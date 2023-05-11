本报记者 颜 欢 马 菲

现代化的本质是人的现代化。实现现代化是近代以来中国人民矢志奋斗的梦想。中国共产党根基在人民、血脉在人民、力量在人民。中国式现代化以实现人自由而全面的发展为最终目标，追求人民至上的价值导向，让现代化更好回应人民各方面诉求和多层次需要，让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。

“彰显了中国共产党始终坚持人民至上的价值追求”

现代化是一个包含价值指向的历史过程，具有鲜明的价值观取向，即为了谁而发展、为什么搞现代化。相信谁、为了谁、依靠谁，是否始终站在最广大人民的立场上，是衡量一种思想理论先进性的根本尺度。中国式现代化与西方现代化在价值观层面的根本区别，集中表现为以人民为中心还是以资本为中心。

中国共产党100多年团结带领中国人民追求民族复兴的历史，也是一部不断探索现代化道路的历史。中国式现代化始终把人民立场作为根本价值立场，把人民利益摆在至高无上的地位，体现了习近平新时代中国特色社会主义思想的价值底色，更在实践中赋予了“人民是历史的创造者”的时代内涵。

2019年3月，习近平主席在罗马会见时任意大利众议长菲科时的一番肺腑之言，感人至深：“这么大一个国家，责任非常重、工作非常艰巨。我将无我，不负人民。我愿意做到一个‘无我’的状态，为中国的发展奉献自己。”秘鲁共产党（红色祖国）主席莫雷诺对“我将无我，不负人民”这句话深有感触：“坚持人民至上，保持同人民群众的血肉联系，就有了取之不尽、用之不竭的力量。”

恢弘厚重的中共二十大报告，“人民”二字贯穿始终、分量最重。中国共产党领导人民打江山、守江山，守的是人民的心。强调坚持以人民为中心的发展思想，不断实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民，这是中国式现代化最本质的追求。俄罗斯国家杜马第一副主席伊万·梅利尼科夫认为，中国依据本国国情并保持与时俱进，“中国共产党始终把为人民谋幸福、为民族谋复兴作为初心使命，在制定政策时首先考虑是否有利于人民”。

2020年岁末，占世界1/5人口的中国发出“如期完成新时代脱贫攻坚目标任务”的重大宣告，让疫情笼罩下的世界倍感振奋和鼓舞。中国作为全球最大的发展中国家，创造了人类减贫史上的奇迹：改革开放40多年来，7.7亿农村贫困人口摆脱贫困。按照世界银行国际贫困标准，中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标。联合国秘书长古特雷斯称中国减贫是“最美好的故事”，中国减贫的非凡成就为国际社会带来了希望，提供了激励。日本前首相鸠山由纪夫表示，中国取得的脱贫成就对全球有示范作用，对世界人民是一个巨大鼓舞。

多年来一直关注中国脱贫的乌拉圭广泛阵线主席哈维尔·米兰达，看到怒江边的白族夫妻通过参加扶贫项目住进了新房，办起了民宿，生活越来越好，当地很多扶贫规划变为现实，当年的贫困户生活进一步改善。他说：“中国共产党的扶贫决心和强大执行力，令我钦佩。中国减贫理念和实践创新对乌拉圭很有启发，也为其他国家解决贫困问题提供了宝贵经验。”

生命重于泰山，人民利益高于一切。新冠疫情发生后，病毒频繁变异，形势不断演变。人民至上、生命至上，始终是中国抗疫斗争最鲜明的底色、最真实的写照。从出生仅30多个小时的婴儿到100多岁的老人，每一个生命都得到全力护佑，人的生命、人的价值、人的尊严得到悉心呵护。中国因时因势优化调整防控措施，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。

尼日利亚阿布贾大学教授巴尔斯·奥什奥涅波认为，从先后制定九版防控方案和诊疗方案，到及时出台二十条优化措施和新十条措施，再到平稳有序推进实施“乙类乙管”，中国作出科学精准的决策部署，“彰显了中国共产党始终坚持人民至上的价值追求”。

“有着完善的社会制度并能坚定捍卫国家利益”

中国式现代化的目标是到21世纪中叶，把中国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。中国式现代化本质要求的规定，既对应社会主义现代化强国的目标，也体现了社会主义核心价值观国家层面的价值目标。

