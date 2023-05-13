本报记者 颜 欢 邢 雪

乌兹别克斯坦南部小城希林市，早晨7时20分。哈桑驾车从市区出发，驶向位于市郊的锡尔河州1500兆瓦燃气电站项目现场。他穿戴好防护装备，根据小组早会布置的工作任务，前往指定地点开始一天的工作。

放线、接线、检查盘柜……作为电站项目综合一组的电力工人，哈桑和3名工友共同负责现场施工点的电力供应工作。“我做这一行14年了。两年前，我来到这个项目工作，技能提升了很多，家里的生活条件也有所改善。我很有信心，以后将继续参与这样高水准的项目建设。”哈桑说。

锡尔河州1500兆瓦燃气电站项目是乌兹别克斯坦以外方投资形式开发的第一个大型燃气发电项目，总占地面积约75公顷，是目前中亚地区最大燃气联合循环电站。项目由中国能源建设集团（以下简称“中国能建”）总承包建设，预计将于今年底全面投产。电站采用世界上燃烧温度最高、单体功率最大、效率最高燃气轮机以及“废水零排放”设计标准，与当地同等规模的老电站相比，发电量能翻一番。

在项目北侧，输电变电站已经建成，银色的钢结构输电线塔高高耸立，在25公顷的土地上依次铺开，颇为壮观。中国能建的该项目总监陈松银表示，输电变电站于5月开始调试电力入网程序，为8月燃机发电组率先投入使用、向乌国家电网输电做好技术准备。

下午2时，哈桑和3名工友刚完成电缆维修，得知项目西南角的一个管道焊接预制场停电，立即马不停蹄赶往现场。在中方技术管理人员的指导下，他们不到半小时就恢复了管道焊接预制场的电力供应。

“在以前的工作岗位上，我能处理的技术问题很有限。来到这个项目后，中方技术专家带着我们系统学习电力维修，一步步上手操作，我们的收获非常大。”哈桑说，现在当地员工和中方技术指导之间沟通顺畅，“中方专家的思路和工作流程特别清晰，我们干起活来效率很高。”

近年来，乌兹别克斯坦经济社会发展迅速。经济的快速发展和人民生活水平不断提高，对电力的需求加大。作为乌兹别克斯坦政府规划的重要工程，电站全部建成后，每天可向当地电网提供3600万余度电，不仅能惠及乌百万居民，还能更好地助力中亚地区实现电力互联互通。

乌兹别克斯坦能源部长米尔扎马赫穆多夫表示：“我们期待在不久的将来，电厂全面投入运营，成为乌兹别克斯坦电力产业发展历史上的一个重要里程碑。”

下午6时，工人们陆续结束了一天的工作，三三两两走出项目现场。沿路上，近百面小彩旗迎风飘扬，提示着确保安全生产、建设质量等内容，映衬着大家的笑脸。“我身边很多朋友都在这里工作，大家都对自己的未来充满信心。我们都很期待把电站尽快建好。”哈桑高兴地说：“有了这座电站，我们国家将会发展得更好。”

《 人民日报 》（ 2023年05月13日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)