田，建设高质量发展的合作带，强化守卫和平的防护盾，构建多元互动的大家庭，维护和平发展的地球村。

中亚是“一带一路”的首倡之地，也是共建“一带一路”集中取得早期收获的主要地区之一。共建“一带一路”倡议提出10年来，中国和中亚五国积极开展发展战略对接，高质量共建“一带一路”取得丰硕成果。中国—中亚天然气管道、中哈原油管道、中吉乌公路、中塔公路等大项目成功建成，途经中亚的中欧货运班列快速发展。中国与中亚初步形成了覆盖公路、铁路、航空、油气管道的全方位、立体化联通网络，既助力中亚各国产业升级、互联互通和民生改善，也为维护亚欧产业链供应链通道畅通奠定坚实基础。中亚国家领导人称赞，面对瞬息万变的国际局势和不断增多的不稳定因素，共建“一带一路”为促进地区发展创造条件。

中国—中亚合作机制是中国同中亚国家开展合作的新机制，公开透明、互利共赢、平等互惠、务实管用。为推动合作走深走实，中方提出将交通、经贸、投资与产业、农业、能源、海关、人文作为七大优先合作领域，逐步建立这些领域的专门对接与合作机制，打造全方位、立体式、多维度的次区域合作格局。这一设想符合中亚各国的需求，顺应区域一体化潮流，得到多方积极响应。中亚五国外长们表示，中亚中国合作为巩固双方战略互信、加快各自发展、促进互联互通、维护共同安全发挥了重要作用，也为各国互利合作树立了典范，期待中国—中亚峰会开启中亚中国关系新篇章，为中亚国家转型发展、提升地区影响带来新机遇。

心合意同，谋无不成。从六国人民共同福祉出发，中国—中亚峰会必将为谱写中国同中亚国家关系更加美好的明天、推动构建人类命运共同体作出新贡献。

《 人民日报 》（ 2023年05月09日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)