在今天的中国，社会主义核心价值观已内化为人们的精神追求，外化为人们的自觉行动。中国精神、中国价值、中国力量也深深感染着访问过这片土地的外国友人。

来自克罗地亚的帕维·莫西拉克在兰州大学工作。“我接触到的中国民众都对未来充满希望，这种自信不仅来自腾飞的经济，还因为中国有着完善的社会制度并能坚定捍卫国家利益。”

英国国家学术院院士、剑桥大学社会人类学教授艾伦·麦克法兰曾10余次到访中国，中国人民在抗击疫情过程中展现出坚如磐石的意志令其感佩。“在这样一个艰难时期，我看到了中国人民团结合作、友爱奉献和血浓于水的情谊。世界上其他国家很少有能像中国这样，汇聚亿万民心与民力共同抗击疫情。在危难时刻，中国人民总能团结一心。”

英国巴斯市副市长余德烁曾经在湖南省茶陵县下东乡长乐村调研，感受到中国人民充分参与治理实践的意义。“中国全过程人民民主践行以人民为中心的发展思想，真正把人民当家作主体现到人民对自身利益的实现和发展上。”他说，人民通过选举、投票行使权利，选出代表自己意愿的人来掌握并行使权力，是人民实现当家作主的重要体现，“这样的民主是真正的民主”。

西班牙中国政策观察网名誉顾问胡里奥·里奥斯观察到中国正继续巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。他表示，中国全面建成了小康社会，正向着第二个百年奋斗目标阔步前进。中国全面推进乡村振兴，最终受益的是广大农民。“中国始终坚持以人民为中心的发展思想，努力确保农业农村发展成果造福农民。”

“推动形成共建美好世界的最大公约数”

中国式现代化是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的现代化，也是为人类谋进步、为世界谋大同的现代化。中国式现代化的价值观摒弃对外军事扩张、殖民掠夺和意识形态输出的做法，倡导弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，推动构建人类命运共同体，为推进世界现代化进程提供了共同价值纽带、指引了正确价值方向。

在布隆迪布班扎省，中国农业专家组在当地4村成功实施杂交水稻减贫示范村项目，帮助全村居民摆脱绝对贫困。“中国专家的足迹遍及布全国各地，并依托中国援布农业技术示范中心进行杂交水稻、玉米等良种培育试验，有效提高布农作物产量，促进农产品出口。”布隆迪环境、农牧业部长鲁雷马说。

在智利蓬塔谢拉，来自中国的32台白色风力发电机叶片随风转动，产生的电力可满足13万户家庭的用电需求，每年减少15.7万吨碳排放。巴西淡水河谷公司全球副总裁路易斯·爱德华多说：“中国投资助力建设的清洁能源和基础设施项目，改善了拉美国家人民的生活条件。这些令人瞩目的成就，标志着拉中关系进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。”

在柬埔寨首都金边以南约60公里的茶胶省巴提县达弄村，规整的高棉风格吊脚楼、平坦宽阔的乡村公路、整齐排列的太阳能发电板、崭新的清洁水生产站……这个村子是中柬友好扶贫示范村项目所在地。柬埔寨首相洪森表示，是中国让柬埔寨老百姓有路可走、有桥可过，柬中共建“一带一路”展现了柬中全面战略合作伙伴关系和柬中命运共同体建设的成就，表明柬中两国是真正的“铁杆兄弟”。

全人类共同价值的提出，给处于复杂而深刻变革之中的世界带来全新的发展思路与视野，引发许多国家的热切关注与深入思考，显示出强大的思想感召力和国际影响力。

西班牙共产党主席何塞·路易斯·森特利亚表示：“中国共产党倡导的价值观是和谐合作、互相尊重，反对对抗、封闭、零和博弈，推动形成共建美好世界的最大公约数。这是中国式现代化的经验，也向全世界表明，在新型国际关系中，所有国家都能够实现共赢。”

英国牛津大学中国中心主任拉纳·米特表示，中国在推进中国式现代化的同时，也帮助改善了世界许多国家特别是发展中国家的经济发展状况。中国携手各方高质量共建“一带一路”，带来了更广阔的合作前景，为全球发展增添了活力。

当前，各国人民对美好生活的向往更加强烈，全球治理和人类社会发展比以往任何时候都更需要全人类共同价值的引领。面对一个矛盾重重、纷争不断的世界，全人类共同价值勾画出超越差异分歧的价值同心圆，凸显出各国人民企盼美好生活的最大公约数，为人类走向现代化开辟新道路，为建设一个更加美好的世界提供正确理念指引。

《 人民日报 》（ 2023年05月11日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)