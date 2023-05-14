5月18日至19日，中国—中亚峰会将在陕西省西安市举行。这是中国同中亚五国建交31年来，六国元首首次以实体形式举办峰会，在中国同中亚国家关系发展史上具有里程碑意义。本报记者在中亚国家采访时感受到，各界人士热切期待中国—中亚峰会的举行，相信此次峰会将赓续友谊，推进合作，谱写中国同中亚国家关系更加美好的明天。

“共创地区和平、稳定、繁荣的未来”

中国同中亚国家是友好邻邦和全面战略伙伴。10年来，在习近平主席和五国元首的战略引领下，双方合作取得一系列历史性、突破性成就。此次峰会必将助力打造更加紧密的中国—中亚命运共同体，为维护地区和世界和平稳定与共同繁荣注入正能量、创造新活力。

2022年1月，在中国同中亚五国建交30周年视频峰会上，各方共同宣布打造中国—中亚命运共同体。“中亚国家与中国建立了一系列对话合作机制，政治互信不断深化，务实合作提质升级，成为构建新型国际关系的典范。”中亚国际研究所（塔什干）历史文化遗产与人文研究系主任阿里舍尔·萨比罗夫说：“此次峰会将进一步深化中亚国家和中国的各领域合作，共创地区和平、稳定、繁荣的未来。”

塔吉克斯坦总统国家行政学院教授拉希德·阿利莫夫在接受本报记者采访时表示，中国—中亚峰会的举行必将谱写中亚国家同中国关系的新篇章，为维护地区安全作出新贡献。中亚五国同中国是命运与共的好邻居、好伙伴、好朋友、好兄弟。求和平、谋发展、促合作是中亚五国和中国的共同追求与愿景。

哈萨克斯坦总统战略研究所首席研究员、阿拉木图市中国中心主任卡乌肯诺夫表示，中国—中亚峰会在双方关系中是“一件大事”，具有重要意义。此次峰会将促进中亚国家与中国的合作，增进双方睦邻友好和民心相通。

塔吉克斯坦“霍瓦尔”国家通讯社报道说，中亚国家与中国的合作为巩固双方战略互信、加快各自发展、促进互联互通、维护共同安全发挥了重要作用，中国—中亚峰会将为该地区发展带来新的机遇。

“带给当地民众更多福祉”

中亚地区是“一带一路”的首倡之地，也是共建“一带一路”合作取得成果的典范区。10年来，中国和中亚五国积极开展发展战略对接，高质量共建“一带一路”取得丰硕成果。

塔吉克斯坦工业与新技术部轻工业司司长阿克玛尔·沙里波夫在接受本报记者采访时表示，塔吉克斯坦积极参与共建“一带一路”，塔中合作的一系列项目让塔在工业诸多领域实现了零的突破。中亚各国与中国不断加强产能合作，有力推动了中亚国家的工业化进程。期待此次峰会进一步推动中亚国家和中国深化工业领域的交流与合作，实现共赢发展。

乌兹别克斯坦《人民言论报》副总编辑鲁斯兰·肯扎耶夫曾多次来华采访报道，对中亚国家与中国全方位合作成果深有感触。“在西安国际港务区，我看到许多整装待发、即将开往中亚国家的中欧班列，这些列车为中亚国家带来便利和商机，是双方互利合作的有力见证。”肯扎耶夫将前往西安报道中国—中亚峰会，“我对此十分期待，希望向乌国内读者介绍双方合作的最新进展与成就。”

卡乌肯诺夫表示，中亚国家与中国关系基础坚实，发展迅速。近年来，在共建“一带一路”框架下，诸多务实合作项目让中亚国家实现更大发展。“期待此次峰会推动更多合作项目落地，带给当地民众更多福祉。”

塔吉克斯坦阿维斯塔通讯社报道说，中亚国家同中国传统睦邻友好，合作空间巨大。中国是中亚国家重要的合作伙伴，近年来双方在经贸、能源、农业等诸多领域保持强劲合作势头。中亚国家均已同中国签署了共建“一带一路”合作文件。双方共建“一带一路”合作持续深化，互联互通水平不断提高，取得了一系列务实合作成果。此次峰会的召开具有重要意义。

“为双方各领域合作搭建更广阔平台”

面对当前复杂多变的国际形势，中国和中亚五国致力于深耕睦邻友好的示范田，建设高质量发展的合作带，强化守卫和平的防护盾，构建多元互动的大家庭，维护和平发展的地球村。

乌兹别克斯坦《人民言论报》编辑部主任赛达赫马德·舒库罗夫在接受本报记者采访时表示，在习近平主席和中亚各国元首的战略引领下，双方关系实现平稳快速发展，务实合作持续推进。在共建“一带一路”框架下，中亚国家同中国在经贸、农业、能源、基建、科技、人文、减贫等领域合作不断取得成就，有力促进双方共同发展，造福中亚和中国人民。

吉尔吉斯斯坦玛纳斯新闻网报道说，中国为中亚国家带来投资，为当地经济和创新发展提供机遇，中国坚定支持中亚国家维护国家主权、独立、安全和领土完整，坚决反对任何外部势力干涉中亚国家内政，双方合作对于中亚国家的吸引力不断增大。

哈萨克斯坦东方文艺出版社总编辑古丽努尔·尤素波娃表示，去年是中亚五国同中国建交30周年，重要的时间节点为中亚国家同中国深化人文交流创造了很多机会，也达成多项文化合作协议。希望中国—中亚峰会的举行进一步推动哈中人文交流，加强彼此在图书翻译、出版、发行领域合作，让两国民众进一步了解对方文化。

土库曼斯坦东方网报道称，中国—中亚峰会将为推进中国同中亚国家全方位合作开辟更广阔空间。途经中亚的中欧班列快速发展，大幅缩短了中欧之间的物流时间，提升了中亚国家在国际贸易中的地位。

吉尔吉斯斯坦24小时通讯社评论认为：“此次峰会将进一步完善中国—中亚机制建设，增进团结互信，深化互利合作，为双方各领域合作搭建更广阔平台。”

（本报北京、阿拉木图、罗马、莫斯科5月13日电 记者任彦、李强、王新萍、王云松、曲颂、张晓东、任皓宇、谢亚宏、肖新新）

《 人民日报 》（ 2023年05月14日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)